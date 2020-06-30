    Обзор прессы

ПАНДЕМИЯ ПОКАЗАЛА, КТО ЧЕГО СТОИТ В ИЕРАРХИИ ВЛАСТИ ТУВЫ

«Депутат Госдумы» от партии, именуемой в народе как партия жуликов и воров, Мерген Ооржак наконец-то подал свой голос. Причиной для явления из небытия явилась публикация в соцсетях письма экс-президента Тувы Шериг-оола Ооржака «на имя вице-премьера Татьяны Голиковой и министра здравоохранения Михаила Мурашко» о «ситуации с коронавирусом» в Туве и «просьбой оказать региону помощь в борьбе с инфекцией». Если бы депутат Госдумы был нормальным человеком и болел душой за народ, который он представляет в парламенте России, он бы, наверное, должен был поблагодарить Шириг-оола Дизижиковича за участие в судьбе народа, за посильную помощь в борьбе со страшной заразой. Но на деле оказалось всё наоборот. Выяснилось, что для депутата от «Единой России» главное – это не решение проблем людей, а исполнение воли руководителя исполнительной власти региона, благодаря которому он, не обладая никакими талантами и успехами, стал депутатом ГД.

Как известно, Тува сегодня является лидером регионов страны по уровню распространения пандемии COVID-19. В своём обращении президент Тувы обратил внимание московского начальства на то, что «обстановка с эпидемией в Туве не только не улучшается, а наоборот ухудшается», поскольку больных коронавирусом «в РФ 365,8 на 100 тысяч населения», а «в Туве – 801,5 на 100 тыс. населения». Мало того, «Тува на первом месте в СибФО», где уровень заболеваемости составляет «156,4 на 100. тысяч населения», то есть в пять (!) раз выше.

На момент подписания письма в Туве официально признавалось, что больны коронавирусом 3713 человек (сейчас эта цифра превысила 4 тыс. человек, и каждый день фиксируется от 124 до 140 заболевших опасным вирусом). К примеру, в соседнем Алтае заболевших только 3713 человек. И по числу скончавшихся Тува далеко обошла соседей: в Хакасии, где живёт вдвое больше людей, умерло 15 человек, в Монголии – ни одного. В Туве официально признана смерть от коронавируса 39 человек, хотя на самом деле таких ежедневно хоронят только на Кызылском кладбище от 7 до 15 человек. Высокая смертность является результатом слабой работы всех органов власти и руководства Минздрава Тувы. В республике переполнены не только больницы, но и спортзалы в школах. Отсутствуют необходимые лекарства, не хватает медперсонала, работает всего один прибор КТ, из-за недостатка кислорода его дают больным только на 20 мин. в сутки. Поэтому Ш.Ооржак был вынужден обратиться в органы власти страны с просьбой «оказать дополнительную помощь с отправкой в республику специалистов», «организовать строительство быстровозводимых модулей-больниц», чтобы «спасти наш малочисленный тувинский народ».

Это реально крик человека, озабоченного судьбой народа. Но его чистосердечное участие только возмутило депутата от «Единой России». Он – человек, оторванный от республики и не живущий её проблемами, «не нашёл смысла обращения экс-президента к федеральным руководителям». Потому что, на его взгляд, Тува не одинока – «нигде эта борьба не проходила гладко», и «везде свои проблемы». И он «не видит никакого практического смысла в обращении первого президента Тувы к Татьяне Голиковой и Михаилу Мурашко». Понимаете? Народ умирает, уходят из жизни в том числе такие известные люди, как бывший министр культуры, замминистра сельского хозяйства, Камбы-Лама республики. Люди не могут пройти даже платное обследование на КТ, а депутат Госдумы от Тувы, отсиживаясь в Москве на самоизоляции, «не видит смысла» бить во все колокола и просить о помощи.

Подленький депутат, не ударив пальцем о палец ради жизни и здоровья своих избирателей, полагает, что достаточно «федерального штаба по противодействию коронавирусу», который должен всё знать от исполнительных органов регионов, поскольку «проводит видеоконференцсвязь с российскими регионами почти в ежедневном режиме». А в них «постоянно участвует глава Тувы Шолбан Кара-оол». И если бы, считает депутат от партии власти, «была какая-то серьёзная проблема в Туве», то «её бы решили оперативно». Да и вообще, заявляет Мерген Ооржак, в России «самодеятельность на местах практически не имеет места». Так что Шериг-оолу Дизижиковичу со своими инициативами лучше бы сидеть тихо, не высовываться и не подрывать в массах авторитет Кара-оола.

А тем временем Москва откликнулась на просьбу президента и оперативно направила в Туву врачей и палаточный госпиталь. И скажите после этого: зачем нам такие депутаты, как Мерген Ооржак? На следующий год выборы депутатов Госдумы и Главы Тувы. Неужели кто-то проголосует за это ничтожество? Или, может, нам снова звать на Главу Шериг-олола Ооржака? А то тувинский народ с таким деятелями, как Шолбан Кара-оол и Мерген Ооржак и вымереть может.

ОЧЕРЕДНОЙ ГОЛОС В ПОДДЕРЖКУ ПОПРАВКИ, ДАРУЮЩЕЙ НЕСМЕНЯЕМОСТЬ ВЛАСТИ

Ни для кого не секрет, что в сегодняшней России нет ни правительства, ни парламента, ни институтов гражданского общества. Очень мало свободных СМИ. В России осталась только одна президентская вертикаль власти, которая руководит всем. Однако «член Общественной палаты Республики Тыва, председатель регионального отделения Союза журналистов России Э.Лифанова» каким-то чудом заметила, что «в Туве за последние 5 лет виден большой скачок в развитии НКО». И она очень рада тому, что согласно новой редакции Конституции «государство намерено передать НКО часть своих социальных функций».

Если ей верить, то «сейчас в республике зарегистрировано 473 некоммерческие организации». А люди, «которые за всем этим стоят, делают свою работу исключительно по зову сердца». Вот уж воистину, нужно быть совершенно слепым, чтобы такое заметить... В республике всё фальшивое, всё давно прогнило. Говорить о «473 НКО», значит, вообще не понимать, о чём идёт речь. Эти «473» липовые организации созданы только для получения грантов, которые потом перекочёвывают в карманы Главы. Поэтому они никакой социальной функции нести не могут по определению. Видимо, Эльвире что-то срочно понадобилось от властей, вот она и очнулась от летаргического сна. Или просто к ней подошли с готовым текстом и велели подписать. Эльвира – сообразительная умная девочка. И сама сочинить подобную ерунду не способна.

СТРАННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ ДАЛЁКОГО РАЙОНА

Не известный широкой публике некий «редактор газеты «Шын» Виталий Петров» посетил Тоджинский район и пришёл в дикое восхищение от того, что он там увидел. Начинает свой репортаж он с того, что изрекает: «Тоджинский район первым в Туве принял на себя удар ковида». Якобы «коронавирусом были заражены жители села Ырбана», которое ранее «гремело даже в выпусках федеральных новостей». А теперь о нём «заговорили только местные СМИ». А виной тому, как считает Петров, некий «легкомысленный житель Красноярского края, уже заболевший ковид-19» и который «решил отдохнуть в Ырбане». По его версии, он и завёз вирус в Туву. На самом деле всё это вымысел, скорее всего, Главы правительства Кара-оола, который хотел представить ситуацию таким образом, что русские заражают коронавирусом тувинцев. На самом деле у жителя Красноярска Чернова вируса не оказалось. Затем была придумана байка о том, что депутат от ЛДПР Попов завёз в Туву коронавирус, но и это враньё вскоре вылезло наружу. Однако всё это вместе дало возможность Шолбану Кара-оолу заявить, что он спас Тоджу от коронавируса. Теперь это повторяет, как попугай, редактор газеты «Шын» Петров: «Усилиями правительства Тувы, администрации Тоджинского района и, конечно, медиков, ырбанскую проблему удалось решить».

Затем он переходит ко второй части повествования, сообщая, что «когда-то попасть в Тоджинский район было очень сложно». Интересно, когда? Если лет 20 назад, то из Кызыла в Тоджу регулярно ходили теплоходы «Заря». Это потом Кара-оол разорил Тувинскую судоходную компанию в угоду бизнесу своего партнёра Иргита, который в нарушение всех норм и правил принялся доставлять в Тоджу топливо автотранспортом. Поэтому судоходную кампанию пришлось «придушить». Тогда же «можно было улететь в таёжный уголок». Хоть самолётом, хоть вертолётом. Пока браконьеры не разбились на последнем вертолёте республики.

Кстати, пока работала «Судоходная компания», работал и Ырбан. Заготавливал лес, который потом по Енисею спускался до Кызыла. Теперь никаких лесозаготовок нет – всё похоронили вместе с обанкроченной «Судоходной компанией».

Если верить редактору «Шын», «сейчас усилиями правительства Тувы и частных инвесторов Тоджинский район стал ближе», поскольку «построена хорошая гравийная дорога». Но, во-первых, дорога эта не очень «хорошая», а во-вторых, никаких заслуг сегодняшних правительства и инвесторов в том нет. Справедливости ради следует отметить, что «мост через Тоора-Хем» строится. Только и тут «заслуг инвесторов» нет никаких.

Редактор пишет, что «коронавирус больно ударил по туристической отрасли» Тоджи. Вряд ли в это можно поверить. «6 000 человек» в прошлом году, в то время как при советской власти их насчитывались десятки тысяч – жалкие остатки прошлого. А всё потому, что «база на озере Азас» находится в печальном состоянии и «пустует».

Петров вспоминает времена, когда «в Тоджинском районе вышли из строя дизельные генераторы», как о давно минувших трудностях. Увы, это часто происходит и сейчас. Кара-оолу не хватило 13 лет, чтобы завести в район сетевое электроснабжение. Но Кара-оол и сейчас бодр, как никогда. У него «в планах провести линию электропередачи из Иркутской области в Тоджу на средства крупного бизнеса». Но это громко сказано. В результате сомнительной сделки между олигархом Прохоровым и министром финансов РФ Силуановым олигарху дают 60 млрд. рублей из бюджета страны, чтобы он построил от месторождения в Тодже автодорогу до Красноярского края и электролинию до Иркутской области. Остальные деньги, по идее, должен «освоить», «обналичить» и украсть известный в республике мошенник. Это сейчас называется частно-государственным партнёрством, когда олигархи за счёт госбюджета создают свой частный бизнес, наживаются на добыче недр или продают актив иностранцам, проживая за границей. А когда-то называлось расхищением общенародной собственности и каралось большими тюремными сроками. Но этого редактор правительственной газеты по понятным причинам не заметил.

КТО СТОИТ ЗА БАНДИТАМИ, НАПАДАВШИМИ НА АВТОБУС И ЗАЧЕМ ДОЧЬ КАРА-ООЛА КИЧИТСЯ СВОИМИ ФИНАНСОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Журналист «ТИ» со знанием дела порассуждал о том, что такое «ложь, наглая ложь и статистика». И пришёл к выводу, что «перед творчеством политтехнологов статистика бледнеет». В доказательство он привёл результаты слушаний «в Общественной палате Тувы» по теме «некоторых способов информационных манипуляций». Общественная контора, возглавляемая бывшим прокурором, метко прозванным в бытность его деятельности в качестве министра здравоохранения, генерал-гинекологом, обсудила некую публикацию, в которой комментировалось выставление в Интернете счёта дочери Главы правительства Тувы, в соответствии с которым она пообедала в ресторане сразу на 230 тыс. рублей. И автор с умным видом сравнивает рубль и «узбекский сум», поясняя: «1000 узбекских сум равна 6,84 рубля». Так что, мол, не так уж дорого поела дочь Кара-оола... Однако дело-то не в том, какой курс рубля, ведь счёт, выставленный напоказ, был в рублях, а не сумах. Дело в том, что безработная дочь Главы кичится своими финансовыми возможностями и выставляет напоказ счёт съеденного ею в ресторане за один присест. Это же дикость какая-то. Это говорит о нравах в семействе Главы.

Другой пример привела Лифанова. Она вспомнила о «прошлогодней манипуляции», когда «некие всадники «осадили» автобус с якобы журналистами из-за Саян». Она усомнилась, что в автобусе «ехали журналисты» или «независимые наблюдатели на выборах» или «политтехнологи». «Но кто бы там ни был, по мнению Эльвиры Лифановой, это точно были не профессиональные журналисты». Но на самом деле проблема не в том, кто ехал. А в том, почему какие-то бандиты на лошадях осаждают автобус, движущийся по федеральной трассе. В том, кто этих бандитов туда отправил, кто их кормил, кто выслеживал маршрут движения, кому были выгодны действия бандитов, которые напали на пассажиров автобуса, порезали шины и не были наказаны. Но об этом Лифанова почему-то промолчала...