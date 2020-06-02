Уголовное дело о хищениях на строительстве «Терапии» не возбуждает МВД

Л.Ф. Петрову

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

В прокуратуру республики 15.05.2020 из Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступил Ваш запрос о непринятии мер прокуратурой республики и согласии с решением об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу о хищении бюджетных денежных средств при строительстве объекта «Терапевтический корпус в городе Кызыле».

По вышеуказанному факту следственной частью СУ МВД по Республике Тыва проводится процессуальная проверка.

По результатам проведенной процессуальной проверки, по указанному материалу неоднократно выносились процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, которые отменялись руководителем следственного органа, а также прокуратурой республики с указанием о необходимости проведения конкретных проверочных мероприятий.

В связи с нарушением требования о разумном сроке уголовного судопроизводства, предусмотренном ст. 6.1 УПК РФ, при проведении проверки, а также длительным нерешением вопроса о назначении строительной экспертизы, прокуратурой республики неоднократно принимались меры реагирования, в том числе в адрес министра внутренних дел республики.

Ход и результаты процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры республики.

И.о. начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Ч.У. Донгак