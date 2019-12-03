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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 48, 3 декабря / Прокуратура Тувы потворствует коррупционерам?
   
 
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№48, 3 декабря 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения

Прокуратура Тувы потворствует коррупционерам?

Прокуратура Тувы потворствует коррупционерам?

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

На сайте газеты «РИСК» размещена информация о том, что «прокуратура отказалась в суде от взыскания с ООО «Энергострой» 68 млн. рублей в пользу бюджета. Что и прокуроры продались? Интересно, сколько они за это получили? 10 млн.? 20 млн.?». Оказалось, Арбитражный суд Республики Тыва (судья А.В. Хертек) удовлетворила требования прокуратуры о признания итогов аукциона по обустройству инженерных сетей по ул. Дружбы в г. Кызыле ничтожными, а также договор между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Энергострой» о строительстве указанных сетей недействительным. Но, поскольку прокуратура РТ от требований вернуть в бюджет Тувы 66 607 423 руб. отказалась, суд эти деньги, незаконно полученные ООО «Энергострой», не взыскал. Тем самым бюджету Республики Тыва нанесён ущерб в сумме 66 607 423 руб.

Как следует из п.п. 1, 2 ст.1 ФЗ «О прокуратуре», она – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории России. В целях обеспечения верховенства закона, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Республики Тыва в числе прочего осуществляет надзор за соблюдением закона в сфере государственных закупок.

Прокуратура Республики Тыва на основании полученных из СМИ сведений, изучив материалы проверки заключения между ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и ООО «Энергострой» государственного контракта №37-18 от 05.05.2018 г. на строительство наружных инженерных сетей и благоустройства домов по ул. Дружбы, д. 26, 28, 30, 32 в г. Кызыле Республики Тыва, пришла к выводу о том, что заключенный 05.05.2018 года государственный контракт №37-18 необходимо квалифицировать как антисоциальный, противоречащий основам правопорядка и нравственности, совершённый с заведомо противоправными целями.

Противоправность поведения представителей заказчика, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», и исполнителя Крапивина Н.А. при проведении торгов доказывалась вступившими в силу постановлениями о привлечении к административной ответственности за совершение противоправных действий представителей заказчика, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и исполнителя Крапивина Н.А.

Последствиями незаконного сговора ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и ООО «Энергострой» при заключении государственного контракта стало то, что денежные средства в сумме 66 607 423 рубля 65 копеек незаконно перекачивали из бюджета республики на счета ООО Крапивина Н.А.

Как было сказано выше, данный вывод прокуратуры Республики Тыва был основан на вступивших в законную силу судебных актах по делу № А69-3076/2018, которыми было установлено выявленное УФАС по РТ нарушение ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и ООО «Энергострой» Федерального закона «О защите конкуренции» при заключении государственного контракта от 05.05.2018 г. № 37-18 на строительство наружных инженерных сетей и благоустройства домов по ул. Дружбы, д. 26, 28, 30, 32 г. Кызыл Республики Тыва, что привело к необоснованному получению Крапивиным Н.А. бюджетных 66 607 423 рублей.

Поскольку ранее вступившими в законную силу решениями суда уже было установлено, что оспариваемая прокуратурой сделка совершена незаконно, с нарушениями требований ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то в соответствии со ст. 169 ГК РФ при наличии у обеих сторон оспариваемой сделки умысла на совершение незаконной сделки, для виновной стороны должны были наступить негативные последствия в виде возврата в бюджет республики всего незаконно из него полученного.

На законодательном уровне предусмотрено, что всё полученное от незаконной деятельности безвозмездно изымается из обращения в доход Российской Федерации.

Совершенная ООО «Энергострой» сделка признана судом недействительной, и при этом всё полученное по недействительной сделке остаётся у нарушавшего закон лица.

В силу п.4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

На основании положений ст.ст. 167-169 ГК РФ, исходя из того, что ООО «Энергострой» уже признано судом нарушителем закона, суд обязан был принять решение о взыскании в доход Российской Федерации поступившие на его счета 66 607 423 рубля 65 копеек по противоречащей основам правопорядка и нравственности ничтожной сделке, поскольку сделка совершена ООО «Энергострой» с целью незаконного обогащения, что прямо запрещено законодательством Российской Федерации.

Поведение истца в сложившейся ситуации обществом должно быть признано недобросовестным, так как в действиях истца усматривается очевидное отклонение от добросовестного поведения.

Редакция газеты усматривает в действиях лица, подавшего от имени прокуратуры в суд заявление об отказе требований возврата в бюджет РФ незаконно полученных ООО «Энергострой» 66 607 423 рублей признаки должностного преступления, направленного против интересов общества и государства.

Учитывая особую опасность содеянного, прошу прокуратуру Республики Тыва провести проверку обстоятельств отказа представителя прокуратуры в Арбитражном суде Республики Тыва от взыскания с ООО «Энергострой» незаконно полученных бюджетных средств в сумме 66 607 423 рубля.

При подтверждении факта прошу передать материалы в СКР для последующего возбуждения и расследования уголовного дела в отношении виновных лиц.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

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 risk-inform.ru/article_8395.html
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