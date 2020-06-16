Пандемия: В изоляции от информации

Просмотрев соц.сети Тувы, в отношении короновирусной инфекции, я давно заметил некоторые элементарные недочёты или, так сказать, просчёты информационной политики Тувы. Перед этим лично отмечу то, что, несмотря на растущую важность соцсетей, как способа коммуникации между властью и гражданами, лишь малая часть губернаторского корпуса строит свою работу с учетом новой информационно-политической реальности. К такому неутешительному выводу можно прийти, изучив анализ Центра политической конъюнктуры об отношении россиян к главам регионов в контексте social media.

На соц.сети ВК Роспотребнадзора Тувы и прочих страницах соцсетей явно не хватает рубрики «Вопрос-ответ» где-то с краю страницы, либо как закреплённая запись. Там в таких рубриках конкретно не хватает ответов на такие вопросы как:

1. Сколько стоит пройти полный анализ на Cоvid-19 в Туве?

2. Где, по какому адресу в Кызыле можно сдать такой анализ и почём?

3. Почему и отчего анализ на Ковид-19 в Туве платный, и по какой цене? Или такая информация на платные анализы в Туве является всего лишь фейковыми новостями?

4. Анализы принимаются строго по прописке или любой желающий житель РФ может сдать анализы в любой точке РФ?

5. Существуют ли в Туве выездные сборщики этого анализа по вызову домой на полном бесплатном основании? Мы же в самоизоляции находимся.

6. Есть ещё такой вопрос, касающийся жизни человека. Результаты анализов на коронавирус люди ждут больше недели. Но за такое длительное время ожидания, люди могут умереть, распространяя инфекцию ещё больше.

7. Среди людей возможны такие люди, которые по стечению обстоятельств скрывают симптомы этой болезни, пользуясь всевозможными средствами самолечения. В таком случае во время пандемии, почему аптеки без рецепта не легализуют комбинированные противовирусные препараты, такие как лопинавир+ритонавир. Такие люди по-любому не будут обращаться к врачу даже при запущенных формах, а только затягивают течение болезни, становясь распространителями инфекции. Здесь альтернатива должна присутствовать обязательно. Без этого никак. Даже в обсерваториях большая часть людей скрывают имена контактировавших людей.

А ГЛАВНОЕ – подобная информация тоже должна ежедневно обновляться, подстраиваясь во времени, трансформироваться и быть свежей, как смена курса и котировки валют на мировом рынке. Т.е. на такие вещи важно научиться смотреть не с банальной информативно-статистической стороны, а с потребительской стороны доступности для каждого. Я вообще считаю, что некомпетентность, невнимательность информационной политики Тувы к таким вещам является ещё одной причиной роста заболеваемости.

Как может быть отрицательным анализ у 47000 человек из 48000, сдавших на коронавирус, если даже врачи по вызову на почве симптоматики не приезжают домой? Получается, анализы брали просто от здоровых людей, только при предварительном внесении этим человеком 2600 рублей за сдачу анализа. И там вижу, тоже как всегда, старые мысли о коррупции не остались без участия. Поймите меня правильно. Если безработный человек без денег или бедная семья хочет сдать анализы, но не в курсе того, что анализ платный, то как такой человек вообще может сдать анализы? В таком случае такие люди из-за неспособности платить за анализ попросту становятся распространителями инфекции. Но Тува, по-моему, и так самый бедный регион РФ, где бедность только зашкаливает. В настоящее время с развитием информационных технологий не только можно укрепить коррупционные схемы связи, но и использовать это как реально противоборствующий механизм против таких человеческих проблем. Но многое зависит от вашего чувства сострадания к человечеству и умения подстраиваться под каждую проблему неформально, а мастерски добиться эффекта – всякое дело мастера боится. И вы должны соответствовать к этому.

Под конец, люди, находящиеся в обсерватории, либо от скуки, либо от грусти не в состоянии контролировать свои эмоции. Мне это понятно. Тогда почему для них не видно сольных онлайн-концертов звезд тувинского шоу-бизнеса и т.п.? Можно было даже придумать другие онлайн-шоу во время самоизоляции. В налоговой постарались как могли, а так – откуда лень?! У нас же ютюб как был, так и остался без минимального продвижения Тувы по всем параметрам. Т.е. везде нужно научиться развивать свою страну своими личными методами, а не самого себя. С единым «кыштагом» в голове – далеко не поедешь.

Айдын Саая