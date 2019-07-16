    Перекрёсток мнений

Аноним, 10-07-2019 #3[ru]

Фортуна! Фартуна – это не рулетка, а политика!

Аноним, 10-07-2019 #4[ru]

Кара-оол запустил бы, что ли, дирижабль к выборам. Будет хоть одно выполненное обещание за 12 лет правления. И РИСК про дирижабли перестанет писать.

Аноним, 10-07-2019 #5[ru]

Вор (карлушка) должен сидеть тюрьма!

Аноним, 10-07-2019 #7[ru]

А кто такой Тимченко? Был ли он в Туве? Что-то показывали вроде совсем других.

Аноним, 10-07-2019 #8[ru]

Если анализировать... то все политика. Помните, был некий бандит Герой в 90-х? Он был афторитетнее президента! Как такое возможно? В общем, застрелили и непонятно собака привела туда, куда надо. В общем и в целом тень падала на власть.

Аноним, 11-07-2019 #13[ru]

Избирком Тувы шельмует со списками. От ЛДПР списки не открываются, страничка отсутствует. Думается, что выбор очевиден. Нормальный фактаж... Кина не будет.

Аноним, 11-07-2019 #18[ru]

Я думаю, что блогерам вообще не место в парламенте, что они там могут сделать? Наверняка как в соц. сетях все превратят местом для дискуссии, сплетен.

Аноним, 11-07-2019 #19[ru]

Автор, конечно, очень многое написал о предстоящем выборе депутатов, но я не могу согласиться с его мнением. Конечно, у всех есть своя точка зрения. Каждый должен сам решить, кого нужно выбирать.

Аноним, 11-07-2019 #20[ru]

«Тимченко это кто еще?» спросил Аноним. Отвечаем: Друзей Путина надо знать в лицо, а таким, как Тимченко, надо и ботинки лизать, если при власти хотите быть!

Аноним, 11-07-2019 #25[ru]

Уважаемая редакция! Поступил тревожный сигнал. Большая просьба заявить в прокуратуру о проверке. Прихвостни Кара-оола в ТИКе заявили о численности избирателей в каждом поселении Тувы на 30-40% больше, чем на самом деле. Если в селе, например, 100 избирателей, то ТИК заявил, что избирателей 140. Вот эти лишние 40 голосов мошенническим способом пойдут за «Единую Россию». Убедительно просим через вашу газету заставить респрокуратуру провести проверку.

Аноним, 11-07-2019 #27[ru]

Не любой, если ничего не меняется, в дотационном регионе. Но почему бы новые, так сказать, люди с хорошей репутацией не могут быть избранниками народа? Волонтеры добра, это снижает напряжение в массах.

Аноним, 12-07-2019 #29[ru]

Вы все ещё верите в честные выборы? «Это мы, господи, народ и список и сетёвку формируем?!». Достаточно поставить Кара-оолу заслон фальсификации итогов голосования. И законодательная власть в республике сменится мирным путём. Только тогда Шолбану Кара-оолу придётся из республики бежать – разъярённый народ терпеть его больше не захочет... Осень обещает быть жаркой. Глава республики в такой ситуации выглядитнеуверенным.

Аноним, 12-07-2019 #30[ru]

Интересно про Тамоева. А кого он включит список? Он же в Туве никого не знает. Может, только своих дружков, которых привез из-за Саян? Таких же, как и он прогнанных из Края Медведевым

Аноним, 12-07-2019 #36[ru]

В мирное время гибнут дети... Что происходит в Туве? Никогда ни при каком руководителе подобного не было. Карлик проклят – и вместе с ним весь народ.

Аноним, 12-07-2019 #37[ru]

Почему молчат про ЧП на Тодже? Там тоже пострадавшие дети? Что вообще происходит?

Аноним, 12-07-2019 #38[ru]

Карлик, хватит воровать! Без мостов и дорог гибнут дети! Это все на твоей совести!

Аноним, 13-07-2019 #40[ru]

#34 А в теме – сволочная, продажная, антинародная власть негодяев, мерзавцев, подонков и подлецов... В частности, народ Тувы выступает против политических деятелей, которые больше не вызывают у жителей республики какое-либо одобрение и поддержку. Примечательно, что речь идет не только о провластных политиках, но еще и о представителях оппозиционной направленности. Удалось выяснить, что 86% опрошенных не видят политиков, которые говорили бы в правдивом ключе о текущем положении дел в Туве. В обществе сформировался явный запрос на новых лидеров. Примечателен и тот факт, что тувинцы не находят таких среди действующих политиков. В ряде случаев недоверие к оппозиции намного выше, чем к представителям власти. «Сложившаяся ситуация воспринимается как недопустимая, возникает осознанное и ответственное понимание необходимости перемен наряду с готовностью действовать». И это не одно и потому, а все по теме. Карлик проклят и вместе с ним весь народ.

Аноним, 11-07-2019 #3[ru]

Кара-тварь №1, рак нужно лечить, а не замалчивать!

Аноним, 12-07-2019 #6[ru]

Десять человек погибли в результате аварии в Бай-Тайгинском районе Тувы. Спрашивается – а где же мосты? Почему Кара-оол за 12 лет правления построил только один мост и тот – с помощью Шойгу. Да и то со второй попытки?

Аноним, 12-07-2019 #7[ru]

Мосты там есть, но видимо семья захотела подрезать дорогу и вот результат...

Аноним, 12-07-2019 #8[ru]

6-ой аноним, там помимо моста есть дорога, ведущая к источнику. Но надо объезжать реку. Видимо, они посчитали, что укоротят путь...

Аноним, 11-07-2019 #1[ru]

Да, нашли Селитру в подвале одного из домов. Кто ее там оставил? Конечно же ШКВ подкрался в полночь в подвал и там все оставил...

Аноним, 10-07-2019 #1[ru]

Там на странице главы видео было, где в самолете действительно был. Многие не верят. Но я, лично, не вижу причин использовать вертолет, чтобы добраться в далекую тайгу по пути.

Наивный, 10-07-2019 #2[ru]

Как удачно появился больной! Как раз, когда Кара-оолу понадобилось лететь!

Аноним, 10-07-2019 #3[ru]

Ему что, специально заготавливают больных, по маршруту?

Аноним, 11-07-2019 #4[ru]

Что вы так запереживали, не пойму. Если есть вертолет, который улетает в одну сторону, то зачем бы попутно не перелететь?

Аноним, 12-07-2019 #5[ru]

Закон – что дышло, а единосяк – и сяк и так.

Аноним, 12-07-2019 #6[ru]

Что вы так запереживали, не пойму. Если есть вертолет, который улетает в одну сторону, то зачем бы попутно не перелететь? Мудрая мысль у товарища прорезалась! Вот именно! Зачем в правительство машину-то купили для Шолбана возить – пусть бы он на попутках на работу ездит – все равно кто-то попутно едет! По пути на пожарной доедет, на скорой или там на ассенизаторе! Да мало ли как можно! А еще можно и вовсе ему на работу не ездить – один хрен в Туве ничего не меняется в лучшую сторону!

Аноним, 12-07-2019 #7[ru]

Люди будут благодарны пилотам, если они сбросят где-то над тайгой этого коротышку.

Аноним, 11-07-2019 #1[ru]

А где вы теперь в наш век видели избирательные участки без камер и с электронными урнами?

Аноним, 11-07-2019 #2[ru]

Надо вести прямой эфир

Аноним, 12-07-2019 #3[ru]

Только непрерывная прямая трансляция с каждого избирательного участка. Иначе этот карликовский х...с Фортунка приготовился к фальсификации.

Аноним, 11-07-2019 #3[ru]

Экологам надоело охранять природу, решили взяться за политику?

Аноним, 12-07-2019 #5[ru]

Конкретно – адрес, телефон. Куда обращаться. Многие вынуждены уезжать, за ними ходят шакалы карликов и их продажных бывших ментов и полицейских, условно осужденных за взятки, квадратно-гнездовые бабульки, безработные и т.п.

Аноним, 12-07-2019 #6[ru]

Гнать в шею воров и прихвостней каракарликов!

Аноним, 13-07-2019 #7[ru]

Мы вынуждены уезжать – и русские и тувинцы. Но голосовать приедем принципиально! Знаем, что результаты голосования будут подтасовываться и рисоваться пропутинской партией воров и бандитов, тем не менее, голосовать будем!

Аноним, 11-07-2019 #2[ru]

Еще нужно добавить про позор с видеороликом, который подсунул Путину Шойгу – где под видом доблестного разгрома сирийских террористов нашими геройскими бойцами, президент подал американскому режиссеру старую спецоперацию американцев в Афганистане.

Аноним, 12-07-2019 #3[ru]

Шойгу промолчал и про скандал в кадетском училище – что стало с подписчиками-кадетами письма, в котором рассказали о издевательствах и унижениях детей? Кстати, они живы?

Аноним, 13-07-2019 #5[ru]

«В части под Саратовом взорвалась цистерна с топливом. По предварительным данным, взрыв произошел из-за разрыва шланга во время перекачки топлива из железнодорожной цистерны в грузовой автомобиль. Пострадавших военных в тяжелом состоянии поместили в реанимацию». Ну некогда Шойгу армией заниматься! Он победные мультики для Путина рисует!

Аноним, 14-07-2019 #6[ru]

1-му – миллиардное состояние кара-оолов обеспечено нищетой народа республики, унижением своего народа. Тувинцы никогда не занимались стукачеством, а сейчас это – норма. Чушь – это супердорогие турбазы корейца Тена, где может быть вы когда-нибудь сможете отдохнуть. Но не в этой жизни.

Аноним, 10-07-2019 #1[ru]

А где Министерство сельского хозяйства?? Почему не решает вопросы??? Раньше в Улуг-Хемском районе руководил Ооржак. Был п. Улуг-Хая – там выращивали капусту, овощи. Работала женщина русская – она одна руководила этим хозяйством. Стояли теплицы. Думаю, старожилы Хайыракана помнят, также п. Арыг-Узю тое самое. Была работа, люди работали... Сейчас куда уйдут эти деньги??? Шолбан Валерьевич, ну не держитесь так за власть, уступите другому опытному человеку! Студенты, заканчивающие сельско-хозяйственный техникум, где они? Почему Министерство сельского хозяйства не работает со студентами, не заключает контракты в конце курса о работе в селах с директорами совхозов... Ну хватит воровать деньги... НАДОЕЛО!

Аноним, 12-07-2019 #2[ru]

На отчетном сидели вся агентурная сеть района и приезжие с западных районов. За 21 год депутатства Юрасика столько погибло людей в районе – царскому правительству России не снилось. Жидомассоны должны орден Юрасику на грудь повешать – работы нет, турбазы корейца Тена, хохлов, а тувинцы уничтожают друг друга и спиваются.

Аноним, 13-07-2019 #4[ru]

Задание редакции: проверить активы т. Овсянникова. Говорят, он мебельный магазин по ул. Калинина, напротив кафе Татьяна приобрел, рулит жена.

Аноним, 13-07-2019 #5[ru]

Министерство земельных и имущественных отношений республики тыва выставило на сайте https://torgi.gov.ru строительство многих социальных объектов на миллиард рублей в рамках Государственно-частное партнерство (соглашения о ГЧП/МЧП, концессионные соглашения), тем самым обходя закон Российской Федерации 44-ФЗ О государственных закупках, согласно соглашения деньги выделяются так же, как и при строительстве. Для чего тогда существует 44-ФЗ, не понятно. Конвиз, займись уж этим по серьезнее, это чистейший источник доходов братков в обход всех норм регулирующих государственные закупки.

Аноним, 13-07-2019 #6[ru]

«Задание редакции, проверить активы т. Овсянникова». Ух-ты, как я горд, что в такой стране живу и с таким народом, который всегда найдет работу кому-то и при этом сам не ударит палец о палец. И еще ведь и спросить сможет – типа, я тут задание дал, а почему ты не сделал? Нет бы, чтобы сам принес материалы или переслал материалы (если так страшно) в редакцию и тогда бы и спросил почему не печатаете? И вот такой же под номером 5 тоже любитель давать указания! С таким народом можно горы своротить! Уважаемые! Ну если вы хотите что то изменить – надо не только задания давать и пальцем указывать – надо еще и самим что-то делать! Да, принести материал, поддержать, если правду пишут, помочь с теми законами. И только тогда общими усилиями можно что-то сдвинуть! Я, так думаю, ваш Аноним.

Аноним, 13-07-2019 #8[ru]

Говорят, в СК по РТ имеется уголовное дело на Овсянникова по факту продажи муниципальной квартиры в г. Шагонар, которое некоторыми персонами в СК «тормозится». Редакция, проверьте, пожалуйста.

Аноним, 13-07-2019 #9[ru]

Охреневшая Овсянка.

Аноним, 14-07-2019 #10[ru]

Карлы других к себе на работу и не берут.