В начале весны мэрия Кызыла рассказала, где торговала углём зимой

Л.Ф. Петрову

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Мэрия города Кызыла в ответ на Ваше обращение, о направлении информации по торговле угля в мешках сообщает, что в Кызыле по торговле Аршановским углем были организованы с декабря месяца 2019 года 3 площадки:

1. Топливный склад МУП «Благоустройство» (штрафплощадка). Развозка угля населению производится 2 газелями и самосвалом. Склад работает с 8-00 час. до 17-00 час. с перерывом на обед с 12-00 до 13-00 час., тел. 2-18-62.

Стоимость угля для населения: 150 рублей – 1 мешок без доставки, с доставкой 175 рублей но городу. 2500 руб. за 1 тонну.

2. Топливный склад МУП «Банно-прачечный комбинат» (баня на правом берегу). Склад работал с 8-00 час. до 18-00 час.

Стоимость угля для населения составляла: 150 рублей – 1 мешок без доставки.

3. Топливный склад на ЛДО. Склад работал с 9-00 до 19-00 час. без выходных.

Стоимость угля для населения составляла: 150 рублей – 1 мешок без доставки, 175 рублей с доставкой.

С марта месяца 2020 года функционирует только топливный склад МУП «Благоустройство» (штрафплощадка). Остальные топливные склады закрылись, в связи со снижением спроса.

Первый заместитель мэра А.П. Черноусов