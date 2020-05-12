Преступное сообщество в Туве под крышей прокурора?

Президенту Российской Федерации

В.В. Путину

ЗАПРОС

Уважаемый Владимир Владимирович!

Республика Тыва – регион Российской Федерации. Но то, что происходит в строительной отрасли республики, никак не укладывается в правовые нормы России. Особенно с переводом в Туву на должность прокурора республики Боровкова А.Н.

Как известно, республика занимает последнее место в рейтинге регионов РФ по исполнению Федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. По официальным данным, за 2013-17 гг. при переселении украдено более 1,6 млрд. рублей. Но такая ситуация не только по этой программе, но и по программе обеспечения жильём детей-сирот. Строительная отрасль республики превращена в дойную корову нечистоплотных чиновников и недобросовестных предпринимателей.

Казалось бы, в такой ситуации прокуратура республики должна стать заслоном для воровства, мздоимства и коррупции. Но на деле с приходом в республику прокурора Боровкова всё произошло с точностью до наоборот. Фактически надзорный орган превратился в «крышу» для разного рода жуликов и проходимцев. И ситуация не выправляется.

В республике не находят объяснения странному и непонятному с точки зрения законности покровительству прокурора Боровкова строительной компании ООО «Энергострой», которая строила дома по ул.Дружбы в г.Кызыле по программе переселения. К четырём многоквартирным домам необходимо было провести инженерные сети. Но правительство Тувы, вместо того, чтобы вовремя провести аукцион на строительство сетей, вошло в преступный сговор с руководством ООО «Энергострой» и предложило Крапивину без контракта построить сети стоимостью в 68 млн. рублей, обещая задним числом узаконить договорённость без последствий для Крапивина. Так и произошло. Аукцион был проведён спустя год после окончания работ. По понятным причинам победителем был объявлен участник преступного сговора.

Проверка антимонопольного ведомства по запросу редакции газеты установила все этапы преступного сговора Главы правительства Кара-оола и руководителя ООО «Энергострой» Крапивина. Дело получило общественную огласку. Припёртый к стенке прокурор Боровков по запросу редакции был вынужден обратиться в арбитражный суд о признании договора подряда недействительным. Однако вопреки требованиям закона он не наложил обеспечительных мер на счета подрядчика. В результате халатности прокурора в ходе рассмотрения арбитражного дела правительство перечислило ООО «Энергострой» всю сумму по госконтракту.

Вновь под давлением общественности прокурору Боровкову пришлось уточнить исковые требования по делу и потребовать взыскания с ООО «Энергострой» более 66 млн. рублей, полученных по оспариваемому контракту. Однако вынужденные действия прокурора Боровкова по наведению порядка закончились ничем. Оспариваемый договор был признан ничтожным, но деньги, полученные незаконным путём, остались у Крапивина, поскольку в последний момент Боровков отозвал требование о взыскании незаконно полученной суммы. Сразу после этого Кара-оол наградил Крапивина медалью.

Прокуратура поясняет свои действия по отзыву требования тем, что объект построен. Цель достигнута. Пострадавших нет. Общественность с такой постановкой вопроса не согласна. Она больше похожа на принцип «цель оправдывает средства». Преступники, если они строят по максимально возможной стоимости, с браком и нарушением сроков дороги, дома и при этом воруют, могут считаться законопослушными полезными общества людьми. Как мафия в Сицилии. Та тоже строила, пока всех не пересадили.

Россия выделяет Туве значительные средства, которые в республике при попустительстве прокурора расхищаются. К примеру, Глава правительства выделил имеющему задолженность по налогам предприятию ООО «ЖБИ 2» с численностью в два человека грант в 100 млн. рублей на развитие мараловодства, у которого даже отсутствовал такой вид деятельности, а ООО «Тезис» с помощью правительства присвоил 160 млн. рублей на строительстве здания «Терапии». Но прокуратура Тувы по уже выявленным Казначейством фактам никак не закончит проверки. Тем временем строительство закончено, подрядчик сменил руководство.

Уважаемый президент!

В Республике Тыва сложилась криминальная ситуация в строительстве. В связи с этим многие стройки брошены, разворовываются. Здания демонтируются. Но вместо наведения порядка прокурор республики А.Боровков фактически выдаёт индульгенции участникам преступных сговоров. То же самое происходит и тогда, когда он закрывает глаза на сговор при строительстве детских садов и других социальных объектов без соблюдения антимонопольных процедур под прикрытием неких Концессионных соглашений, уже признанных судом незаконными. Есть серьёзные основания предполагать, что в Туве создано преступное сообщество, действующее в области строительства. И прокурор Боровков, скорее всего – один из его организаторов.

Учитывая выше сказанное, прошу дать поручение руководителю СКР А.И. Бастрыкину и директору ФСБ А.В. Бортникову организовать проверку указанных выше фактов и в случае их подтверждения привлечь виновных к уголовной ответственности и вернуть в бюджет всё полученное незаконным путём. Прокурора Боровкова прошу к участию в проверке не привлекать в виду его личной заинтересованности в результатах проверки.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров