6 июля. Тува: эпидемиологическая обстановка

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва и регионального Минздрава, за весь период выявлено 5156 случаев инфицирования. За последние сутки выявлено 73 новых случаев инфицирования.

За последние сутки выздоровел 149 пациентов. Всего выписано в связи с выздоровлением 3668 человек или 71,1% заболевших. Впрочем, по данным российского оперативного штаба, в Туве на 6 июля числилось 1796 выздоровевших.

По данным на 26 июня умерло от covid 22 человека. При этом, по данным оперативного штаба, на 6 июля зафиксировано всего 13 смертей.

Проведено 122 384 лабораторных исследований, в том числе за последние сутки – 1899 исследований.