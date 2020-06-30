Обнуление, день первый

То, что вся эта история с путинским обнулением – принципиально новый уровень позора и безобразия, было ясно до начала самой процедуры. Но в первый же день на данное мероприятие налипло столько милых подробностей, что дискутировать на тему «бойкот или кампания «Нет» стало как-то неловко, хотя сама дискуссия продолжается.

На лавочке, в багажнике, в палатке 25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию, которые, кроме прочего, обнуляют президентские сроки Владимира Путина и позволяют ему вновь баллотироваться на пост главы государства. Завершится голосование 1 июля. В Москве и Нижегородской области жители также смогут проголосовать дистанционно. Для участия в онлайн-голосовании от москвичей подано около 1 млн. заявлений и почти 140 тыс. – от нижегородцев. Что касается электронного голосования, то специальный сайт перестал работать в первые минуты после начала голосования. При этом журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков все-таки смог проголосовать. И даже два раза – на своем участке, а потом и дистанционно. Из-за пандемии коронавируса ранее было объявлено, что участки для голосования можно разместить не только в обычных помещениях, но и на открытом воздухе. Так, во Владивостоке один из участков организовали в багажнике машины, рассказал председатель приморского отделения «Партии роста» Кирилл Батанов. Информацию подтвердили и в самой УИК № 838, пояснив «МБХ медиа», что это «из-за дождя». «Поступила заявка из дома на голосование, обычно мы в таких случаях приезжаем, и если кто-то еще из дома хочет проголосовать, мы на лавочке у дома все оформляем, но сейчас дождь, поэтому в багажнике машине устроили. Это обычная практика», – рассказали в УИК. 7963 жителей труднодоступных районов Тувы приняли участие в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию В Туве с 15 июня, с начала старта досрочного голосования 7963 человека проживающих в отдалённых селах Пий-Хемского, Каа-Хемского, Тере-Хольского и Монгун-Тайгинского кожуунов приняли участие в общероссийском голосовании. Утверждается, что голосование организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Все сотрудники избирательных участков имеют отрицательные анализы на коронавирус, а для каждого голосующего обеспечена полная безопасность и предусмотрены все средства необходимой защиты. За плакат «Лучшая поправка – Путина отставка» арестован житель Татарстана Суд в Менделеевске (Татарстан) на девять суток арестовал Радислава Федорова, который стоял в одиночном пикете с плакатом «Лучшая поправка – Путина отставка», написал в соцсети «ВКонтакте» гражданский активист Дмитрий Тетерин. Суд признал Радислава виновным по статье об организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Отпустят его, судя по всему, уже после того, как завершится голосование по поправкам к Конституции. В Петербурге задержали участницу одиночного пикета. Она стояла с пустым листом В Петербурге полицейские задержали активистку Марию Малышеву, которая стояла в одиночном пикете с пустым листом. Об этом пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на саму Малышеву. Девушку задержали у Гостиного двора. Позже Малышеву отпустили из отдела полиции с протоколом о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). Полицейские утверждают, что активистка ругалась матом. Задержанная обвинение отрицает. В Иркутске на автора баннера «Сменяемой должна быть власть, а не Конституция» составили протокол о нарушении изоляции В Иркутске полицейские задержали автора баннера «Сменяемой должна быть власть, а не Конституция» Павла Харитоненко. Об этом «Сибирь. МБХ медиа» сообщил сам активист. Харитоненко доставили в отдел полиции, где составили протокол за нарушение изоляции. «Привезли аж из Байкальска, не поленились за мной приехать, за 140 километров привезли ради этого», – рассказал он. Баннер против поправок в Конституцию появился 23 июня рядом с правительством Иркутской области. Харитоненко сообщил приехавшим полицейским, что привязал плакат веревками к ограждению и «пошел по своим делам». Ранее активист вывешивал подобные плакаты с надписями «Вор еще у власти» и «Не жди помощи – власть нас снова кинула», за что его штрафовали из-за «несоблюдения правил благоустройства территории».

Прежде всего, стало очевидно, что мы имеем дело с двумя разными, никак не соприкасающимися реальностями, совокупностями событий. Одна реальность наблюдается на УИКах, на улицах и во дворах российских городов. Вторая живет в головах и на языках тех, кто организует обнуление и обеспечивает медийное сопровождение. Зеркалом первой реальности являются социальные сети и независимые от государства СМИ, второй – СМИ государственные и аффилированные с государством.

В независимых СМИ и социальных сетях масса фотографий и видео, на которых изображены избирательные участки в багажниках легковых автомобилей (Владивосток, Санкт-Петербург), на лавочках во дворах, на детских игровых площадках, рядом с автобусными остановками. Обстановка на этих дворово-уличных избирательных участках крайне непосредственная, я бы сказал, домашняя. Как правило, здесь обходятся без наблюдателей, у голосующих в ряде случаев не спрашивают паспорта, у организаторов действа нет масок, не говоря уже о перчатках. И действительно, зачем формальности. Как правильно сказано в лозунге ЦИК, это «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

В реальности официальной, наблюдаемой в голове той же Эллы Памфиловой, ничего этого нет. По ее словам, «никто не голосует на лавочках и на багажниках машин». «Никакого голосования на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет!» – такова была суровая отповедь Эллы Александровны клеветникам обнуления.

Простую и ясную картину двух реальностей – официальной и дворово-уличной – несколько смазывает еще одна реальность, в которой живет Роспотребнадзор. Дело в том, что эта контора, которая назначена главной в России по связям с коронавирусом, выпустила рекомендации проводить голосование по обнулению на открытом воздухе. Причем эти рекомендации были согласованы с ЦИК, то есть с Э.А. Памфиловой.

В рекомендациях Роспотребнадзора велено для голосования на открытом воздухе использовать «веранды, навесы или дополнительно устанавливаемые армейские палатки и тенты». Кроме того, «на подходе к месту голосования необходимо организовать температурный контроль, а вблизи каждой площадки для голосования оборудовать санитарную комнату для мытья рук». А еще Роспотребнадзор требует «позаботиться об отдельном дополнительном помещении для изоляции (до приезда скорой) людей, у которых обнаружат повышенную температуру или другие симптомы заболевания».

В той реальности, где обитает Роспотребнадзор, в каждом УИКе должны из воздуха появиться «армейские палатки» (их, видимо, Шойгу должен в количестве нескольких десятков тысяч развезти по адресам и передать на баланс Памфиловой), «веранды», «тенты» и прочий рекомендуемый реквизит.

В реальности Роспотребнадзора процедура обнуления совершенно безопасна и никакого взрыва (прошу прощения – «хлопка») коронавируса не сулит. А если ковидный «хлопок» все же случится – а он практически наверняка случится, – то виноваты будут те, кто не выполнил замечательные рекомендации Роспотребнадзора.

В реальности ЦИК процедура обнуления прозрачна, чиста, полностью законна и соответствует волеизъявлению граждан РФ, которые давно хотели изменить Конституцию, но не знали как. А те, кто клевещет на эту процедуру, – те шпионы западных разведок, стремящихся уничтожить Россию. Об этом подробно рассказал Соловьев в своей программе «Полный контакт».

Отдельной отповеди от главы ЦИК удостоился журналист Павел Лобков, который провел тестирование организации «голосования» и проголосовал дважды: на участке и в рамках электронного голосования. «Прям специально «подарки» готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», – возмущалась Памфилова.

В свою очередь зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что Лобков совершил административное правонарушение.

В действительности журналист Лобков выбрал единственно возможную форму участия нормального человека в этом адском действе. Эта единственно возможная форма – дискредитация этого беззакония. Лобков вынудил подельников Памфиловой не только признать, что организация обнуления заведомо предполагает любые фальсификации, из которых двойное голосование – самое безобидное, но и заставил их аннулировать все бюллетени в урне. То есть совершить еще одно беззаконие.

В последнее время все инициативы Путина заканчиваются конфузами. Все у него в руках лопается как мыльные пузыри. На юбилейный парад Победы не приехал никто из тех, кого можно было бы назвать мировыми лидерами. Голосование по поправкам, которое, по замыслу Путина, должно было придать ему легитимности, явно оборачивается несусветным позором.

Игорь Яковенко

«Ежедневный журнал»