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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 23, 16 июня / Телеразборки
   
 
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№23, 16 июня 2020 года.

    Телеразборки
Телеразборки

ОСТОРОЖНО, КОРРУПЦИЯ!

«Восьмой канал» показал, как в Туве зажравшиеся чинуши отбирают у людей землю только потому, что не хотят соседства с простым людом. В ситуации разбиралась Ника Монгуш.

«В Дальнем Каа-Хеме у собственника отбирают его земельный участок», который он приобрёл более 10 лет назад. «С тех пор лакомый кусочек земли не даёт покоя администрации». А всё потому, что «элитные 11 га соседствуют с землями высокопоставленных чиновников», которым такое соседство не нравится. Видимо, они хотели бы иметь вместо таких соседей каких-либо чиновников, как они сами. Эти земли «стали предметом спора между администрацией района и собственником».

Интересы собственника в суде представляет известная в республике адвокатесса Ольга Артемьева. Она поражена: «у людей отбирают землю, несмотря на наличие документов и выигранные судебные баталии». Дело дошло до того, что «под покровом ночи, когда территория не охранялась, были снесены столбы» забора, ограждающие участок. И это действия не каких-то бандитов с большой дороги, а муниципалитета! «Высокопоставленные лица не хотят, чтобы простые люди здесь строились и вели какое-либо хозяйство. Земли здесь хорошие, через дорогу строится стадион». Но люди не сдаются. Они «намерены отстаивать своё право на землю» и «не намерены рассматривать предоставление равноценного участка, так как даже решить спор мирным путём представители администрации не удосужились или попросту не захотели».

Земельный беспредел в Туве – дело обычное. При попустительстве прокурора Боровкова чиновники распоряжаются землей, как им заблагорассудится. Так что даже «по прошествии 10 лет, возможно, что чиновники законными, а порой и не совсем законными методами станут претендовать на собственность человека».

КОРОНАВИРУС ПОБЕДИЛ?

«Восьмой канал» не прекращает репортажи о состоянии борьбы населения Тувы с коронавирусом. Журналисты рассказывают: «Глава Тувы издал указ об установлении карантина», поскольку «на 8 июня в Туве зафиксировано 97 новых случаев заражения». «В Туве в связи с увеличением количества населения, заразившегося коронавирусом, накануне были введены ограничительные мероприятия». «Под наблюдением будет сфера услуг: парикмахерские, салоны красоты, общепит. Гражданам запретят покидать свои дома без уважительных причин».

Одним из условий карантина «стало усиление контроля движения транспортных средств». Распоряжением властей «между районами республики выставлены посты ГИБДД», которые не пропускают людей. Теперь, рассказывают журналисты, «на постах дорожно-патрульной службы «Шивилиг» и «Ак» будут размещены мобильные посты», которые ограничат движение транспорта. Правда, власти так и не могут определиться, что они вводят: «самоизоляция или карантин»?

«Под обсерватор сейчас переоборудован спортзал 17 лицея, в гостиницах Кызыла селят врачей, отработавших смену». Власти объясняют «большой прирост заболевших внутрисемейными очагами». Странно как-то. Конечно, люди живут семьями, общаются и передают вирус друг другу. Это неизбежно. И присутствует везде. Но нигде, кроме Тувы, сейчас не наблюдается такого взрывного заражения населения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО, СКАЖИТЕ ЛЮДЯМ ПРАВДУ!

Как выяснили журналисты «Восьмого канала», «правительство Тувы, возможно, скрывает точное количество умерших людей от коронавируса». Сначала сообщалось, что в республике умерло от коронавируса четыре человека. Теперь «во всех официальных сводках пишут, что болезнь унесла жизнь двух человек». Как известно, число умерших не может повернуться вспять и может только расти. К тому же «родственники не могут молчать». Например, Кира Салчак «в течение двух недель в июне потеряла свекровь и дядю». «2 июня 61-летней свекрови Киры стало очень плохо, поднялась температура, сильный кашель, в одночасье не смогла самостоятельно дышать, не понимала запахи и вкус. Дети вызвали «Скорую», но врачи долго не ехали». Пришлось везти самостоятельно «в больницу по ул. Ленина». Оказалось, что к тому времени «её лёгкие были поражены на 75%. Положили в инфекционную больницу. 5 июня она скончалась». После этого «4 июня с такими же симптомами положили в больницу дядю». Выяснилось, что «его лёгкие были поражены на 80% – 10 июня его не стало».

Однако «у свекрови в справке о смерти написали, что скончалась от почечной недостаточности…». «Власти Тувы, видимо, всячески хотят скрыть точное количество людей, которых унёс коронавирус». Зачем было врать? Неужели статистика важнее жизни людей? Если «люди умерли, так и скажите, умерли по такой-то причине». Но, нет. Постоянно: «привозят с признаками коронавируса, а в справке о смерти пишут другую болезнь. Вопрос – зачем? Какой смысл скрывать и чего они боятся?».

По статистике ЗАКСа, «с 1 по 5 июня только в Кызыле умерло 5 человек от пневмонии, с 25 по 29 мая – 4». А ведь май-июнь – «не эпидсезон ОРВИ». Как-то странно – летом «за две недели девять граждан скончались от пневмонии». Работники кладбища в Кызыле сообщают, что хоронят в день до 15 человек. При этом «работники больницы указывают, где следует хоронить» умерших. Но в правительственных отчётах второй месяц «числится только два летальных случая» от коронавируса. Хотя на днях сам Глава правительства Кара-оол сообщил, что от коронавируса скончался Чылгачи Ондар… Но официальная цифра умерших от КОВИД-19 не меняется… Журналисты показали место захоронения умерших от коронавируса на кладбище в Кызыле – здесь явно «больше двух могил». Никто не понимает, зачем «нужно скрывать точное количество людей, которых унёс коронавирус».

Журналисты установили, что «на момент публикации от коронавируса скончалось 26 человек». В связи с этим закономерный вопрос «к властям республики, которые, во-первых, скрывают, а во-вторых, не подготовились к пандемии – правительство Тувы не проконтролировало и не создало условий для чёткой работы служб скорой помощи, приёмного покоя для заболевших граждан, отлаженной работы горячих линий, в результате в обществе сложилась такая нервная обстановка. Служащие оказались неподготовленными к работе с населением, занимались отфутболиванием и создавали напряжённость в обществе. Министерство здравоохранения Тувы не подключило к работе все компьютерные томографы, не наладило чёткое взаимодействие между медицинскими учреждениями, а самое главное, провалили тестирование на начальном этапе что ещё более усугубило социальную обстановку в Туве».

Как известно, «рыба гниет с головы». Зачем Шолбану Кара-оолу нужна искажённая статистика больных коронавирусом? Неужели это спасёт его от наказания за недееспособность в период пандемии? «Опомнитесь! Расскажите людям правду!».

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