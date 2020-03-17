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Долгострой в центре Кызыла Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 10, 17 марта / Оборудование для угольных брикетов закуплено
   
 
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№10, 17 марта 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Оборудование для угольных брикетов закуплено

Осталось найти сырьё для самих брикетов

Л.Ф. Петрову

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу «производства угольных брикетов», мэрия г. Кызыла сообщает следующее:

В 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены торги для приобретения оборудования по изготовлению угольных брикетов. По результатам проведенных торгов с ООО «Ресурс БВ» (Екатеринбург) заключён контракт на поставку оборудования.

На сегодня проводятся работы по технической доработке (автоматизации) данного оборудования, а также по оснащению производственного здания противопожарным оборудованием. Кроме того с институтами ТИКОПР СО РАН г. Кызыл и АО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (г. Екатеринбург) ведутся работы по подбору оптимального связующего материала для местных каменных углей.

Были проведены предварительные расчеты себестоимости производства угольных брикетов с применением различных связующих материалов и каменных углей, которые будут составлять ориентировочно от 4 тысяч рублей за 1 тонну, данная сумма не является окончательной и не утверждена на сегодняшний день.

В целях снижения себестоимости также прорабатываются разного рода вопросы, в том числе и применения различных исходных материалов (каменные угли разных месторождений и других материалов).

Общая стоимость всего оборудования составила 5000 тыс. рублей.

Вопрос приобретения населением угольных брикетов будет сообщено дополнительно в средствах массовой информации.

Мэр г. Кызыла К.Б. Сагаан-оол

(прочитано 4 раза)

 risk-inform.ru/article_8590.html
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– А наши соседи сверху сильно ошиблись с выбором мощности тёплых полов... Настолько, что у нас теперь тёплый потолок.

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