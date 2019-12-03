Президентский Фонд ограблен на сотни миллионов рублей. Кто за это ответит?

Прокурору Республики Тыва

Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» №47 от 26 ноября 2019 года на стр. 1, 5 в статье «Крокодиловы слёзы тувинской власти» сообщается о финансовых нарушениях при строительстве объекта «Терапевтический корпус, г. Кызыл Республики Тыва» заезжей строительной компанией ООО «Строительный Холдинг Тезис». В соответствии с Актом проверки от 21 июня 2019 года «заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» допущено завышение начальной (максимальной цены контракта) (далее – НМЦК) на сумму 239 033 404,69 руб.».

При этом «расчёт обоснования НЦМК был произведён, не основываясь на проектной и сметной документации». В частности, ревизия выявила, что «авансовые платежи в размере 30% от цены контракта на сумму 136 768 500 руб. на закупку инженерно-технического оборудования не подтверждены документально». А в самой смете для искусственного увеличения стоимости строительства было «допущено неправомерное использование средств межбюджетных трансфертов на общую сумму 136 768 500 рублей в виде оплаты денежных обязательств с нарушением законодательства РФ». Кроме того, «Ревизоры установили факты «завышения сметной стоимости на 83 205 176,17 руб. путём включения в НМЦК завышенных длин силовых кабелей различных сечений, а также завышение количества световых табло «Выход», завышения сметной стоимости на 35 319 654,67 руб. включением двойных объёмов работ и материалов».

С целью завышения стоимости «на сумму 19 595 115,70 руб. допускались корректировки ресурсных частей расценок», «стоимость работ приводилась в текущий уровень цен без учёта понижающих коэффициентов к накладным расходам (0,85) и сметной прибыли (0,8), что привело к завышению сметной стоимости на 4 637 870,82 руб.», а также «применялись повышающие коэффициенты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха к основной заработной плате и эксплуатации машин и механизмов, что привело к завышению сметной стоимости на сумму 1 276 048,22 руб.», незаконно «начислялся повышающий коэффициент к нормам затрат труда и к эксплуатации машин и механизмов 1,15 и 1,25. Завышение сметной стоимости при расчёте составило 11 395 100,06 рублей», «норматив накладных расходов при расчёте стоимости теплоизоляционных работ применялся в размере 132% вместо установленных 110%, вследствие чего завышение сметной стоимости составило 5 878 127,66 рублей».

Из Акта следует, что «сумма завышения сметы за счёт применения необоснованно начисленного коэффициента на производство работ в стеснённых условиях составила 34 442 707,91 руб.», а «сумма завышения принятых к оплате работ за счёт необоснованно начисленного коэффициента на производство работ в стеснённых условиях составила 22 636 746,49 рублей».

Фактически в публикации идёт речь о вероятном хищении 239 033 404,69 руб. бюджетных средств из Президентского Фонда при строительстве объекта здравоохранения . Автор статьи просит считать эту публикацию официальным обращением о совершении преступления и просит провести соответствующую проверку.

Учитывая широкий общественный резонанс данной публикации и общественную опасность возможного хищения бюджетных средств владельцами ООО «Строительный Холдинг Тезис», руководством ГКУ РТ «Госстройзаказ» и Минстроя РТ, прошу провести проверку указанных в статье фактов. В случае подтверждения подозрений прошу передать дело в СКР для возбуждения уголовного дела в отношении виновных лиц и принятия процессуального решения.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров