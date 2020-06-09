    Телеразборки

ПАРАЛИЧ ТУВИНСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пандемия коронавируса наглядно показала, насколько разрушена система здравоохранения в Туве за последние 12 лет. Оказалось, что философ-премьер Кара-оол и прокурор-министр здравоохранения Дамба-Хуурак в исполнительном раже довели медицину Тувы «до ручки». Это наглядно показал «Восьмой канал» и его редактор Альмира Сенди. Как видно из репортажа, в настоящее время «Тува находится на первом месте по Сибири по числу заразившихся». В республике уже «более 1000 человек с диагнозом коронавирус». А Глава республики с оптимизмом продолжает всех кормить «радужными отчётами», за которыми «скрываются завуалированная непрофессиональная деятельность чиновников и их некомпетентность».

Ещё в марте «правительство рапортовало о готовности к пандемии №1». Чиновники беззастенчиво врали населению, что якобы «закуплены все необходимые медикаменты, маски, дезинфицирующие средства, средства защиты, тест-системы». На деле оказалось, что многое даже не было заказано в Москве. Чиновники просто проспали вспышку коронавируса, хотя «федеральные деньги на борьбу с пандемией в республиканский бюджет поступили вовремя». В итоге правительство оставило население «один на один со своей болезнью».

Но это то, что касается коронавируса. Остальных больных в Туве практически уже не лечат. Дело дошло до того, что «люди с высокой температурой и кашлем не могут вызвать врача». «Больные лежат дома, скорую помощь вызвать невозможно». «Более 50 кызылчан за один день обратилось на «Восьмой канал», чтобы журналисты им помогли».

Огромная проблема с получением анализов на коронавирус. Бесплатно анализы не делают. А платное исследование «стоит 2700 рублей». Многим это не по карману. Чиновники отчитались, сколько создано койко-мест. «Но при этом они умалчивают, что создаются они в неотапливаемых школьных спортзалах». Из-за неразберихи и правительственного вранья «среди жителей начинает нарастать паника». Люди понимают, что «помощи ждать неоткуда».

ВЛАСТИ ПРИЗВАЛИ ШАМАНОВ

На фоне паралича тувинского здравоохранения оживились шаманы. Теперь они намерены «бороться с коронавирусом с помощью шаманской силы», для чего «создали Благотворительный фонд поддержки шаманизма». «Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол» «будет просить духов земли, чтобы они помогли миру избавиться от болезней и негатива, когда в течение месяца пройдёт солнечное и лунное затмение».

Шаман предлагает для избавления от вируса «в субботу в час ночи сделать дома алтарь и просить духов о благополучии». Так мы скоро, глядишь, и до жертвоприношений дойдём.

ПРЕСТУПНИК ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ? СЛЕДОВАТЕЛЬ БУДЕТ НАКАЗАН?

«Восьмой канал» в Туве превращается в реальную публичную силу. После показа сюжета с убийством женщины в ДТП «МВД прокомментировали сюжет». Странным образом продажные гаишники и следователи МВД вывели убийцу от ответственности, переведя его в разряд свидетелей.

Бессовестные эксперты составили липовое заключение, якобы водитель ехал со скоростью 50 км/час и потому невиновен. О скорости столкновения говорит хотя бы то, что, «по сведению врачей, у погибшей травмы были несовместимы с жизнью. Пенсионерка умерла, потому что все внутренние органы были разорваны». Но следователи МВД не в состоянии объяснить, почему тогда водитель не сумел «избежать столкновения»? Думается, в этом случае следует проверить следователей на получение взятки за сокрытие преступления. В связи с этим «родственники обратились к журналистам «Восьмого канала». И теперь, после сюжета «Восьмого канала», «прокуратура должна решить, закрывать это дело или нет».

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН: КТО ПРАВ?

«Восьмой канал» показал, что мэрия г. Кызыла не в состоянии решить даже самого незначительного вопроса. Жители «дома по улице Калинина 3» обратились «с просьбой помочь разрешить ситуацию – во дворе дома хотят сделать парковку к садику «Светлячок». Ранее в здании детсада функционировали «10 дверей». И родители «заходили с детишками с той стороны, откуда им было удобно». Но вдруг мэрия предписала «по соображениям и требованиям безопасности» оставить одну центральную дверь, а остальные – закрыть. Для этого необходимо «перенести калитку детского сада». Но жители соседнего дома недовольны – они не согласны, «чтобы их двор превращался в площадку для автомобилей родителей, ежедневно подвозящих своих детей к учреждению».

Заведующая садиком полагает, что это – обычная блажь некомпетентных людей. Она решила, что обсуждать с жильцами дома нечего, и потому «встречи с остальными жильцами тоже не будет, так как, по сути, нет предмета для разговора». Поставить её на место могла бы мэрия г. Кызыла. Но, как известно, должности заведующих у нас покупаются. Поэтому мэрия просто обязана быть на стороне заведующей. Надеемся, в спор вмешается городская прокуратура, которая у мэра должностей не покупает.

«ВОСЬМОЙ КАНАЛ» И ПРОКУРАТУРА ПОМОГЛИ ВОССТАНОВИТЬ ЗАКОННОСТЬ

Цивилизованный мир развивается, поскольку свято чтит право частной собственности. В России дела обстоят по-другому. «Восьмой канал» показал сюжет тувинского беззакония: «в Сут-Хольском районе, село Суг-Аксы, которое находится в 286 километрах от столицы республики, разгорелся нешуточный скандал». Связан он с тем, что «Дзун-Хемчикский потребительский кооператив не может вернуть своё имущество» «даже после решения Верховного суда», постановившего освободить «здание магазина» законному хозяину. «Дзун-Хемчикский кооператив не может начать работать, так как магазин занят. Сначала они взяли в аренду, а потом решили присвоить».

Помогла прокуратура, которая вмешалась в спор. «Под камерами и в присутствии правоохранительных органов и свидетелей, закононепослушному предпринимателю пришлось покинуть здание». «Сейчас Дзун-Хемчикский кооператив будет набирать на работу жителей села Суг-Аксы, чтобы начать уже в полную силу».