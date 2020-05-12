Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Воскресенский собор в Кызыле Раздел: Родной край
Комментариев: 6
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 117
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 42
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 18, 12 мая / Телеразборки
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№18, 12 мая 2020 года.

    Телеразборки
Телеразборки

ПАРАЛИЧ ТУВИНСКОЙ МЕДИЦИНЫ

«Восьмой канал» рассказал, в каком состоянии находится сейчас здравоохранение Тувы. В стране бушует пандемия. Разрушенная непрофессиональными реформами медицина Тувы находится на грани коллапса. Все силы брошены на преодоление коронавируса. И до других больных Минздраву республики дела нет. Тему подняла Альмира Сенди, которая выяснила, что «Вот уже несколько дней жители Кызыла не могут записаться онлайн на приём к врачу».

«Карантинные мероприятия коснулись работы практически всех поликлиник и больниц». Из-за коронавируса плановый приём остановлен. Оказалось, что «В Туве, где всего лишь 56 больных коронавирусом», да и то в лёгкой форме, сейчас прекращено оказание медицинской помощи десяткам тысячам больных, не связанных с коронавирусным заболеванием.

В медицинской помощи отказывают не только обычным больным – без квалифицированной поддержки остались даже инвалиды первой группы. Журналисты показали, как «инвалид первой группы кызылчанин Дмитрий Дорошенко» трое суток не может пробиться к медикам. У него «проблемы с почками». Ему необходимо постоянно проходить «процедуру гемодиализа». Он «на аппарате «искусственная почка» уже два года». На фоне этой болезни развились другие проблемы со здоровьем. Но он не может записаться на приём к врачу. Звонит по телефону в поликлинику, а в ответ слышит «голос автоответчика и прерывистые гудки». И это он «уже слышит три дня». Тогда он попытался «записаться на приём к врачу через госуслуги». Но оказалось, что «там открыта запись только к стоматологу, других специалистов нет». В конце концов, инвалид «решил позвонить в регистратуру». Но и там «за три дня так и не взяли трубку». Остался последний шанс – дозвониться «на телефон горячей линии минздрава Тувы». Но и тут его ждало разочарование: «и там никто не ответил».

Этот пример наглядно показывает, в каком плачевном состоянии находится медицина Тувы. Может быть, сюжет на «Восьмом канале» как-то расшевелит тувинских медиков?

КОГДА БОРЦЫ С ВИРУСОМ ОПАСНЕЕ САМОГО ВИРУСА

В стране пандемия принимает угрожающий характер. В Москве ежедневно растёт число заболевших коронавирусом. «Тува по количеству больных коронавирусом находится чуть ли не в конце списка регионов». И экстраординарные меры здесь совсем не к месту. Их невозможно ничем объяснить. «В Туве больше 300 тысяч жителей, против 56 больных коронавирусом». Тем не менее, «власти всё же ввели обязательное ношение маски». Хотя зачем это сделано, наверное, не ответит никто. И это на фоне заявления «президента России о выходе из режима самоизоляции».

Видимо, Кара-оол мнит себя мэром Москвы. Вот и копирует то, что делает Собянин. Ещё глупее ведёт себя мэр Кызыла Сагаан-оол. Недавно «столичная мэрия до 11 мая временно прекратила все пассажирские перевозки». На такое мог решиться только полный идиот. Вот уж воистину: если Бог хочет кого-то покарать, он лишает его рассудка.

ЛЮДИ ХОТЯТ ЖИТЬ, НЕВЗИРАЯ НА ПАНДЕМИЮ

«Восьмой канал» информирует, как живут в Туве люди в режиме самоизоляции. На момент съёмок, по сведениям Минздрава, в Туве зарегистрировано несколько десятков носителей коронавируса COVID-19. Насколько известно, все больны в лёгкой форме. Многих эта якобы самовольная изоляция достала. Все понимают, что ограничительные меры не соответствуют той опасности, что грозит людям. Как сообщает телеканал, «не дождавшись послабления ограничительных мер, до 12 мая, продавцы рынков начали торговать прямо на улицах».

В отчаянии люди вышли торговать на улицу, на свой страх и риск. И людей можно понять. Власти загнали их в квартиры, не предоставив никаких компенсационных мер. Просто бросили на произвол судьбы. А у многих семьи, ипотеки, налоги… Никто людям навстречу не идёт.

В кадре кафе. Написано: «торгуем на вынос». Однако какой тут «на вынос»? В тесном помещении 3х4 метра протиснуться негде. От ограничений страдают не только предприниматели. Ситуация отражается и на полицейских – их тоже захлестнула волна недовольства.

ВЛАСТИ СКРЫВАЮТ АВАРИЮ В ШАГОНАРЕ

Так уж случилось, что для некоторых коронавирус явился основанием не исполнять служебные обязанности. К примеру, в Шагонаре во многоквартирных домах вот уже месяц нет воды. Жители отчаялись. «Люди обзвонили всех чиновников, но местная администрация только разводит руками». Помощи просят у «Восьмого канала». Откликнулась Альмира Сенди. Иначе без неё к властям не пробиться.

Выехать к ним она не смогла, поскольку Кара-оол запретил движение между муниципалитетами республики, и «передвигаться между районами нельзя даже журналистам». Пришлось попросить жителей снять видео на телефон. Картина получилась «просто ужасающая». У жителей из крана вместо воды бежит сульфатуголь. Местные чиновники ничего не делают, а люди тем временем страдают.

В республике работают государственные СМИ, однако, что интересно, «про аварию на ТЭК-4, на объекте жизнеобеспечения, никто не говорил, и про неё не было слышно». И это – во время пандемии, когда в целях безопасности «нужно постоянно мыть руки, а нечем». К тому же бутилированная вода нашему нищему населению не по карману. Это происходит всего «в 115 километрах от столицы республики», где проживает более десяти тысяч человек. Можно представить, что творится в дальних кожуунах республики.

«ТЭК-4 обеспечивает теплом и водой половину населения». Жители, которые позвонили Альмире Сенди, боятся: «если чиновники не обратят внимания на эту проблему, то зимой авария и размораживание всей системы отопления неизбежны». Да сколько уже можно-то?!

(прочитано 464 раза)

 risk-inform.ru/article_8703.html
0

Остальные материалы номера 18:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Бардак в Минздраве Тувы: Как пройти тест на коронавирус? (№18, 12 мая)
» Коронавирус победил победителей (№18, 12 мая)
» Коронавирусный чиновный беспредел (№17, 5 мая)
» Телеразборки (№16, 28 апреля)
» Дуболомы против коронавируса (№16, 28 апреля)
» Пандемия как рычаг в борьбе за передел сфер влияния (№16, 28 апреля)
» Обзор прессы (№15, 21 апреля)
» Мультипликативный эффект от глупости руководства, падения нефтяного рынка и эпидемии (№15, 21 апреля)
» Коронавирус: Проверка на гражданскую зрелость (№14, 14 апреля)
» Пандемия в Туве: Власти валят со здоровой головы на больную (№14, 14 апреля)
» Обзор прессы (№14, 14 апреля)
» Как Тува прожила первую неделю «самоизоляции» (№13, 7 апреля)
» Судороги гнилой вертикали (№13, 7 апреля)
» Обзор прессы (№13, 7 апреля)
» Коронавирус проверит всех (№13, 7 апреля)
» «Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала» (№12, 31 марта)
» Пандемия COVID-19: Спасение страны или коррупция с обычным воровством? (№12, 31 марта)
» В Кызыле «благоприятные» условия для развития инфекции (№5, 11 февраля)
» Опасный вирус уже в Туве? (№5, 11 февраля)
Анатолий Дамба-Хуурак: министр не по своему профилю
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

«Настоящее одиночество – когда вы всю ночь говорите сами с собой, и вас не понимают» (Михаил Жванецкий)

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru Счетчик PR-CY.Rank