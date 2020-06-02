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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 21, 2 июня / Телеразборки
   
 
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№21, 2 июня 2020 года.

    Телеразборки
Телеразборки

КОРРУМПИРОВАННЫЕ ЧИНОВНИКИ МЭРИИ ОТРАВЛЯЮТ ЖИЗНЬ КЫЗЫЛЧАНАМ

«Восьмой канал» показал, как мэрия г. Кызыла издевается над семьёй, которая год назад начала строить себе дом в черте города. Однако, «когда коробка здания уже стояла, мэрия начала проверки в отношении хозяйки», посчитав строение незаконным.

История взаимоотношений простой гражданки и коррумпированной городской власти, рассказывает Альмира Сенди, началась, когда «в один прекрасный день в гости пожаловали», пожалуй, самые коррумпированные столичные чиновники – «специалисты департамента архитектуры мэрии города Кызыла», которые ни с того ни с сего «выставили претензии». Они, видите ли, «начали сомневаться, что это дом, а не очередной торговый центр». И заявили, что у хозяев «нет соответствующих документов на строительство». А когда «представитель хозяйки дома показал папку, где собраны все бумаги», чиновники мэрии тут же «переобулись» и стали «уверять, что улица Оюна Курседи», где строится дом, «в скором времени будет парковой зоной», в которой «вообще не должно быть жилых домов».

Такие претензии показались хозяевам новостройки очень странными и больше похожими на вымогательство, поскольку «улица густонаселённая». Услышав такие доводы, чиновники снова «переобулись» и выдвинули новые требования: «на одном участке стоит два строения». «Старая избушка и новое здание», а должно быть только одно здание. Пусть хозяева снесут одно из зданий, и «тогда администрация больше не будет ходить в гости к Алдынай Даваа – Самбуу».

История глупейшая. Чиновники во время коронавируса ходят по городу и портят жизнь гражданам. Видимо, их в мэрии слишком много. И они не знают, чем заняться. Или просто приходят и вымогают взятки.

НАВЯЗАННАЯ УСЛУГА

Кому чума, а кому – мать родная. «Глава Тувы рейтинговым агентствам клятвенно обещал, что в Туве нет надзорных проверок». Однако это не так. «Роспотребнадзор Тувы закрыл центр до особого распоряжения». «Предпринимателей продуктовых отделов торгового центра «Гаруда» чиновники «Роспотребнадзора Тувы» решили проверить на коронавирус. Похоже, чиновники в сговоре с недобросовестными медиками на народном горе делают бабки. Альмира Сенди показала, как чиновники отправляют людей «в платный кабинет» в Кызыле за деньги «сдавать анализы на коронавирус». Это в основном «касается предпринимателей, которых Роспотребнадзор региона обязал пройти обследование».

Пристальный взгляд контролёров не случайно обратился именно на этот центр, а не на «торговый центр «Элбек», конкурирующий с торговым центром «Гаруда». Хотя «несколько недель назад в торговом центре «Элбек», сразу у 39 продавцов был обнаружен коронавирус». Просто за первым торговым центром стоит фигура Ооржака, а за вторым, заразным, – Кара-оола. Сейчас, правда, караооловское «Торговое здание закрыли на карантин» как центр распространения коронавируса. «На деле же оказалось, что запрет наложен только на «Гаруду». Теперь без средств к существованию остались «почти 3 000 человек».

И в это же время «Мэрия Кызыла и Роспотребнадзор» подозрительно «закрывают глаза» на работу открытого «сельхозрынка, где вовсю идёт продажа молочных, мясных продуктов», хотя «по распоряжению главы Тувы работа стихийных рынков также запрещена». При этом, несмотря на то, что «предприниматели торгового центра «Гаруда» сдали анализы на коронавирус», даже спустя «10 дней не могут получить результаты», хотя «им обещали, что справки выдадут через три дня».

Предприниматели «обязаны по предписанию Роспотребнадзора сдавать анализы бесплатно». Но, даже заплатив «2700 руб.», они не могут получить результаты и возобновить работу. Журналисты «решили сходить в вендиспансер, где делают анализы», но «никто из врачей к нам не вышел». «Медсестры, которые сидели около дверей несколько раз звали начальство, но руководство решило, что отвечать на вопросы журналистов они не будут». Судя по всему, «анализы продавцам задерживают специально, так как они в сговоре с платным кабинетом» – к такому выводу пришли журналисты.

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