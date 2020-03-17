Оборудование для угольных брикетов закуплено
Осталось найти сырьё для самих брикетов
Л.Ф. Петрову
ОТВЕТ НА ЗАПРОС
Рассмотрев Ваше обращение по вопросу «производства угольных брикетов», мэрия г. Кызыла сообщает следующее:
В 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены торги для приобретения оборудования по изготовлению угольных брикетов. По результатам проведенных торгов с ООО «Ресурс БВ» (Екатеринбург) заключён контракт на поставку оборудования.
На сегодня проводятся работы по технической доработке (автоматизации) данного оборудования, а также по оснащению производственного здания противопожарным оборудованием. Кроме того с институтами ТИКОПР СО РАН г. Кызыл и АО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (г. Екатеринбург) ведутся работы по подбору оптимального связующего материала для местных каменных углей.
Были проведены предварительные расчеты себестоимости производства угольных брикетов с применением различных связующих материалов и каменных углей, которые будут составлять ориентировочно от 4 тысяч рублей за 1 тонну, данная сумма не является окончательной и не утверждена на сегодняшний день.
В целях снижения себестоимости также прорабатываются разного рода вопросы, в том числе и применения различных исходных материалов (каменные угли разных месторождений и других материалов).
Общая стоимость всего оборудования составила 5000 тыс. рублей.
Вопрос приобретения населением угольных брикетов будет сообщено дополнительно в средствах массовой информации.
Мэр г. Кызыла К.Б. Сагаан-оол