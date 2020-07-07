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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 26, 7 июля / 6 июля. Тува: эпидемиологическая обстановка
   
 
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№26, 7 июля 2020 года.

6 июля. Тува: эпидемиологическая обстановка

6 июля. Тува: эпидемиологическая обстановка

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва и регионального Минздрава, за весь период выявлено 5156 случаев инфицирования. За последние сутки выявлено 73 новых случаев инфицирования.

За последние сутки выздоровел 149 пациентов. Всего выписано в связи с выздоровлением 3668 человек или 71,1% заболевших. Впрочем, по данным российского оперативного штаба, в Туве на 6 июля числилось 1796 выздоровевших.

По данным на 26 июня умерло от covid 22 человека. При этом, по данным оперативного штаба, на 6 июля зафиксировано всего 13 смертей.

Проведено 122 384 лабораторных исследований, в том числе за последние сутки – 1899 исследований.

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По площади прошли две сотни единиц наземной техники. Или пятьсот, если считать «Мерседесы».

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