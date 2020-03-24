    Телеразборки

КРИЗИС ПРИШЁЛ ВНЕЗАПНО

Журналисты «Восьмого канала» продолжают освещать события в республике. На этот раз темой вещания стал «Чёрный понедельник», когда тревожные новости пришли с бирж – в одночасье цена на нефть упала на 30%. Так Саудовская Аравия ответила на нежелание России согласованно вести политику в области добычи и торговли нефтью. Вслед за этим обвалился курс рубля, привязанный к цене на нефть. «В России началась паника – многие начали срочно скупать валюту». Поскольку Россия до сих пор сидит на нефтяной игле. Как следствие – обрушились котировки акций российских сырьевых компаний.

В Туве последствия кризиса могут быть более жёсткими, чем в целом по России. Поскольку республика не только глубоко дотационная, но ещё и самый бедный регион страны. Тувинцам будет сложнее выжить в этих условиях, если курс рубля упадёт до критической отметки, поскольку у властей отсутствуют всякие рычаги влияния на цены – в Туве практически не осталось собственного производства. Дело дошло до того, что в Туве продовольственные товары производит в основном одно предприятие – «Агрохолдинг «Заря». Все прочие товары привозят из-за Саян.

«Уже сегодня кызылчане ощущают повышение стоимости коммунальных услуг, в середине года запланировано очередное повышение тарифов ЖКХ. И это всё – с молчаливого согласия народных избранников от правящей партии, которые проголосовали за бюджет». Если бы они думали о народе, то падение рубля не так сильно бы сказалось на уровне жизни жителей Тувы. Ведь сейчас «половина семейного бюджета уходит на оплату счетов за воду, электроэнергию и тепло». А что будет, если упадёт рубль?! Гражданам остаётся только выживать.

СИРОТЫ БЕРУТ СВОЮ СУДЬБУ В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ

«Восьмой канал» показал, как сироты Тувы инспектируют строительство домов, где они должны получить жильё. Сообщается, что «с 2015 года в республике не выдают квартиры этой категории граждан, хотя из федерального центра деньги поступают».

Альмира Сенди пояснила: «Сейчас идёт строительство нескольких домов, где сиротам должны выдать квадратные метры». Сай-Суу Монгуш – сирота, «в 2008 году выпустилась из интерната, встала на очередь на получение жилья». Вот уже 12-й год ждёт. За это время у неё родились двое детей. А живёт она в арендованной квартире. И она не одна такая, которая «приходит на стройку. Сироты по очереди следят, как идёт строительство дома». В доме по улице Каа-Хем, 90 сиротам полагается 25% квартир от общего количества, а по улице Иркутской должен принадлежать полностью детям, оставшимся без попечения родителей. Этот дом должны были сдать еще в 2017 году. Однако воз и ныне там. Дом почти готов, а инженерных сетей нет.

Правда, никаких гарантий, что им выделят квартиры в этих домах, нет. «И сироты молят всевышнего, чтобы, наконец-то у них появился свой угол». Москва выделяет деньги под строительство жилья для сирот регулярно. Только вот в Туве деньги детей уходят не туда, куда надо, а иногда их просто отправляют назад, потому что не могут освоить. «А когда Кремль начинает давить и требовать дома, наша власть судорожно начинает искать финансы».

РУКОТВОРНОЕ ОЗЕРО ГРЯЗИ

Весна пришла, а вместе с ней и коммунальные проблемы. «Восьмой канал» нашёл в Кызыле на улице Геологическая «целое озеро». Оно мешает людям жить, но его никто не откачивает. Пока оно небольших размеров, потому что на улице сравнительно прохладно. Но, «как только солнышко начнёт греть, так лужа разрастётся до гигантских размеров». И так каждую весну уже много лет. Местный житель Сергей Дидюхин, чтобы выйти из дома, надевает резиновые сапоги, а рабочие ботинки берёт с собой в пакете, переобувается в офисе.

Его соседка Анна Дорош заблаговременно всё прибрала из гаража, «так как скоро вода пойдёт к огороду». Эта лужа на улице Геологическая появляется из-за того, идёт снег с горы Хербис. Никаких противопаводковых мероприятий городские власти не проводят. Да и сами жители порой усугубляют ситуацию, скидывая снег на проезжую часть и не думая о последствиях.

«Мэрия Кызыла не реагирует на призывы о помощи». Куда только ни обращались жители улицы Геологической, но воз и ныне там. «Летом перед выборами в Верховный Хурал приходили кандидаты в депутаты от правящей партии, обещали золотые горы людям. Говорили, что «буквально завтра» решат их проблему, и лужи никогда не будет. Выборы прошли, кандидаты стали народными избранниками, и след их с Геологической улицы простыл. А простой народ остался один на один с озером под окнами». Жители этой проблемной улицы решили, что если мэрия Кызыла будет продолжать их игнорировать, то они наймут, как всегда за свой счёт машину, чтобы откачать воду, но «сольют её на крыльце администрации, чтобы чиновники тоже ходили в резиновых сапогах, грязные и мокрые».

ЭПИДЕМИЯ ПАНИКИ И ЛЖИ

Как сообщили журналисты «Восьмого канала», в Туве нарастает паника среди людей из-за коронавируса. Такой вот парадокс: коронавируса пока нет, но паника среди людей уже началась. Альмира Сенди сообщает: «17 марта ввели карантин. Школьники не учатся, отменены все культурно массовые мероприятия, больницы перешли на усиленный режим работы». На территории республики объявлен режим повышенной готовности. Из-за нагнетающей обстановки в городе и фейковых новостях люди побежали в магазины. Ближе к вечеру в интернете гуляли фотографии с пустыми прилавками. Из-за карантина «поликлиники Кызыла перевели на усиленный режим работы, приём врачей ведётся до 22 часов».

Впрочем, считают журналисты, если даже в Туве выявят коронавирус, то об этом сразу же объявит власть региона. Ведь новый вирус на контроле у федерального центра. А пока известно лишь то, что «в Кызыле образовался дефицит защитных масок, а у врачей недостаточно средств диагностики вируса и аппаратов искусственной вентиляции лёгких».

В КЫЗЫЛЕ ПОЙМАН ПЕДОФИЛ

В Туве задержали педофила, который чуть не изнасиловал 13-летнюю девочку. Преступление было совершенно средь белого дня. «По версии следствия, 17 марта в Кызыле около 12 часов дня, 13-летняя школьница возвращалась из школы домой». Увидела, что возле её дома стоит парень.

. Девочка выбежала на балкон и стала звать на помощь.. Его задержали по горячим следам. Как сообщила старший помощник руководителя следственного комитета РТ. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.