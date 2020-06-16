    Обзор прессы

МАХИНАТОРЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Руководство страны почему-то полагало, что пандемия обойдёт Россию стороной. Поэтому Путин 15 мая запустил процесс принятия поправок в Конституцию страны. Началось всё с утверждения принципа сменяемости власти, в связи с чем было предложено из Основного закона в статье о возможности переизбрания президента на два срока вымарать слово «подряд». Все воодушевились. Подумали, что старик собрался на покой. Кое-кто в этом усомнился и стал гадать, как Путин будет продолжать руководить страной, если в Конституции будет прямой запрет на третий президентский строк, а ему нужно в 2024 году идти на пятый? А потом оказалось, что эта запись в Конституции – не для него. Для него будет т.н. «обнуление». После которого он сможет ещё два раза переизбраться по шесть лет.

Но пандемия оказалась коварной и несговорчивой. И отпускать Россию не собирается. Россияне заражаются и заражаются коронавирусом SARS-CoV-2. И часто умирают от него. Но «обнулиться» Путину нужно непременно! И быстро. Назначили дату «обнуления» – 1 июля 2020 года. А перед этим – Парад 24 июня. Но проводить эти мероприятия на пике пандемии неприлично. Могут подумать, что для Путина продление полномочий важнее жизней и здоровья россиян. Поэтому пандемии было приказано выйти «на плато» и усмирить свой аппетит. С этого момента статистика заболеваний в стране медленно, но верно пошла «вниз». Правда, в такую динамику мало кто верит. Все чуют, что власти врут. Вот и в Туве народ потихоньку стал вымирать, а статистика как застряла месяц назад на двух умерших от коронавируса, так и торчит на этом месте.

Понятно, что народ в эту статистику «не верит», потому что республика маленькая и все друг друга знают. Вот одного схоронили в закрытом гробу с хлоркой, вот ещё одного. Тут «ещё 17 человек умерли от хронических болезней в тяжёлой стадии с сопутствующим диагнозом «коронавирус». А статистика это упрямо игнорирует.

Алдынаю Тюлюшу руководство «ТП» поручило развеять сомнения и убедить людей, что в Туве массовых смертей от коронавируса нет. Да, люди мрут. Много. Почти всегда с коронавирусом в организме. Но, как уверяют врачи – «не от коронавируса»! А от «хронических болезней с присутствием коронавируса»! Тюлюш, пытаясь убедить наивных читателей «ТП», приводит интересный пример: «Человек попал в аварию и получил травмы несовместимые с жизнью, но у него был лабораторно подтверждён covid-19». Куда его относить? К жертвам коронавируса или нет? «В чём же разница между причиной смерти и сопутствующим диагнозом?». Тут без «квалифицированных специалистов и не разобраться». Можно отнести и туда, и сюда. Было бы желание. А хоронить будут, как коронавирусного: «людей хоронят в закрытых гробах, чтобы родственники не заразились». Оно и понятно: «человек умер, а вирус в теле остаётся», тело «оборачивают в ткань с мощным дезинфицирующим раствором, помещают его в два мешка с обработкой дезинфицирующими средствами». После этого «тело помещается в гроб, а сверху кладётся одежда». И тут же «гроб забивается гвоздями».

Но врачи пытаются убедить граждан, что таким образом хоронят не жертв короновируса, а только тех, кто вирусом был болен, а умер от других болезней – «рак, инсульта, цирроза печени, острой сердечной недостаточности, болезни почек и пр.». В общем, получается так: человек, носитель коронавируса, умер. Но врачи сами определяют, умер он коронавируса или нет. А если будет заказ из правительства всех заносить в графу «прочие», они так и сделают – «в справке укажут коронавирус только как сопутствующее заболевание, но не причина смерти» – и дело в шляпе. В общем, ловкость рук и никакого мошенничества. Так как врачу дали право самостоятельно определять, что было «в данной ситуации тяжелее: хроническое заболевание или присоединённая инфекция», то он по указанию «сверху» напишет, что тяжелее были «рак, инсульт, цирроз печени, острая сердечная недостаточность, болезнь почек».

Тува, невзирая на очевидную неподготовленность к пандемии, на огромное количество инфицированных COVID-19 и лидерство по заболеваемости и количеству смертей показывает «солидную статистику». Тюлюш привёл пример с аварией и смерти от травм гражданина с COVID-19. Но он почему-то не задумался о простой вещи: а если бы попавший в аварию гражданин не был инфицирован коронавирусом, мог бы он выжить? Или не мог? К примеру, у человека цирроз печени. Живёт он с ним лет 20-30. А тут, как назло, коронавирус напал. Врачи этого гепатитчика лечить уже не могут – не до него, коронавирус кругом. Даже «Скорая» не едет. Приехала только тогда, когда он подцепил COVID-19. Но было поздно – летальный исход. Так от чего он умер? От печени или коронавируса? От печени, скажут наши ангажированные врачи. А что же он до этого 30 лет страдал, но не умирал? Или другой случай – подрезали бандиты человека с больной печенью. От чего он умер? От печени? От ранения? То-то. Как известно, у нас более 70% попавших в аварии остаются живыми.

И ещё один аспект. В Туве половина членов избирательных комиссий – медики. Они из года в год занимаются махинациями на выборах. Достигли такого совершенства в мухляже с выборной статистикой, что только диву даёшься. Так что для них оценить, что более повлияло на смерть – коронавирус или иная болезнь – что два пальца об асфальт. Соврут и глазом не моргнут. Тем более, что в случае чего их прикроют такие же мошенники из числа врачей-патологоанатомов. Вот и получается, что народ мрёт, как мухи, а у Кара-оола со статистикой смертей полный ажур.

Но не бывает такого, чтобы регион был в лидерах заболеваемости, а умерших от вируса было мало. А если вдруг жуликов-статистов и поймают за руку, какая ответственность за это? Никакой! Да и нам, честно говоря, какая разница, от чего умер наш сосед, друг или родственник? Он же всё равно не оживёт, какой бы диагноз ему не поставили в поисках «морфологических изменений во внутренних органах».

ВСЁ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА!

Как сообщила «ТП», в «Верховном Хурале (парламент) Республики Тыва» прошли «Публичные слушания по годовому отчёту об исполнении регионального бюджета Республики Тыва за 2019 год». Министры экономики и финансов бодро отчитались о процентах перевыполнения планов. «В слушаниях приняли участие депутаты Верховного Хурала, первый заместитель Главы республики Александр Брокерт, члены Правительства Республики Тыва, руководители профильных министерств и ведомств, представители муниципальных образований и общественных организаций».

Как оказалось, экономика республики «на подъёме». «Объём инвестиций в развитие экономики и социальной сферы Республики Тыва вырос на 22%», «валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 26 440,8 тонны», что на «80,4% больше, чем в 2018 году», «Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,9% и составило 172 тыс. голов». Про мелкорогатый скот ничего сказано не было. «Рост инвестиций в сельское хозяйство составил 14%». «Удалось создать 188 рабочих мест», «построено 1702 квартир», и очередь на жильё сократилась на «150 детей-сирот».

Министр финансов пожаловался, что «исполнение бюджета осуществлялось в сложных условиях». Хотя, как известно, пандемия у нас случилась только в 2020 году. Слово дали куче подхалимов, ничего не понимающих в экономике, во главе с «председателем региональной Общественной палаты А.Дамба-Хуураком», «каждый из них положительно оценил исполнение бюджета и грамотную бюджетную политику Правительства Тувы под руководством Главы республики Шолбана Кара-оола». Вот и получается: республика 13 лет нищает, погружаясь в беспросветную бедность, а у чиновников, как у той маркизы: «всё хорошо, всё хорошо». И ни у кого нет никакого смущения на счёт того, что отчёты правительства не имеют ничего общего с реалиями жизни простых граждан.

ВИРТУОЗНЫЙ ОБМАН ЧИНОВНИКА

Наглядный пример, что население Тувы держат за лохов – это «вышел на работу» «Главы Тувы Ш.Кара-оола после семидневной госпитализации в связи с заражением коронавирусной инфекцией». Тут возможны только два варианта – либо он не болел коронавирусом и обманывал общество, либо он вышел на работу, являясь смертельно опасным носителем вируса COVID-19. В обоих случаях Кара-оол повёл себя как человек недалёкий, безответственный и не уважающий окружающих, в том числе своих подчинённых. А подавляющая часть полагает, что он просто лжец, пытающийся с помощью мнимой болезни уйти от ответственности за неготовность властей республики к пандемии и неграмотное поведение при её распространении в Туве.

«Пройдя курс лечения» скорее всего, мнимой болезни, «Кара-оол понял, что врачи чувствуют себя уверенно», и «борьба с этой заразой в Туве выстроена», «всё управляемо и под контролем». И это, невзирая на очереди на кладбищах и второе место в России по заболеваемости коронавирусом. Кара-оол полагает, что «сейчас приоритет – это оживление экономики». Поэтому «июньская повестка включает в себя важные задачи – обеспечить условия для проведения ЕГЭ, дать возможность детям окончить школу и поступить в вузы, провести подготовку на должном уровне для безопасного проведения голосования по поправкам в Конституцию». Вот и получается, что у Главы правительства Тувы экономика состоит из «проведения ЕГЭ и голосования по поправкам в Конституцию».

Ну, скажите, почему этот недотёпа, считающий экономическими задачами «ЕГЭ и голосование по Конституции», свалился именно на нашу голову? Почему Шойгу не пристроил его в другой регион? Чем мы провинились перед ним? И сколько это безобразие будет продолжаться? Маленькая, удалённая ото всех Тува лидирует в России по заболеваемости COVID-19 – «348,3 выявленных случая коронавируса в пересчёте на 100 тысяч жителей региона». А у него одна забота – «ЕГЭ и голосование по Конституции». Ну не болван ли?

НУЖНЫ ЛИ ТУВИНЦЫ РОССИИ?

«Учёные из Швейцарии, Нидерландов, Индии и Англии» приехали в Туву, чтобы изучать быт аратов Тувы. «В исследования входили температурные характеристики, состояние воздуха, теплопроводность войлочного покрытия юрты, температура пламени в железной печи, солнечная радиация, освещённость, микроклимат возле юрты», «адаптация к экстремальным температурам – изучение физиологии кочевых скотоводов в Туве в поисках здоровой антропогенной среды». Обследовались условия жизни тувинцев-скотоводов «в возрасте от 18 до 60 лет». «Учёные определяли термофизиологию, температуру тела и энергетические затраты в течение суток, брали анализы крови и мочи животноводов».

Учёных интересовало, «холодно ли зимой в юрте?». Как «чабан с плюс 35 градусов в юрте, переступив за порог, сразу оказывается на открытом воздухе, где уже минус 35-40»? Для сравнения, «сначала сами учёные испытали» условия жизни скотоводов «на себе и выявили, что у них из-за холода через 15-20 минут начинается сокращение мышечной массы», в то время как «у тувинских чабанов этого не наблюдалось даже в течение всего времени». При этом «самыми выносливыми к холоду оказались табунщики, закалённые холодами».

Выяснилось, что «нынешние тувинцы живут ещё сталинскими понятиями оседлости для кочевников», невзирая на то, что советская власть «решила, что юрты – холодное и древнее жилище, пережиток феодализма и их надо заменить бревенчатыми домами, избами». Поэтому «аратов насильно переводили на осёдлый образ жизни». А «юрты сжигали». И даже тувинские поэты, «рождённые в юртах, проклинали свою родную колыбель: «юрта чёрная, юрта дырявая...». Но она имеет свои прелести: «чабан с плюс 35 градусов в юрте, переступив за порог, сразу оказывается на открытом воздухе, где уже минус 35-40». Такая смена теплового режима, считает автор, делает чабанов более здоровыми, и «им острые респираторные и другие заболевания нипочём».

Автор, споря сам с собой, полагает, что, «исходя из всех вышеназванных фактов, невольно приходишь к выводу, что нашим скотоводам нужны только юрты». Именно поэтому «вся Тува, от мала до велика, занялась восхвалением юрты. А вот хозяином этой «удобной» юрты» – простым чабаном никто особо не интересуется». А заинтересовались только иностранцы... А где же наши учёные? Где их научные работы по изучению быта тувинцев?