Образовательный беспредел малограмотных чиновников

Уважаемая редакция газеты «Риск»!

Обращается к Вам Кузнецова Людмила Марсовна – заслуженный учитель Российской Федерации, заместитель директора, по всей вероятности, уже несуществующего «Техникума предпринимательства». Вынуждена обратиться к Вам, так как считаю ситуацию, сложившуюся в настоящее время в техникуме, недопустимой. Сейчас нам, работникам техникума, очень сложно понять, что творится вокруг нас. Всё происходящее трудно назвать не только законным, но и этичным. У чиновников Минобразования Тувы в последние годы весной и осенью возникали приступы обострения, которые требовали реорганизации нашего учебного заведения.

Но нынче весна особенная в связи с пандемией. Поэтому мы надеялись, что уж в такое лихое время чиновники оставят техникум в покое. Не случилось. Пока все обучающиеся и преподаватели находились на дистанционном обучении, а в техникуме нёс службу только вахтёр, министр образования и науки Т.О. Санчаа без объяснения причин увольняет в одностороннем порядке директора техникума и назначает нового. Коллектив в шоке. Обстановка с коронавирусом осложняется, а тут такое...

Всё происходит очень быстро: техникум планируется переименовать в «Тувинский техникум информационных технологий». Поэтому все существующие профессии и специальности «Тувинского техникума предпринимательства» решают передать в Тувинский политехнический техникум. Не учитывается ничего: ни настроения в коллективе, ни отсутствие в политехническом техникуме материально-технической базы для обучения профессиям продавцов, поваров и кондитеров, ни соответствие материальной базы требованиям ФГОС. Кроме того, в случае передачи профиля обучения в другой техникум и лицензия теряет свою силу. Поэтому нужно не только менять коллектив и изменять материальную базу техникума, но и получать новую лицензию. Но это почему-то никого не останавливает.

Члены педагогического коллектива написали письмо Главе Республики Тыва с просьбой разобраться с этой странной ситуацией. Она странна тем, что никаких структурных изменений в перечне профессий и специальностей направления айти-технологий не произошло. Все эти группы более/менее успешно уже обучаются в Тувинском политехническом техникуме. И объяснения необходимостью создания нового техникума, в связи со сложившейся ситуацией в мире (дистанционное обучение, работа на удалёнке и т.д.) непонятны. Пока на виду только одно объяснение: так ХОЧЕТ Санчаа Т.О.

Надо отдать должное, наше письмо не затерялось и не осталось без ответа. Глава РТ Кара-оол Ш.В. согласился на встречу с коллективом техникума предпринимательства. Но это была какая-то странная встреча: Шолбан Валерьевич побывал в наших мастерских «Учебная столовая» и «Учебный магазин». Они ему не понравились. И он тут же высказал своё недовольство. Ему показалось, что у нас в мастерской «Учебная столовая» оборудование старое. Он решил, что на нём готовить высококвалифицированные кадры невозможно. Вы знаете, удивлению коллектива не было предела, поскольку оборудование, которое ему показалось «старым и несовременным», было приобретено за счёт победы техникума в Гранте только год назад. Да и разве в этом беда? Было бы желание, оборудование можно и обновить, если оно кому-то не нравится.

А у мастерской «Учебный магазин» особая история. Она всегда очень не нравилась Татьяне Оюновне, которая почему-то считает, что перепродавать шоколадки – это не дело продавца. (Интересно, что же делают продавцы, если не перепродают то, что изготовили кондитеры?) Цитирую министра: «Продавцы – это те, которые делают шоколадки, а потом продают их». Вот такое странное необъяснимое с точки зрения здравого смысла понимание профессии продавца у министра образования республики. Кстати, Шолбану Валерьевичу мастерская «Учебный магазин» тоже не понравилась, ведь там перепродают «Чоко-Пай»... Вам это ничего не напоминает?

В результате этой встречи нам было предложено переехать на материально-техническую базу политехнического техникума. Кстати, насколько мне известно, там эту идею тоже восприняли без энтузиазма. Если в нашем техникуме во исполнение воли министра нужно только демонтировать оборудование и вывезти за ненадобностью в связи с переменой профиля обучения, то им будет необходимо всё это создавать по-новому. Поскольку их столовая, которая должна стать учебной мастерской для подготовки кадров по профессии «Повар, кондитер», не соответствует никаким требованиям: помещение требует ремонта, оборудование в нём старое, мощностей не хватит. Но это никого почему-то не останавливает.

Отдельно скажу про «письма счастья», которые многие педагогические работники Тувинского техникума предпринимательства получили. По сути, каждое из них – настоящая «филькина грамота». Ссылаясь на статью 77 п.5 Трудового кодекса РФ «перевод работника по его просьбе или с его согласия» (конечно, никто добровольно никуда переводиться не хотел), новый директор техникума Ооржак А.В. «просит перейти в тувинский политехнический техникум в порядке перевода на постоянную работу, где будет сохранена должность, заработная плата и условия работы». То есть, если я правильно поняла его, мне гарантируется должность заместителя директора Политехнического техникума. Но, поскольку подписано оно только одним директором – Ооржаком А.В., а работу предлагают заместителем у другого директора, выходит, что Ооржак А.В. распоряжается несуществующими вакансиями другого техникума. Насколько я знаю, штатное расписание Политехнического техникума не менялось. Следовательно, там такой вакансии нет. Как можно отправлять педагогических работников в неизвестном направлении?..

В настоящее время наш техникум активно готовится к приёму групп из политехнического техникума. А как идёт в политехническом техникуме подготовка к приёму групп из техникума предпринимательства? По-моему – никак... Не будет у наших обучающихся ни «Учебного магазина», ни «Учебной столовой». Что ждёт 1 сентября педагогических работников и обучающихся Тувинского техникума предпринимательства? Зачем министерству понадобилось перетрясать два техникума, создавать им кучу проблем, тратить серьёзные народные деньги? Зачем?! Ради каких-то непонятных амбиций?

Уважаемая редакция! Объясните нам. Может, и вправду учащимся так будет лучше, а мы этого не осознаём? А ведь техникумы созданы именно для того, чтобы в них было комфортно учиться. Не педагогическому коллективу и тем более министерству образования, а учащимся. А с ними поступают, как с крепостными... Поэтому мы думаем, что это просто блажь министра, поддержанная правительством.

От редакции.

Редакции пришлось поближе познакомиться с ситуацией вокруг двух техникумов. Мы поговорили с людьми. И вот какая картина вырисовывается. Действительно, бывшее ПТУ-10, ныне «Тувинский техникум предпринимательства» почему-то постоянно находится в фокусе внимания министра образования и науки Т.О. Санчаа, которая то здание отнимает, взамен предлагая переселиться в аварийное здание по адресу: ул.Пальмбаха №27; то «обрадует» «подарком» в виде старой разрушенной котельной бывшего ГПТУ-4, ныне «Тувинский строительный техникум», предлагая переоборудовать котельную в Кванториум; то настойчиво предлагает переоборудовать мастерскую «Учебный магазин» в актовый зал. По мнению Татьяны Оюновны, площадь мастерской используется неэффективно. Наверное, она полагает, что в качестве актового зала площадь техникума будет использоваться гораздо «эффективнее». Но самая главная функция министерства сейчас – это как можно чаще изменять профили обучения профессиональных образовательных учреждений.

Больше всех в этом плане пострадал «Тувинский политехнический техникум». Министр почему-то полагает, что «поли» в слове «политехнический», означает «много», и поэтому в техникуме с таким названием должно быть много профессий и специальностей самых разных направлений – от кондитеров до механизаторов. А то, что это «поли» «технический» – это для неё чересчур заумно. Видимо, она вообще слово «технический» не воспринимает. В результате данных познаний и соответствующих решений в политехническом техникуме из перечня профессий и специальностей получился образовательный винегрет: здесь соединили несколько образовательных учреждений. Во-первых, СПТУ-1, готовившее кадры для сельского хозяйства; во-вторых, ПТУ-11, которое готовило кадры для Машзавода, затем – для отрасли энергетики; в этом техникуме оказались и портные с закройщиками, и парикмахеры с айтишниками. А теперь в этом техникуме собираются изъять айтишников и добавить поваров и продавцов... По логике вещей, все группы айтишников должны перейти «дружными рядами» в новорожденный «Тувинский техникум информационных технологий». Но нет, в политехническом техникуме остаются дети-инвалиды. В том числе и те, что учатся на айти-технологии. Для них в техникуме всё приспособлено: и пандусы, и классы, и общежитие, и туалеты. Чего нет в новом техникуме...

А сколько денег-то потребуется на реконструкцию!!!

Но не только этот техникум испытал на себе «мудрые решения» министерства. Ранее в Кызыле имелся Автодорожный техникум, который готовил востребованные кадры дорожников. Там была отличная учебно-производственная база для подготовки автодорожников, прекрасный сложившийся коллектив. Техникум входил во всероссийскую систему подготовки кадров, имел вышестоящие курирующие инстанции, налаженное финансирование и переподготовку педагогических кадров. В 2007-10 гг. всё это было разрушено в угоду идеи строительства мифической железной дороги в Туву. Теперь техникум с 2010 года «клепает» железнодорожников, профессиональный уровень которых невозможно определить, поскольку такой отрасли в Туве не было и нет. И, видимо, в ближайшие 10 лет не будет. Техникум прикрепляют то к одному железнодорожному вузу, то к другому. Но пользы от этого – ноль. Везде он – пасынок. Он теперь просто никому не нужен. Выпускники работают водителями или служат полиции, Росгвардии или МЧС. Спрашивается: Шолбан Валерьевич, зачем Вы уничтожили добротный, с многолетними традициями Автодорожный техникум и на его развалинах создали невостребованное временем учебное заведение с уровнем образования ниже плинтуса? У Вас что-то не получилось, или Вы довольны тем, что сейчас имеете?

Что же до «Техникума предпринимательства», переименованного в «Тувинский техникум информационных технологий», то злые языки полагают, что министр Санчаа готовит его «под себя», поскольку в правительстве Тувы уже принято решение поменять скандального министра образования. Отсюда и спешка – у неё заканчивается контракт. И как она уволила директора «Техникума предпринимательства», так и её, похоже, отправят в отставку пинком под мягкое место. Только эти же языки полагают, что кресло директора техникума ей вряд ли достанется.

Впрочем, и Ооржак, назначенный только для того, чтобы убрать бывшую директрису, тоже вряд ли усидит в кресле директора. Обратите внимание: в небольших по тексту «письмах счастья», разосланных работникам техникума, подписанных малограмотным директором, легко увидеть сразу несколько грамматических ошибок. Неужели молодой парень с тремя годами стажа в разных в основном частных захудалых конторках, не имея ни минуты управленческого стажа, будучи откровенно не в ладах с великим и могучим, не понимая разницы между значениями слов «проводится» и «проводитЬся», не зная правил склонения и спряжения, сможет возглавлять учебное заведение с таким громким современным названием?

И последнее. При журналистском расследовании к нам попал документ, датированный 1 ноября 2017 года. Называется он «ПРОТОКОЛ совещания по вопросу перепрофилирования сети образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Тыва». Председательствовал на нём зампред правительства Ш.Х. Хопуя. Присутствовало много чиновников. Всё его помещать в статье нет смысла, поэтому приведу лишь итог совещания: «Сохранить основной профиль ГБПОУ РТ «Тувинский техникум предпринимательства» как образовательной организации среднего профессионального образования Республики Тыва, осуществляющей подготовку кадров в сфере услуг, торговли, общественного питания, предпринимательства и туризма». Не прошло и трёх лет, как министр Санчаа всех ставит раком и отменяет решение, принятое зампредом правительства.

Кстати в том совещании Санчаа также принимала участие. Имела возможность обоснованно высказать своё мнение. И даже поспорить с коллегами. В том числе с министром экономики, Уполномоченным по правам ребёнка, председателем Торгово-промышленной палаты и многими другими, которые высказались «за сохранение деятельности ГБПОУ РТ «Тувинский техникум предпринимательства» в области подготовки квалифицированных кадров для торговли... общественного питания и предпринимательства, а также кластерного принципа распределения образовательных организаций среднего профессионального образования». Но решила выждать три года, чтобы сломать систему образования в республике.

Не секрет, что у правительства Ш.Кара-оола за 13 лет никаких успехов нет. А в медицине и образовании одни неудачи. И это не случайно, если одни и те же люди раз в три года принимают противоположные решения по одному и тому же поводу, за казённый счёт ломая и перестраивая сложившуюся систему. Образование – очень тонкая материя. И дело тут даже не материальной базе, хотя и её создать непросто. И не в лицензиях на деятельность – и это, в конце концов, достижимо. Учебное заведение – это коллектив педагогов и учащихся. Он вырастает не по взмаху руки или окрику. Он требует времени, желания, уважения людей друг к другу. Педагоги и учащиеся – не крепостные, распоряжаться которыми вправе какой-нибудь министр. В Новую Конституцию внесли даже новую норму об особой заботе о детях. А тут на наших глазах уничтожают сразу два учебных заведения. Просто так, по желанию министра, которая усиленно готовит себе «тёплое местечко» на случай отставки. Разве это по-государственному? Разве это во благо людей? Кто же остановит этот образовательный беспредел?