Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"
Требуется качественное тестирование на коронавирус
Прокурору Республики Тыва А.Н. Боровкову
ЗАПРОС
Уважаемый Александр Николаевич!
Газета «РИСК» в №21 от 02.06.2020г. в рубрике «Телеразборки» опубликовала сведения о том, что в республике Министерством здравоохранения должным образом не организовано проведение тестирования граждан на предмет наличия коронавируса.
Учитывая вышесказанное, прошу прокуратуру Республики Тыва провести проверку состояния дел с тестированием на наличие коронавируса. Особое внимание прошу уделить срокам и достоверности тестирования в республиканском Вендиспансере.
Об итогах проверки и принятых решениях прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.