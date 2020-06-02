Пандемия: Народу – гнилая медицина, коррупционерам – новые возможности

Мы с марта живём в условиях продекларированной пандемии. Что это такое и как с этим бороться, не знает никто, даже врачи-вирусологи. Одни говорят, что маски и перчатки – непременное условие для сохранения здоровья, другие точно с таким же умным видом заявляют, что маски не просто не помогают, но даже могут навредить. Даже медицинский рупор Кремля доктор Мясников публично заявляет, что все меры бесполезны. Кому суждено заболеть и умереть, то с ним это и случится. И, похоже, он прав. По крайней мере, в Москве устойчиво ежедневно умирает от коронавируса от 50 до 70 человек. А там всё-таки медицина не как в Кызыле. Есть и врачи, и оборудование, и койко-места. Но люди всё равно уходят из жизни.

Зарубежные СМИ обвиняют российские власти в значительном занижении числа скончавшихся от вируса. Наши чиновники отчаянно сопротивляются (хотя им никто не верит), но дело не в этом. Люди стабильно заболевают, многие умирают. Совершенно очевидно, что страна к пандемии оказалась неготовой. Знаете, это как перед Великой Отечественной. Обещали «скорую победу малой кровью на чужой территории», а на деле чуть не проиграли войну, понесли чудовищные потери, которые до сих пор достоверно просчитать не могут – то ли 27 млн., то ли 40 млн. советских граждан. Весь процесс унизительной добровольно-принудительной «самоизоляции», когда полицай решает, можешь ты находиться на улице или нет, не имеющий никакого практического смысла, призван для того, чтобы скрыть реальность. А она состоит в том, что за последние 10 лет в стране путём «оптимизации» разрушили систему здравоохранения. Особенно ту, что должна выручать от инфекционных болезней. За три месяца кое-как открыли убогие койко-места и думают, что это поможет.

В Туве пандемия имеет свой колорит. Сначала Глава республики очень гордился, что Тува была островком здоровья – случаев заражения COVID-19 не наблюдалось. Но благополучие оказалось мифическим. Прошли всего пара недель, и Тува «выбилась» в лидеры Сибири по числу зараженных на сотню тысяч граждан. Число больных перевалило за тысячу. Двое умерли. Но в эту статистику мало кто верит – хотят, запишут на COVID-19, не заходят – запишут «пневмония». Для трёхсоттысячной Тувы это очень много. Неделю назад заявил о своей болезни COVID-19 Глава республики Шолбан Кара-оол, судя по откликам, никто в его одутловатом лице с синяком этой болезни не заметил. Многие сочли, что он просто с бодуна. И, похоже, они оказались правы. Сейчас уже он сам заявляет, что пролёживает в палате чужое место. Скорее всего, Шолбану Валерьевичу просто не хотелось в понедельник отчитываться перед Путиным за ситуацию в республике, вот он и «захворал».

На самом деле пандемия – это очень удобный случай для коррупционеров. Можно не проводить аукционы и безнаказанно передавать вне конкурса государственные заказы своим приближённым из числа недобросовестных предпринимателей, готовых ради госзаказа положить денег в оттопыренный карман чиновника. Благо прокуратура смотрит на это сквозь пальцы, а у УФАС нет полномочий для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Самый горячий пример – как власти открыто при попустительстве прокурора «отжимают» бизнес у Регионального оператора, занимающегося утилизацией мусора. Или как в разгар посевной лишили субсидий Агрохолдинг «Заря». А заодно отключили от света птицефабрику, чтобы там оюновские куры сдохли. Всё это проявления гнилой власти, которая пытается в полной мере использовать пандемию в корыстных целях.

До встречи. Всегда с Вами.

Сергей Конвиз