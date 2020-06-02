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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 22, 9 июня / Требуется качественное тестирование на коронавирус
   
 
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№22, 9 июня 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Требуется качественное тестирование на коронавирус

Прокурору Республики Тыва
А.Н. Боровкову

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Газета «РИСК» в №21 от 02.06.2020г. в рубрике «Телеразборки» опубликовала сведения о том, что в республике Министерством здравоохранения должным образом не организовано проведение тестирования граждан на предмет наличия коронавируса.

Учитывая вышесказанное, прошу прокуратуру Республики Тыва провести проверку состояния дел с тестированием на наличие коронавируса. Особое внимание прошу уделить срокам и достоверности тестирования в республиканском Вендиспансере.

Об итогах проверки и принятых решениях прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 341 раз)

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