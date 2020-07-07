Новая ясность

Очередная «победа Путина» внесла ясность в будущее страны, – но такую, про которую голосом Леонида Броневого в классическом сериале говорилось: «Ясность, Штирлиц, – одна из форм полного тумана»...

Ясно, что сами они от власти не уйдут. Тут-то вопросов нет. Остальное как раз в тумане, потому что такого политического пейзажа, какой образовался ко 2 июля 2020 года, в России еще не было.

Итак. Конституции в России нет. Она и раньше не работала, но хотя бы существовала как некий аршин, которым можно измерить текущий политический перекосяк. Теперь прежняя Конституция упразднена, а новая, со всей очевидностью, нелегитимна, и эта ситуация – открытый ящик Пандоры, прямое приглашение к противостоянию за пределами юридического поля. И это приглашение будет, с несомненность, однажды принято.

Когда?

Когда рак свистнет.

На участке в Петербурге полицейский и наблюдатель сломали руку корреспонденту В Петербурге на избирательном участке №2191, расположенном на набережной Фонтаки, полицейский и наблюдатель напали на фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. У него диагностировали перелом средней плечевой кости правой руки; по словам врачей, ему потребуется операция. Как сообщил сам Френкель редакции, один из пытавшихся вывести его с участка полицейских заломил ему руку и ударил по ней кулаком; один из наблюдателей затем наступил ему на ногу и дернул за пострадавшую руку. «Я не могу рукой вообще двигать», – пожаловался журналист. На избирательный участок же Френкель приехал из-за того, что оттуда пытались удалить члена комиссии с правом решающего голоса. Оставшиеся на месте активисты рассказали, что напавший на Френкеля полицейский вскоре снял опознавательный знак с номером. «Я утерял его [жетон] в борьбе», – сказал сам сотрудник МВД. В пресс-службе главка МВД по Петербургу заявили, что удалили журналиста с участка «в установленном законом порядке» и никаких жалоб на это им не поступало. Москвичи обнаружили, что кто-то вместо них проголосовал на дому Двое супругов пришли на избирательный участок № 1403 в Лефортово, чтобы проголосовать, и обнаружили, что в документах избиркома содержится информация о том, что они, а также их дети уже проголосовали. В журнале комиссии были указаны их паспортные данные и стояли подписи за полученные бюллетени, сообщает штаб Алексея Навального в Москве. Сами москвичи заявили, что не голосовали. Член избиркома назвал это ошибкой и извинился, а председатель комиссии, в свою очередь, потребовала доказать, что в журнале есть такие записи. Данные москвичей по ошибке внесли в списки людей, проголосовавших вне помещения для голосования, то есть дома или на предприятиях. Об этом говорится в письме первого заместителя главы общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Вадима Ковалева, направленном в Мосгоризбирком. Он рекомендовал МГИК признать недействительными «все бюллетени проголосовавших вне помещения для голосования, содержащиеся в данном сейф-пакете», а также привлечь председателя и секретаря УИК № 1403 к ответственности. Корреспонденты вынесли бюллетени с избирательных участков. Но в протоколах УИК это не отразили Пятеро корреспондентов «Русской службы Би-би-си» во время голосования по поправкам к Конституции в качестве эксперимента вынесли с участков бюллетени, но в трех случаях в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий (УИК) эту информацию не отразили. В протоколах УИК нет граф для вынесенных бюллетеней, но, если их вынесли, в документах должно быть указано, что число бюллетеней в урнах для голосования меньше количества выданных бюллетеней. Отсутствие информации о вынесенных бюллетенях в протоколах говорит о том, что итоговый документ о результатах выборов на конкретном участке недостоверен, заявил эксперт по избирательному праву Станислав Рачинский. Действия комиссии могут содержать признаки уголовного преступления – фальсификации итогов голосования, считает специалист по избирательному праву, юрист «Апологии протеста» Анна Бочило. Эксперт: почти половина голосов за поправки к Конституции были сфальсифицированы Около 45% всех голосов за поправки в Конституции России были сфальсифицированы. Об этом в разговоре со Znak.com заявил эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин. Проанализировав голоса 88 млн избирателей, эксперт пришел к выводу, что больше 22 млн. голосов можно считать «аномальными». «Если бы манипуляций не было, то явка была бы 42%, высказались за поправки 65%, против – 35%. Проголосовавших за все равно было бы больше, потому как мест, где голосов за было меньше, весьма ограниченное число и они не сделали бы погоды в масштабах страны. Но разница между результатами 65:35 и 78:22 очень существенная, в том числе с политической точки зрения», – считает эксперт.

Он делает это редко, но, как правило, без анонса. И уж когда свистнет, мало никому не кажется...

Официальная цифра этой поддержки – 78% – никак не коррелируется ни с социологией последних месяцев, которая показывала обрушение путинского рейтинга, ни с результатами экзит-полов, ни даже с их собственными данными, которые они неосторожно оглашали в день голосования... Эта цифра коррелируется только с пожеланиями Старой площади, разосланными по администрациям (даже немного перестарались с перепуга, насчитали лишнего)...

Итак. Конституции в России нет. Реальной поддержки режима тоже нет – власть держится только на вассальной российской привычке терпеть до последнего и физическом страхе перед силовой опричниной.

Нет парламента: обе палаты Федерального собрания оказались неадекватны населению РФ, и процедура 1 июля показала это арифметически. Собственно, более или менее похожими на свой электорат оказались только коммунисты, проголосовавшие против «обнуления» (10% думского состава) и сенатор Мархаев. Остальные депутаты и сенаторы представляют только Путина и его корпорацию. Это обслуга режима, дорогостоящая дыра в государственном устройстве, не более того.

Нет в России и судебной власти – этой нет совсем. После двадцатилетия судебного беспредела по отмашке администрации об этом даже неловко полемизировать.

Нет свободной прессы как общественного кровотока – живая журналистика существует на маргинальных правах, а федеральные СМИ – это огромный пролежень, представляющий угрозу жизни России. Нормального общественного диалога нет, да и не может быть при авторитарном режиме.

Нет оппозиции. Ее политический разгром, растление и деградация – единственное, в чем преуспела за двадцатилетие путинская власть. Есть дюжина-другая более или менее прекрасных имяреков, но оппозиции как общественного инструмента, шестереночной передачи перемен – нет. Десятки миллионов граждан (никак не меньше 40 миллионов), недовольных режимом, поставлены перед фактом своего вассального положения до конца дней своих – и предоставлены собственной растущей ненависти.

Дивные перспективы.

Печальной альтернативой общественному взрыву может стать мирное вырождение по среднеазиатскому образцу. Ну, то есть как мирное... Относительно. Для наступления такой разновидности гражданского мира нужно просто сгноить в зиндане несколько тысяч лучших граждан своего Отечества – остальные, как правило, понимают намек и приближают 78% к искомым северокорейским ста. В итоге жертв выходит даже больше, чем при гражданской войне, но это никого особо не беспокоит, потому что от голода и внутренних репрессий в закупоренном государстве умирают, как правило, тихо. Мы в настоящее время как раз идем по этому пути.

Нет ли более позитивного варианта, спросите вы.

Есть. Даже два.

Первый – довольно фантастический – быстрый, пока все не сгнило совсем, снос преступного режима, возвращение к реальным демократическим процедурам и попытка завести в России реальный федерализм и реальное народовластие, прописанные в Конституции (даже в той, воровской, которая имеется сейчас).

Второй вариант (если быстро не случится первый) – будет означать уже не федерализм, а распад страны. Специально для прокуратуры уточняю: я не призываю к этому – я об этом предупреждаю. (Можете даже считать мой текст сигналом о готовящемся преступлении)...

Река истории может вычистить авгиевы конюшни, но если долго сдерживать ее течение, – однажды просто снесет на хер всю конструкцию.

Все надо делать вовремя.

Виктор Шендерович

(в сокращении)

Желание Путина остаться у власти навсегда – не уникальное явление

Российский лидер совсем не уникален в том, как он перекраивает установленные законом сроки под свои нужды. Эта практика особенно распространена в Латинской Америке и бывших советских республиках.

К изменению или переосмыслению конституций (и в том числе к обнулению сроков) прибегали многие лидеры – например, бывшие президенты Аскар Акаев (Кыргызстан); Филип Вуянович (Черногория); Рафаэль Корреа (Эквадор); Эво Моралес (Боливия); Нурсултан Назарбаев (Казахстан); Борис Тадич (Сербия); Уго Чавес (Венесуэла) – и десятки других. Российский президент теперь тоже войдет в элитный клуб лидеров, более двух раз устранявший конституционные препятствия к политическому долгожительству.

У игры в продление полномочий есть свои чемпионы, но желающих в нее поиграть множество. Введение конституционных поправок и законов, снимающих ограничения на пребывание действующих президентов у власти, настолько давняя и распространенная практика в Латинской Америке, что политолог Рассел Фитцгиббон еще в 1940 году предложил называть это явление испаноязычным термином continuismo.

В промежутке между 1945 и 2017 годами в общей сложности 94 президента – в демократиях, электоральных автократиях и авторитарных режимах – тем или иным способом преодолели конституционные ограничения пребывания у власти. Это подсчеты политолога Александра Батуро, исследователя политики продления сроков властных полномочий и автора двух книг по этой теме.

Подсчеты Батуро ограничены 2017 годом, но с тех пор в отряд «продлевателей» записался китайский лидер Си Цзиньпин, который в 2018 году избавился от ограничений на пребывание у власти для председателя и вице-председателя КНР. Можно также вспомнить фельдмаршала Абдель Фаттаха ас-Сиси, лидера Египта, который в 2019 провел через парламент поправки о продлении президентских полномочий.

Принятие поправок к конституции, которые обнуляют предшествующие сроки для действующего лидера, но сохраняют ограничения для предполагаемых лидеров будущего, – распространенная практика. Юристы называют это применением так называемой «дедушкиной оговорки» (grandfathering provision) к вопросу президентских сроков. В России «дедушкина оговорка» известна как «поправка Терешковой».

«Медуза»

(в сокращении)