Великое конституционное мошенничество

В Госдуме разыграли первый акт из «Бориса Годунова». Сыграют ли последний?

Гений Пушкина делает бессмысленным дальнейший анализ. Все сказано, как и украдено, до нас. Все уже было на Девичьем поле, у стен Новодевичьего монастыря:

«Один: Что там за шум?

Другой: Послушай! что за шум?

Народ завыл, там падают, что волны,

За рядом ряд... еще... еще... Ну, брат,

Дошло до нас; скорее! на колени!»



«Народ (на коленах. Вой и плач):

Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами!

Будь наш отец, наш царь!»

Нарусова усомнилась в легитимности принятия поправки Терешковой Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что считает принятие поправки об обнулении президентских сроков для действующего главы государства недостаточно легитимным. Выступая на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, возглавляемого Андреем Клишасом, сенатор от республики Тыва выразила свои сомнения в правильности процедуры обсуждения и принятия поправки, предложенной депутатом Госдумы Валентиной Терешковой. Именно она взяла слово в нижней палате парламента и предложила фактически обнулить президентские сроки Владимира Путина и тем самым дать ему возможность участвовать в следующих выборах президента после окончания его полномочий в 2024 году. Нарусова прямо и открыто заявила, что не поддерживает такой подход и считает, что столь фундаментальную поправку нельзя было рассматривать и тем более принимать «с голоса» – то есть без предварительного обсуждения депутатами, профильными ведомствами и народом. Кроме этого, сенатор сравнила заседание Госдумы, на котором и была принята поправка об обнулении сроков президентства Путина, с постановкой провинциального театра. «Закон 1998 года никто не отменял, но мы делаем вид, что его не существует относительно правил принятия поправок. Если мы хотим абсолютной легитимности, юридической чистоты, а мы меняем саму конструкцию власти, то голосование должно быть действительно свободным, осознанным. И люди, которые поддерживают одни поправки и отрицательно относятся к другим, должны иметь право свою позицию выразить. Но я в одиночестве», – сказала Нарусова. Ещё в феврале г-жа Нарусова публично критиковала поправки и принципы голосования за них в Совете Федерации. Она говорила тогда, что всенародное голосование по поправкам будет объективным, только если россиянам предложат голосовать «блоками»: отдельно за поправки социального характера, отдельно – за политические. Голосование за пакет поправок целиком сенатор назвала «принуждением к голосованию», подразумевая политический контекст законодательных нововведений. Против поправок в Конституцию проголосовал сенатор от Иркутской области Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев сообщил РБК, что проголосовал против закона о поправках в Конституцию России. «Да, я голосовал против», – сказал Мархаев. Пояснить свою позицию он отказался. Ранее о том, что Мархаев был единственным сенатором, который отказался поддержать закон о поправках в Конституцию, сообщил источник «Интерфакса». Как уточнил источник агентства, сенатор от Тывы Людмила Нарусова, сенатор от Орловской области Василий Иконников и сенатор от Республики Хакасия Валерий Усатюк воздержались от голосования. Якутский депутат сложил с себя полномочия в знак протеста против поправок в Конституцию 12 марта депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Сулустана Мыраан сложила с себя депутатские полномочия по окончании сессии. Поводом стало личное несогласие с принятием предлагаемых поправок в Конституцию РФ, которые рассматривались на сессии. Об этом сообщает «Якутия.инфо». «Да, сложила [депутатские полномочия]. Конституция – это основополагающий документ, фундамент, на котором строятся законы. Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет права держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!» – заявила она. Также, по словам Мыыран, «сегодня парламент республики принял все это безобразие и этим показал, чего он стоит. При обсуждении поправок основного закона народным депутатам слова не дали. Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», – подытожила свое решение экс-депутат Госсобрания (Ил Тумэн). Росреестр засекретил информацию о недвижимости Валентины Терешковой Росреестр засекретил информацию о недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой, с подачи которой в Конституцию РФ вносится поправка, обнуляющая сроки пребывания Владимира Путина в должности президента. Об этом сообщает «Собеседник», опубликовавший скриншот, в котором сказано, что данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) «о владельце отсутствуют». В декларации за 2018 год указано, что бывший космонавт владеет земельным участком, предназначенным для индивидуального жилищного строительства (площадь – 1314 квадратных метров), домом (692,9 кв. метров) и двумя квартирами (90,2 и 171,2 кв. метров). «Собеседник» пишет, что Терешкова владеет домом и тремя квартирами, одна из которых площадью 171,2 квадратных метра находится в так называемом «спецдоме № 3» в Гранатном переулке в Москве. По оценкам «Собеседника», жилплощадь стоит около 200 млн. рублей. Этот дом был построен лично для председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева, позже в здании жила его дочь Галина. Также в доме жил последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Итог тоже известен как бывшим, так и нынешним боярам:

«Шуйский. Чем кончится? Узнать не мудрено:

Народ еще повоет, да поплачет,

Борис еще поморщится немного,

Что пьяница пред чаркою вина,

И наконец по милости своей

Принять венец смиренно согласится;

А там – а там он будет нами править

По-прежнему».

Как в советском анекдоте, все по-прежнему, все по Брежневу. Но пострашнее, и, возможно, с кровью. Как у Пушкина.

Решили отрезать конституционный хвост целиком

В Кремле решили не резать Конституции хвост по частям – зачем мучить животное. В прогнозах, как всегда, победили те, кто смотрел на жизнь практично и не преувеличивал способностей обитателей Кремля к сложному и объемному мышлению. Путин зачитал, наконец, свой вымученный конституционный экспромт в неловко и наспех поставленном спектакле, отдающем политическим дурновкусием. Все пока выглядит именно так, как предсказывал Венедиктов – президент не исключил возможности включения в Конституцию поправки об обнулении сроков (не совсем понимаю – куда, и при чем здесь вообще Конституция), если стерилизованный конституционный евнух ее до этого осмотрит и одобрит. Конечно, всегда есть шанс, что все услышанное продолжает быть частью большого политического розыгрыша, и под занавес Кремль окончательно «уконтрапупит мировую атмосферу» какой-нибудь сногсшибательной выходкой, но теперь это кажется маловероятным.

Итак, похоже, ответ на вопрос «зачем?» найден. Для обоснования продления полномочий Путина потенциально до 2036 года, то есть – практически пожизненно. Как не кривлялись, но в конце концов выцедили из себя самую сокровенную поправку к поправке в поправки. Не стали ждать ни 2024-го, ни 2021-го. Более или менее понятно также и «почему?» – от страха перед будущим. Очевидно, что будущее их страшит и заставляет торопиться. Это антиконституционный и антигосударственный переворот, второе после «рокировочки» 2008-2012 годов великое конституционное мошенничество. Неясным остается лишь вопрос о цене, которую обществу в конечном итоге придется заплатить.

Конституция – случайная жертва на войне Путина

Конституция оказалась в ненужное время в ненужных руках. После того, как перспектива создания фиктивного союзного государства России и Белоруссии стала призрачной, других инструментов решения проблемы продления статус-кво режима не осталось. Конституция попала под горячую руку и в течение буквально полутора месяцев была переработана в удобную бумагу, дефицит которой ощущается сегодня во всем мире в связи с эпидемией коронавируса. Она стала случайной жертвой на войне Путина. Мы ее потеряли. Сохраним ли Россию? Нет пока однозначного ответа на этот вопрос.

Если поводом и непосредственной целью конституционной вивисекции и был трюк с обнулением, то способ, которым эта вивисекция была произведена, оказался опасней самой цели. Мы получим в итоге не просто продление полномочий Путина. Мы получим Путина в совершенно другой России, чем та, которую мы привыкли видеть даже при нем. Это будет Россия даже без видимости закона, где главная мысль, заложенная в конституцию, сводится к формуле: что хорошо для власти, то хорошо для России.

Поправки, сопровождающие основную «терешковскую» поправку, «весят» политически больше, чем сама эта главная поправка. Терешкова делает политически бессменным (бессмертным) Путина. Все предыдущие поправки, которые готовили почву для финальной сцены, делают бессмертным мракобесие. В 2008 году в нашей совместной с Андреем Кончаловским книге «На трибуне реакционера» я выступил со спорным тезисом о третьем сроке как альтернативе ханжеству, полагая, что иногда лучше один раз нарушить Конституцию, чем много раз на нее наплевать. Мне кажется, я готов снова вынести этот тезис на обсуждение. Давайте на референдуме объявим Путина пожизненным правителем, но оставим Конституцию в покое.

Конечно, общество пострадает. Но выигравших от этой затеи не будет. Власть, выбивая из-под ног общества последние конституционные подпорки, должна понимать, что рано или поздно она повиснет на этом же суку. Как безумный оператор политического Чернобыля, она вытаскивает один за другим правовые стержни из кипящего котла неуправляемого и неограниченного насилия. Людям в Кремле надо заново перечитать Пушкина. Там все только начинается на Девичьем поле, а заканчивается в совсем другом месте...

Владимир Пастухов

«МБХ медиа»

Про игру с шулером

Я не хочу сейчас никого призывать к тому, чтобы ходить или не ходить на «голосование» по Конституции, да и бесполезны такие призывы. Но хочу высказаться по поводу чудовищно тупой, на мой взгляд, метафоры «садиться за стол с шулером».

Да, если есть шанс не играть в карты с шулером, то лучше не играть. Но голосования российского типа отличаются от нечестной карточной игры тем, что если ты не садишься за этот стол, то деньги из твоего кошелька переходят к шулеру автоматически, списываются с карты без твоего согласия. Хочешь сохранить что-то – садись за этот стол, даже если противно.

Любой опытный член УИК или наблюдатель подтвердит, что шанс есть: чем выше добровольная, не мобилизованная государством явка, и чем больше голосов «против», тем труднее работа фальсификаторов. Просто на кону не деньги, а нечто такое, что для оперирующих этой метафорой (как и для властей, тут они солидарны) ценности не представляет – голоса «против». Но тогда признайте это, и давайте на дачу или к телеку без самооправдательного гундежа в соцсетях, мы вас и так поняли.

Григорий Голосов