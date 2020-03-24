Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
О Туве думают... Раздел: Люди
Комментариев: 5
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 100
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 51
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 11, 24 марта / В начале весны мэрия Кызыла рассказала, где торговала углём зимой
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№11, 24 марта 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

В начале весны мэрия Кызыла рассказала, где торговала углём зимой

Л.Ф. Петрову

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Мэрия города Кызыла в ответ на Ваше обращение, о направлении информации по торговле угля в мешках сообщает, что в Кызыле по торговле Аршановским углем были организованы с декабря месяца 2019 года 3 площадки:

1. Топливный склад МУП «Благоустройство» (штрафплощадка). Развозка угля населению производится 2 газелями и самосвалом. Склад работает с 8-00 час. до 17-00 час. с перерывом на обед с 12-00 до 13-00 час., тел. 2-18-62.

Стоимость угля для населения: 150 рублей – 1 мешок без доставки, с доставкой 175 рублей но городу. 2500 руб. за 1 тонну.

2. Топливный склад МУП «Банно-прачечный комбинат» (баня на правом берегу). Склад работал с 8-00 час. до 18-00 час.

Стоимость угля для населения составляла: 150 рублей – 1 мешок без доставки.

3. Топливный склад на ЛДО. Склад работал с 9-00 до 19-00 час. без выходных.

Стоимость угля для населения составляла: 150 рублей – 1 мешок без доставки, 175 рублей с доставкой.

С марта месяца 2020 года функционирует только топливный склад МУП «Благоустройство» (штрафплощадка). Остальные топливные склады закрылись, в связи со снижением спроса.

Первый заместитель мэра А.П. Черноусов

(прочитано 126 раз)

 risk-inform.ru/article_8602.html
0

Остальные материалы номера 11:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Оборудование для угольных брикетов закуплено (№10, 17 марта)
» Обзор прессы (№10, 17 марта)
» Что сделала мэрия Кызыла для развития угольного рынка? (№5, 11 февраля)
» Обещанных угольных брикетов три месяца ждём (№5, 11 февраля)
» Обзор прессы (№1, 14 января)
» Обзор прессы (№41, 15 октября)
» Обзор прессы (№38, 24 сентября)
» Прокуратура Кызыла: Дороги столицы ремонтируются по запросам редакции (№37, 17 сентября)
» Обзор прессы (№33, 27 августа)
» Обзор прессы (№30, 6 августа)
» Мэрия – птица гордая. Пока не пнёшь – не полетит (№23, 18 июня)
» Дискриминация улиц по коррупционному признаку (№23, 18 июня)
» Выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна (№23, 18 июня)
» Обзор прессы (№23, 18 июня)
» Как прокуратура Кызыла борется за безопасность на дорогах? (№17, 30 апреля)
» Кто ответит за бардак в Кызыле? (№16, 23 апреля)
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Как бороться с коронавирусом, если даже крёстный ход против него провести нельзя (мысли в рабочее время).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru Счетчик PR-CY.Rank