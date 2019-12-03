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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 48, 3 декабря / Президентский Фонд ограблен на сотни миллионов рублей. Кто за это ответит?
   
 
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№48, 3 декабря 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения

Президентский Фонд ограблен на сотни миллионов рублей. Кто за это ответит?

Президентский Фонд ограблен на сотни миллионов рублей. Кто за это ответит?

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» №47 от 26 ноября 2019 года на стр. 1, 5 в статье «Крокодиловы слёзы тувинской власти» сообщается о финансовых нарушениях при строительстве объекта «Терапевтический корпус, г. Кызыл Республики Тыва» заезжей строительной компанией ООО «Строительный Холдинг Тезис». В соответствии с Актом проверки от 21 июня 2019 года «заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» допущено завышение начальной (максимальной цены контракта) (далее – НМЦК) на сумму 239 033 404,69 руб.».

При этом «расчёт обоснования НЦМК был произведён, не основываясь на проектной и сметной документации». В частности, ревизия выявила, что «авансовые платежи в размере 30% от цены контракта на сумму 136 768 500 руб. на закупку инженерно-технического оборудования не подтверждены документально». А в самой смете для искусственного увеличения стоимости строительства было «допущено неправомерное использование средств межбюджетных трансфертов на общую сумму 136 768 500 рублей в виде оплаты денежных обязательств с нарушением законодательства РФ». Кроме того, «Ревизоры установили факты «завышения сметной стоимости на 83 205 176,17 руб. путём включения в НМЦК завышенных длин силовых кабелей различных сечений, а также завышение количества световых табло «Выход», завышения сметной стоимости на 35 319 654,67 руб. включением двойных объёмов работ и материалов».

С целью завышения стоимости «на сумму 19 595 115,70 руб. допускались корректировки ресурсных частей расценок», «стоимость работ приводилась в текущий уровень цен без учёта понижающих коэффициентов к накладным расходам (0,85) и сметной прибыли (0,8), что привело к завышению сметной стоимости на 4 637 870,82 руб.», а также «применялись повышающие коэффициенты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха к основной заработной плате и эксплуатации машин и механизмов, что привело к завышению сметной стоимости на сумму 1 276 048,22 руб.», незаконно «начислялся повышающий коэффициент к нормам затрат труда и к эксплуатации машин и механизмов 1,15 и 1,25. Завышение сметной стоимости при расчёте составило 11 395 100,06 рублей», «норматив накладных расходов при расчёте стоимости теплоизоляционных работ применялся в размере 132% вместо установленных 110%, вследствие чего завышение сметной стоимости составило 5 878 127,66 рублей».

Из Акта следует, что «сумма завышения сметы за счёт применения необоснованно начисленного коэффициента на производство работ в стеснённых условиях составила 34 442 707,91 руб.», а «сумма завышения принятых к оплате работ за счёт необоснованно начисленного коэффициента на производство работ в стеснённых условиях составила 22 636 746,49 рублей».

Фактически в публикации идёт речь о вероятном хищении 239 033 404,69 руб. бюджетных средств из Президентского Фонда при строительстве объекта здравоохранения. Автор статьи просит считать эту публикацию официальным обращением о совершении преступления и просит провести соответствующую проверку.

Учитывая широкий общественный резонанс данной публикации и общественную опасность возможного хищения бюджетных средств владельцами ООО «Строительный Холдинг Тезис», руководством ГКУ РТ «Госстройзаказ» и Минстроя РТ, прошу провести проверку указанных в статье фактов. В случае подтверждения подозрений прошу передать дело в СКР для возбуждения уголовного дела в отношении виновных лиц и принятия процессуального решения.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

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