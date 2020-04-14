    Обзор прессы

ГЛАВНЫЙ ИНФЕКЦИОНИСТ ТУВЫ В НОЧЛЕЖКЕ

В России во все щели проникает зловредный опасный коронавирус. Появился он и в Туве – в Тоджинском районе. Пока официально установлено поражённых вирусом COVID-19 шесть человек в Ырбане. В связи с этим «Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Тувы Чечек Ондар со своими коллегами медицинскими сёстрами высшей квалификационной категории Республиканской инфекционной больницы вылетела в село Ырбан». Отправились они туда «на два-три дня для того, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте и отобрать анализы для проведения лабораторных анализов». Однако ей пришлось «остаться на 14 дней». А поскольку в России до сих пор нет достаточно надёжных способов диагностирования коронавируса, то «период может продлеваться ещё на 14 дней каждый раз после возможной даты выявления новых случаев заболевания».

Но медсёстры, собрав материал для проб, уехали «в соседний Тоора-Хем для продолжения работы – установления круга контактных лиц, отбора анализов, проведения профилактических бесед», и «в таёжном Ырбане Чечек Билчир-ооловна осталась одна вместе с четырьмя полицейскими». Но ей и ехать-то некуда – «после того, как коллеги уехали, дорогу размыло окончательно, и теперь до Тоора-Хема, до которого ещё неделю назад можно было доехать за 15 минут, добраться практически невозможно». Так что теперь «Главному инфекционисту республики приходится жить вместе с молодыми парнями в ночлежке для дальнобойщиков». Она практически в изоляции и сполна хлебает тяготы жизни в таёжной глубинке Тувы. Даже «на телефонную связь с Кызылом она может выйти только вечером со стационарного телефона в той самой ночлежке», что расположена возле Нефтебазы. «Главный инфекционист» ведёт «наблюдение за изолированными», у которых, к счастью, «заболевание протекает бессимптомно». Впрочем, с 21 марта инкубационный период коронавируса давно закончился. Что там делает «Главный инфекционист», известно только ей.

Из шести человек «отмечено повышение температуры тела у двух человек до 37 градусов». А вообще, «в селе проживают 239 человек». По идее на всякий случай проверять нужно всех. Но этого почему-то не делается. Единственное, что власть сумела организовать, так это прислать полицию, чтобы люди не разбежались по тайге. При этом «наблюдается сплочённость и дисциплина в селе». Наверное, поэтому полицейского произвола нет. Да и как тут «разбушлатиться» – половина населения – охотники. Белке стреляют в глаз. Тут больно не покомандуешь. Впрочем, «на улицах практически никого не видно», все «носят маски, перчатки, соблюдают меры личной гигиены и санитарной безопасности». Но и вообще, село небольшое, все друг друга знают и уважают – «люди в деревне очень доброжелательные, помогают друг другу». Так что за жителей Ырбана можно быть спокойными – там с пандемией справятся даже и без врачей.

ЗАПОЗДАЛОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОМОЩИ ВОЕННЫХ

«Накануне с инспекцией в Тодже» виртуально по связи «побывал глава Тувы Шолбан Кара-оол». Он поведал, что «Тоджинский район Тувы закрыт на карантин». В связи с этим «перекрыты три въезда в район и дороги между поселениями». Также он сообщил в своём блоге, что «помимо принятых мер временного ограничения въезда и выезда, наступило и сезонное ограничение наземного сообщения» – с «6 апреля в районе закрылась ледовая переправа по Большому Енисею». Район отрезан от Большой земли. Решением властей «исключение сделано только для команды эпидемиологов и тех, кто обеспечивает район товарами первой необходимости – продовольствием, медикаментами, а также ГСМ для дизельных электростанций». Работают «эпидемиологи» – у «населения Ырбана и Тоора-Хема берут анализы на коронавирус». Впрочем, организовать экспресс-тестирование на коронавирус пока не удаётся. Поэтому Кара-оол расплывчато обещает, что «результаты будут готовы сегодня-завтра».

Если верить Кара-оолу, «свою помощь предлагают и военные 55-й бригады». Они могут предоставить властям вертолёт и развернуть «на въезде в Тоджу пункт специальной обработки силами подразделения химической защиты». Странно, что такие пункты вояки до сих пор не развернули на двух въездах в республику. Если бы это было сделано, то, наверное, сейчас не было бы такого ажиотажа вокруг ситуации в Тодже. Впрочем, как видно из заявления Кара-оола, на момент публикации никаких согласованных действий «военных 55-й бригады» и правительства Тувы не было. Так что даже на въезде в Тоджу никакого санитарного кордона военных до сих не выставлено.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ, ПРЕКРАСНЫЕ ПЕДАГОГИ И ЧЁРСТВЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

Школа была в прошлом у каждого из нас. И все вспоминают, как там было хорошо и уютно. Какие добрые и умные учителя передавали нам свои знания, свой опыт, своё доброе отношение к людям. Но ничто не вечно под луной. И школы со временем стареют, ветшают, делаются непригодными для обучения детей. В одной такой школе в селе Кызыл-Даг побывал журналист «ТИ».

Выяснилось, что местная школа в Кызыл-Даге нуждается в помощи. Школа в селе состоит из двух зданий, которые называются «младшая школа» и «старшая школа». «Здание младшей школы ещё в 2018 году администрация Бай-Тайгинского района признала аварийным». И вполне обоснованно. Оно настолько опасно, что «без провожатого в здание и не пустят». Для того, чтобы передвигаться по школе, «надо знать, на какие половицы можно наступать, а какие могут рухнуть под тяжестью человека, где лучше не стоять, чтоб на голову не упал кусок штукатурки». Поэтому «экскурсию по ветхой школе провела завхоз Айлан Шыдырааевна». Говорит: когда-то «школа была очень хорошая, тёплая». Но она была построена в далёком «1949 году». «Мы переселили детей в старшую школу, опасаясь, что на них может упасть потолок. Штукатурка отваливается», – сообщила она.

«Совсем снести здание пока невозможно. Сейчас 120 детей обучаются в здании старшей школы 1990 года постройки. Несколько классов и школьная столовая ютятся в здании бывшего интерната постройки сороковых годов прошлого века. Школьный музей пришлось перевезти в здание Центра дополнительного образования». Это очень неудобно, поскольку по традиции «некоторые уроки истории Тувы проходят именно в музее, с наглядным материалом».

В настоящее время в школах «всё больше внимания стали уделять творческому развитию ребёнка». А для этой школы это весьма актуально – «развивать кызыл-дагским детям есть что». Здесь «каждый ребёнок наделён каким-то даром от природы: рисуют, вырезают из камня и дерева, поют и танцуют». И не просто увлекаются – «выпускники кызыл-дагской средней школы знаменитые не только на всю Туву, но и страну люди». Кого в Туве ни спроси, «откуда родом агальматолит и мастера-камнерезы?», и любой ответит: «из Бай-Тайги». И даже может уточнить: «из маленького села Кызыл-Даг». Это одно из «самых знаменитых сёл Тувы». И славится оно «своими выходцами». Среди них не только «камнерезы, но и учителя, певцы, врачи». И даже «государственные деятели». Причём все они – «выпускники одной школы», которая дала им путёвку в жизнь. Однако теперь «маленькая сельская школа нуждается в помощи».

Вот уже «два года дети и учителя ютятся в старшей школе». А оно «совсем не предназначено для занятий». По своей конструкции это «длинный узкий коридор, по сторонам которого расположены классы». Здесь нет «ни актового зала, ни площадки для общешкольных собраний». Да «и линеек здесь нет». Есть лишь спортзал, «но в нём невозможно проводить мероприятия из-за эха, сетует директор школы Саяна Кочаа». К тому же в спортзале «ни по каким нормам не должны проводить концерты и вечера», так нужные талантливым детям. А в старой школе «был хоть и небольшой, но зал для концертов и творческих вечеров». «Дети пели и танцевали, там мы проводили утренники. Сейчас у нас такой возможности нет».

Но главная печаль директора школы в том, что выпускники школы, став талантливыми художниками, камнерезами и даже государственными деятелями, забыли школу, давшую им путёвку в жизнь. Видимо, они не собираются как-то помогать школе. Нужды-то в ней у них уже нет... Директор не стала называть фамилии беспамятных выпускников школы – природная интеллигентность не позволила. Хотя могла бы. Честно говоря, стыдно за них.

Да и нужно-то школе совсем немного. Если просто подлатать и привести в безаварийное состояние – «на капитальный ремонт здания требуется около одного миллиона рублей», если всё делать собственными силами. Смешные по нашим временам деньги. Воруют в десятки раз больше. Только на строительстве жилья для переселения украдено более 1,6 млрд. рублей. «Директор говорит, что рада будет любой финансовой поддержке. Нужно обновить систему отопления, закупить брус для замены обветшавших участков стен».

Но хочется особо отметить – это не обычная рядовая школа. Это школа, воспитывающая настоящие таланты, которыми гордится не только Тува, но и вся Россия. И правительство Тувы просто обязано обратить внимание на ветхую аварийную школу, в которой работает творческий коллектив, воспитывающий талантливых детей. Шолбан Кара-оол много говорит про заботу правительства о детях. Но когда дело касается конкретной уникальной школы, на деле никакой заботы власти не видно. Это просто поразительно: как нужно не любить собственный народ, чтобы заставлять талантливых детей учиться в таких убогих условиях?

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПРОИЗВОЛА?

Шолбан Кара-оол намерен был отсидеться во время коронавирусной пандемии в тайге. Не вышло. Через неделю его нашли и выволокли на свет божий. Заставили спасать народ. Пока он прятался от вируса, тот проник в Тоджу и грозит заразить население Кызыла и республики в целом. В Туве объявлена «самоизоляция» граждан. И «жители Тувы ограничены во многом. Туда не ходи, сюда не ходи и вон туда не езди, маски не снимай, к людям не приближайся. По опустевшим улицам курсируют полицейские да разносится из динамиков свод правил».

Но гражданам «деваться некуда» – «полицейские в условиях угрозы пандемии перешли на службу в усиленном режиме». Как сообщает руководство, «ежесуточно в профилактические рейды выходят более 150 стражей порядка» – «полицейские пытаются защитить «гулён» от возможного распространения коронавирусной инфекции». Они «заверяют, что на сегодня не выписан пока ни один штраф в отношении нарушителей режима самоизоляции, вопреки многочисленным рассказам, гуляющим по интернету». Вместо этого они «постоянно мониторят информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», соцсети и средства массовой информации», дабы уличить СМИ и граждан в распространении фейковой информации о состоянии пандемии в республике. «А все потому, что некоторые граждане уж очень рьяно начали печься о здоровье всей нации и прямо-таки спешат донести всю правду жителям Тувы». К примеру, некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы полицаи требовали от водителя наличие «трёх защитных масках» и за их отсутствие выписывали «штраф 15 тысяч».

Впрочем, такое отношение к полиции в Туве вполне объяснимо. Так уж случилось, что после т.н. реформы милиции в полицию там остались наиболее беспринципные и корыстолюбивые персоны. Например, начальник уголовного розыска Сарыг-Донгак. По версии следствия, он облил ни в чём не повинного человека бензином и заживо сжёг только за то, что тот не дал ему вволю погулять с проститутками. Этот случай наглядно показывает, кто на самом деле защищает наш покой. И когда они заявляют, что «за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена административная ответственность по ч. 9 статьи 13. 15 Кодекса об административных правонарушениях «Злоупотребление свободной массовой информации», нужно быть «предельно осторожными во избежание штрафных санкций от 30 до 100 тысяч рублей». Ведь всем понятно, что пекутся эти мерзавцы не столько о соблюдении закона, сколько просто привыкли прессовать людей и считать их за быдло.

А мы просто уже привыкли, что живём в полицейском государстве, где главный – не человек, а полицай.