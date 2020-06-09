    Перекрёсток мнений

Эрмак, 05-06-2020 #6[ru]

Чтоб не было безработных, нужны те, кто им может создать ту работу, которая им нужна, Обществу и государству. А это могут только предприниматели. Но вот если государство не дает им возможность работать, то неизбежен рост числа безработных и преступности. Детей можно нарожать, а как их кормить?

Аноним, 05-06-2020 #7[ru]

Не знаю как в России, а в Туве каждый второй – безработный!

Аноним, 05-06-2020 #8[ru]

Ну скажите, какой нормальный человек будет вставать на учёт на бирже труда и ежемесячно отмечаться за 1,5 тыс. рублей?

Аноним, 05-06-2020 #9[ru]

Вы что не знаете? Путин увеличил пособие втрое! Отстаёте, однако...

Аноним, 05-06-2020 #10[ru]

Ну да. Теперь надо стоять в очереди за 4,5 тыс. рублей. Что издеваться-то? Попробуй на них проживи.

Аноним, 06-06-2020 #11[ru]

Вот безработные и воруют всё, что плохо лежит. Жить-то на что-то надо!

Эрмак, 06-06-2020 #12[ru]

...сейчас из Тувы бегут уже не только русскоязычные, а и тувинцы молодые. Да и старые, так как им легче жить в Абакане, чем в Кызыле с решетками на окнах... Что сейчас дают Туве отправленные Федеральным Центром «специалисты»? Помогают только разваливать экономику республики. А такие, как прокурор, «выдавливают» из Тувы в Край остатки молодых специалистов.

Аноним, 05-06-2020 #1[ru]

А Кара-оол всего через неделю «обнулился» и вышел на работу. Молодец! Ему и коронавирус нипочём!

Аноним, 05-06-2020 #2[ru]

Ну да, нипочём. Болезнь лечится 40 дней, а он за неделю «излечился». Козёл. Привык врать.

Аноним, 05-06-2020 #3[ru]

Видать, точно с похмелья был. Правильно его «рискачи» разрисовали.

Аноним, 05-06-2020 #4[ru]

А за что его Шойгу так отделал? За коронавирус?

Аноним, 05-06-2020 #5[ru]

Нет. Просто попал под руку. Путин Шойгу не дал ему звания маршала, вот он и взьерипенился. А на ком ещё злость сорвать?

Аноним, 05-06-2020 #6[ru]

Значит, Шойгу всё же был в Туве?

Аноним, 06-06-2020 #9[ru]

#6 – раз у Карлика синяк под глазом и разорвана губа – значит, скорее всего, был.

Аноним, 03-06-2020 #5[ru]

У правительственных ботов ни ума, ни фантазии. За что вам зарплату платят? Если вы хотите возразить фактам, указанным в статье, то нужно это делать аргументированно, с цифрами, с ссылками на официальные документы. Комментарии в защиту официального должностного лица, на уровне «сам дурак» выглядят совершенно неуместно.

Аноним, 03-06-2020 #9[ru]

Все, что можете, это только строчить злые комменты в таких пабликах, писать посты, как все плохо, какие все мошенники, воры и т.д. Если вам что-то не нравится, может, уже сделаете что-нибудь? Станьте прокурором. Станьте Главой

Аноним, 03-06-2020 #11[ru]

Если получается цепочка «Тезис» + «Сергей Тен» + «Шойгу», то всем уже уплочено, везде прикрыто сверху донизу. Остается писать Трампу и в ООН...

Аноним, 05-06-2020 #16[ru]

Карлик только понял, что команды нет, всем похер на него. Он недоволен, что Тува – регион, где очень много людей во время самоизоляции находится на улицах. Членам правительства он поставил задачу проанализировать ситуацию и ответить на вопрос болезни, – сказал губернатор. – Я призываю вас руководить своими отраслями и принимать правильные решения, которые от вас ожидают. И никакие болезни или войны вам не должны помешать. Руководители должны присутствовать в информационном поле, на личном примере показывать, как вы работаете, что делаете. Если не согласны, то нам не по пути. Даю срок до вечера, разобраться с проблемными вопросами по коронавирусу и доложиться мне лично. После я приму решение о вашем соответствии или несоответствии должности».

Аноним, 05-06-2020 #17[ru]

Аноним 16, вы правы – это провал Карлика. Из-за того, что он всех кидает, людям похер. Он кидает тех, кто верой ему долгие годы служил. И он команду никогда себе не составит – ему самому надо уйти.

Аноним, 05-06-2020 #21[ru]

Все так связно изложено. Но у меня возникает вопрос: правда ли это?

Аноним, 05-06-2020 #24[ru]

Тут аноним написал – «Тут, смотрю, одни критиканы сидят. А сами сможете управлять целой республикой??? Попробуйте, сядьте! Не каждому дано это! Не каждый сможет!» вы аноним 23 о себе не судите – много найдется и в Туве, и в России, кто лучше Карлика управлять смогут. И первое правило – не воруй сам у народа и другим не давай! И народ сам республику поднимет, и страну – тоже...

Аноним, 05-06-2020 #25[ru]

Надо же, кара-бот №23 предлагает место своего кара-босса «критиканам». Похоже, дела у них совсем плохие, раз до этого дошло.

Аноним, 05-06-2020 #27[ru]

Ну, зачем Сергей Кужугетович, старый вроде уже человек, доставляет физическую боль Кара-оолу? Бьет его? Ведь Шолбан Валерьевич делает все, чтобы ему было комфортно в республике! Когда он здесь бывает, все в Туве на цыпочках бегают. Для него и для его свиты по всей республике отстроены шикарнейшие фазенды для отдыха. И где в мире его так мило встречают? Только благодаря КШВ, в Туве так любят и уважают его.

Аноним, 05-06-2020 #28[ru]

Анна Сарыглар – главный врач Инфекционной больницы. «Состояние Главы Тувы сначала было средней степени тяжести. У него была интоксикация, температура, болела голова, был слаб». ТУТ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО «ИНТОКСИКАЦИЯ». Нахрюкался в честь дня рождения Шайтана – вот и скрутило его. Заметили в селфи, где он рассказывает, футболка грязная, в блевотинах. Даже запах чувствуется через экран.

Аноним29, 05-06-2020 #31[ru]

... Это хорошо, что такая газета есть! А еще здорово, что есть такие, как Аноним №29, которые постоянно визжат и ноют, что газета не то пишет, что, мол, недостоверно и прочее! И чем больше вы тут визжите – тем больше убеждаюсь, что газета правильно пишет и то, что она нужна! Вы – все визжащие и гневно осуждающие лизоблюды власти, как лакмусовая бумажка – чем сильнее кричите, тем, значит, сильное там ножками стучит Кара-оол. А значит, тем точнее бьет своими статьями газета! Так что вы там и дальше так действуйте – подавайте там знаки, какие темы надо сильнее развивать газете! Спасибо, что вы есть в стане Кара-оолов!

Аноним, 05-06-2020 #32[ru]

Чтобы стать главой или прокурором, нужно подличать, воровать, соглашаться и предавать. Не все на это соглашаются.

Аноним, 05-06-2020 #33[ru]

...Давай, до свидания, черная эпоха Карлика! Тува не может больше терпеть Кара-семейку!

Аноним, 05-06-2020 #34[ru]

А правда, что ФСБ возбудила уголовное дело по 100 млн. рублей для ЖБИ-2 Пережегина? Если это правда, то Карлику капец. Эти деньги Пережегин ему отдал. Себе не оставил ни копейки.

Аноним, 05-06-2020 #35[ru]

Анна Сарыглар, жена офицера КГБ! Знает, о чем говорит. Короновирус тут ни причём. Тяжёлое похмелье! Спасибо, доктор! Вы разъяснили миру. Кара-оол у нас алкозависимый. Всю свою сознательную жизнь травил суррогатными изделиями свой народ и стал сам одним из них. Сергей Кужугетыч, снимайте его с должности!

Аноним, 05-06-2020 #40[ru]

ООО Тезис – контора Шойгу и Тена. Они Кара-оолу ничего не платят. Шойгу приказывает – тот платит Тезису. А Тен – разводящий. Шайка. Это то же самое, что Хван на строительстве 55 бригады. Украл 3 млрд. и смылся. Шойгу, видать, прикрыл.

Аноним, 05-06-2020 #42[ru]

№21 – «Все так связно изложено, но у меня возникает вопрос правда ли это?». То есть, если «связно», то – враньё? Пусть Боровков и Поляков подадут на газету в суд, если это неправда. Посмотрим, кто победит.

Аноним, 06-06-2020 #45[ru]

№23 «Тут. смотрю. одни критиканы сидят. А сами сможете управлять целой республикой??? Попробуйте. сядьте!». Ну-ну, «Попробуйте сядьте!». Посмотрите на Андриана Ооржака. Захотел – и что? Кара-оол его грязью обливает без устали. Боится, что он его место займёт.

Аноним, 06-06-2020 #47[ru]

Если Андриан займёт место Кара-олола, Кара-оол займёт место министра Сата на зоне.

Аноним, 06-06-2020 #48[ru]

А заодно Карлик лишится всего нажитого непосильным трудом.

Аноним, 06-06-2020 #50[ru]

Неужели кто-то ещё верит Кара-оолу? Да он вообще не знает, что такое «правда»

Аноним, 03-06-2020 #1[ru]

Сейчас прирост больных коронавирусом в Сибири почти вдвое превышает общероссийский. А в Сибири лидирует Тыва: здесь количество больных увеличилось в три десятка раз...

Эрмак, 05-06-2020 #2[ru]

Становится очевидным тот факт, что скоро в Туву погонят госпитали МЧС и армии.

Аноним, 05-06-2020 #3[ru]

Кара-оол хорохорился-хорохорился, что Туву обошёл коронавирус. А по итогу – полный провал. Впору вызывать Шойгу с противочумными войсками.

Аноним, 05-06-2020 #4[ru]

А что вы рассчитывали видеть, если Кара-оол даже не удосужился в Москве заказать средства защиты от вируса? Один из всех губернаторов.

Аноним, 05-06-2020 #5[ru]

Да Кара-оол и больным коронавирусом прикинулся, чтобы не отвечать за отсутствие подготовки к вирусу.

Аноним, 03-06-2020 #1[ru]

Говорят, Карла уже вылечился и рвется на работу. Странно это. Для коронавируса слишком быстро. Для похмелья слишком долго. Или неправильный опохмел привел к длительному запою?

Аноним, 05-06-2020 #7[ru]

Украли деньги на жильё для сирот. Молодцы! Дело Якушева живёт и процветает!

Аноним, 05-06-2020 #8[ru]

Если бы Якушеву дали не условный срок, а реальный, другим было бы неповадно воровать у сирот.

Аноним, 03-06-2020 #2[ru]

А потом удивляются, откуда в Туве такая высокая преступность? Если с преступниками борется убийца с садистскими наклонностями, то чего ожидать?

Аноним, 04-06-2020 #3[ru]

А куда начальство и кадры смотрели, когда под их боком полицейскими совершалось такое жуткое преступление?! Кто на тот период отвечал за воспитательную работу? Кто принимал на работу преступников для несения службы в органы, где должны бороться с преступностью, а не наоборот. В первую очередь это вина кадровой службы и руководства, которые, получается, не вели работу с личным составом. А сколько еще скрытых преступлений, совершенные с так называемыми «служителями закона». И руководители, и сотрудники кадровой службы, которые работали на период совершения преступления. тоже должны быть привлечены к ответственности, почему проглядели? Как такое вообще могло произойти?!

Аноним, 05-06-2020 #5[ru]

Он не сам себя назначил начальником уголовного розыска. Нужно наказать всех, кто его продвигал.

Аноним, 05-06-2020 #6[ru]

За Сарыг-Донгаком стоит Кара-оол. Он его продвигал. И во главе совета отцов он его пристроил.

Аноним, 05-06-2020 #8[ru]

Эти полицаи – такая сволочь! Заметьте – никакого осуждения со стороны МВД. Никакого раскаяния. Никакой помощи матери убитого. Ни-че-го! Как будто сжигать живых людей – это милицейская шалость.

Аноним, 06-06-2020 #11[ru]

Хоть бы Поляков публично выступил. Извинился. Спросил мать: чем помочь?

Аноним, 06-06-2020 #12[ru]

Эти менты, они только воровать, убивать, разгонять мирные демонстрации и покрывать преступников мастаки.

Аноним, 03-06-2020 #2[ru]

1й, пока народ молчит и терпит, ничего не изменится. И никакой «Сталин» не поможет – сталины могут только «к стенке ставить». А кто судьями будут? Как обычно – самые ушлые и беспринципные. Остальные бесправные и безголосые так и останутся мясом...

Аноним, 03-06-2020 #1[ru]

По законам чрезвычайного положения – воруй как в последний день! Некогда проводить всякие конкурсы и аукционы – это пережитки мирного времени.

Аноним, 05-06-2020 #1[ru]

От мэрии Кызыла – один вред. Только отравляют жизнь кызылчанам.

Аноним, 05-06-2020 #2[ru]

Сносить что-нибудь – это любимое занятие чиновников мэрии.

Аноним, 05-06-2020 #3[ru]

Молодцы «Восьмой канал»! Мочи коррумпированных чиновников!

Аноним, 05-06-2020 #4[ru]

Браво Андриану Ооржаку! Жги!

Аноним, 06-06-2020 #5[ru]

Кара-оол использует пандемию в борьбе с конкурентами – Ооржаком и Оюном. Негодяй!