Оборудование для угольных брикетов закуплено

Осталось найти сырьё для самих брикетов

Л.Ф. Петрову

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу «производства угольных брикетов», мэрия г. Кызыла сообщает следующее:

В 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены торги для приобретения оборудования по изготовлению угольных брикетов. По результатам проведенных торгов с ООО «Ресурс БВ» (Екатеринбург) заключён контракт на поставку оборудования.

На сегодня проводятся работы по технической доработке (автоматизации) данного оборудования, а также по оснащению производственного здания противопожарным оборудованием. Кроме того с институтами ТИКОПР СО РАН г. Кызыл и АО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (г. Екатеринбург) ведутся работы по подбору оптимального связующего материала для местных каменных углей.

Были проведены предварительные расчеты себестоимости производства угольных брикетов с применением различных связующих материалов и каменных углей, которые будут составлять ориентировочно от 4 тысяч рублей за 1 тонну, данная сумма не является окончательной и не утверждена на сегодняшний день.

В целях снижения себестоимости также прорабатываются разного рода вопросы, в том числе и применения различных исходных материалов (каменные угли разных месторождений и других материалов).

Общая стоимость всего оборудования составила 5000 тыс. рублей.

Вопрос приобретения населением угольных брикетов будет сообщено дополнительно в средствах массовой информации.

Мэр г. Кызыла К.Б. Сагаан-оол