    Телеразборки

ПАРАЛИЧ ТУВИНСКОЙ МЕДИЦИНЫ

«Восьмой канал» рассказал, в каком состоянии находится сейчас здравоохранение Тувы. В стране бушует пандемия. Разрушенная непрофессиональными реформами медицина Тувы находится на грани коллапса. Все силы брошены на преодоление коронавируса. И до других больных Минздраву республики дела нет. Тему подняла Альмира Сенди, которая выяснила, что «Вот уже несколько дней жители Кызыла не могут записаться онлайн на приём к врачу».

«Карантинные мероприятия коснулись работы практически всех поликлиник и больниц». Из-за коронавируса плановый приём остановлен. Оказалось, что «В Туве, где всего лишь 56 больных коронавирусом», да и то в лёгкой форме, сейчас прекращено оказание медицинской помощи десяткам тысячам больных, не связанных с коронавирусным заболеванием.

В медицинской помощи отказывают не только обычным больным – без квалифицированной поддержки остались даже инвалиды первой группы. Журналисты показали, как «инвалид первой группы кызылчанин Дмитрий Дорошенко» трое суток не может пробиться к медикам. У него «проблемы с почками». Ему необходимо постоянно проходить «процедуру гемодиализа». Он «на аппарате «искусственная почка» уже два года». На фоне этой болезни развились другие проблемы со здоровьем. Но он не может записаться на приём к врачу. Звонит по телефону в поликлинику, а в ответ слышит «голос автоответчика и прерывистые гудки». И это он «уже слышит три дня». Тогда он попытался «записаться на приём к врачу через госуслуги». Но оказалось, что «там открыта запись только к стоматологу, других специалистов нет». В конце концов, инвалид «решил позвонить в регистратуру». Но и там «за три дня так и не взяли трубку». Остался последний шанс – дозвониться «на телефон горячей линии минздрава Тувы». Но и тут его ждало разочарование: «и там никто не ответил».

Этот пример наглядно показывает, в каком плачевном состоянии находится медицина Тувы. Может быть, сюжет на «Восьмом канале» как-то расшевелит тувинских медиков?

КОГДА БОРЦЫ С ВИРУСОМ ОПАСНЕЕ САМОГО ВИРУСА

В стране пандемия принимает угрожающий характер. В Москве ежедневно растёт число заболевших коронавирусом. «Тува по количеству больных коронавирусом находится чуть ли не в конце списка регионов». И экстраординарные меры здесь совсем не к месту. Их невозможно ничем объяснить. «В Туве больше 300 тысяч жителей, против 56 больных коронавирусом». Тем не менее, «власти всё же ввели обязательное ношение маски». Хотя зачем это сделано, наверное, не ответит никто. И это на фоне заявления «президента России о выходе из режима самоизоляции».

Видимо, Кара-оол мнит себя мэром Москвы. Вот и копирует то, что делает Собянин. Ещё глупее ведёт себя мэр Кызыла Сагаан-оол. Недавно «столичная мэрия до 11 мая временно прекратила все пассажирские перевозки». На такое мог решиться только полный идиот. Вот уж воистину: если Бог хочет кого-то покарать, он лишает его рассудка.

ЛЮДИ ХОТЯТ ЖИТЬ, НЕВЗИРАЯ НА ПАНДЕМИЮ

«Восьмой канал» информирует, как живут в Туве люди в режиме самоизоляции. На момент съёмок, по сведениям Минздрава, в Туве зарегистрировано несколько десятков носителей коронавируса COVID-19. Насколько известно, все больны в лёгкой форме. Многих эта якобы самовольная изоляция достала. Все понимают, что ограничительные меры не соответствуют той опасности, что грозит людям. Как сообщает телеканал, «не дождавшись послабления ограничительных мер, до 12 мая, продавцы рынков начали торговать прямо на улицах».

В отчаянии люди вышли торговать на улицу, на свой страх и риск. И людей можно понять. Власти загнали их в квартиры, не предоставив никаких компенсационных мер. Просто бросили на произвол судьбы. А у многих семьи, ипотеки, налоги… Никто людям навстречу не идёт.

В кадре кафе. Написано: «торгуем на вынос». Однако какой тут «на вынос»? В тесном помещении 3х4 метра протиснуться негде. От ограничений страдают не только предприниматели. Ситуация отражается и на полицейских – их тоже захлестнула волна недовольства.

ВЛАСТИ СКРЫВАЮТ АВАРИЮ В ШАГОНАРЕ

Так уж случилось, что для некоторых коронавирус явился основанием не исполнять служебные обязанности. К примеру, в Шагонаре во многоквартирных домах вот уже месяц нет воды. Жители отчаялись. «Люди обзвонили всех чиновников, но местная администрация только разводит руками». Помощи просят у «Восьмого канала». Откликнулась Альмира Сенди. Иначе без неё к властям не пробиться.

Выехать к ним она не смогла, поскольку Кара-оол запретил движение между муниципалитетами республики, и «передвигаться между районами нельзя даже журналистам». Пришлось попросить жителей снять видео на телефон. Картина получилась «просто ужасающая». У жителей из крана вместо воды бежит сульфатуголь. Местные чиновники ничего не делают, а люди тем временем страдают.

В республике работают государственные СМИ, однако, что интересно, «про аварию на ТЭК-4, на объекте жизнеобеспечения, никто не говорил, и про неё не было слышно». И это – во время пандемии, когда в целях безопасности «нужно постоянно мыть руки, а нечем». К тому же бутилированная вода нашему нищему населению не по карману. Это происходит всего «в 115 километрах от столицы республики», где проживает более десяти тысяч человек. Можно представить, что творится в дальних кожуунах республики.

«ТЭК-4 обеспечивает теплом и водой половину населения». Жители, которые позвонили Альмире Сенди, боятся: «если чиновники не обратят внимания на эту проблему, то зимой авария и размораживание всей системы отопления неизбежны». Да сколько уже можно-то?!