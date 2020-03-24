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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 11, 24 марта / При Боровкове качество работы прокуратуры ухудшилось
   
 
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№11, 24 марта 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

При Боровкове качество работы прокуратуры ухудшилось

Генеральному Прокурору России
И.В. Краснову

ЗАПРОС

Уважаемый Игорь Викторович!

Я уже обращался к Вам по поводу сомнительной деятельности прокурора Республики Тыва Боровкова А.Н., когда он под странным предлогом, что ему всё дозволено, отзывает из Арбитражного суда свои требования о взыскании в пользу бюджета с ООО «Энергострой» 68 млн. рублей, незаконно полученных от ГКУ РТ «Госстройзаказ» по государственному контракту, признанному судом недействительным, поскольку он был заключён задним числом по предварительному сговору.

В ответ на претензии прокуратура дала ответ, состоящий в том, что подавать иски и отзывать их – в полномочиях прокуратуры. А поскольку суд отказ от иска принял, значит, отказ от возвращения средств в бюджет обоснован.

Аналогичная ситуация с проверкой в отношении ООО «Тезис» при строительстве здания «Терапии» в г. Кызыле. Казначейская проверка установила факт необоснованного перечисления бюджетных средств из Президентского Фонда в сумме, превышающей 270 млн. рублей. Однако прокуратура Тувы вот уже три месяца не может завершить проверку на предмет возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ. Тем временем на 9 апреля назначена сдача объекта в эксплуатацию. А затем прокуратура сможет также развести руками, как в случае с 66 млн. рублей, необоснованно перечисленных ООО «Энергострой».

12 декабря 2019 года я обратился с запросом к прокурору Боровкову в связи с подделкой подписей в протоколе якобы имевшего место схода граждан п. Тоора-Хем, на котором якобы жители обратились по поводу противопаводковых землеустроительных работ на реке Тоора-Хем. Прокурор в течение трёх месяцев якобы проверяет факты, а тем временем работы стоимостью 15 млн. рублей, в результате которых паводок может снести несколько жилых домов на берегу, уже начались и вызвали массовые протесты жителей. По мнению людей, никакого схода граждан в июле 2019 года не созывалось и все подписи в протоколе, а также на распоряжении председателя администрации посёлка поддельные. Немалые бюджетные средства, которые хотят заплатить за работы, никто не просил. А когда до прокурора Боровкова дойдёт информация, что документы, по которым освоено 15 млн. рублей, поддельные и работы, произведённые по ним, наносят вред, будет поздно. Ничего уже изменить будет нельзя.

Я не могу утверждать, что прокурор Республики Тыва А.Н. Боровков за волокиту при проведении проверок в отношении правонарушителей, будь то ООО «Энергострой», ООО «Тезис» или Минприроды РТ, получает взятки. Скорее всего, нет. Просто он редко бывает на рабочем месте, руководя прокуратурой РТ из Красноярска в основном по телефону. Но такая ситуация, когда прокурор руководит дистанционно, порождает казус исполнения, когда никто ни за что не отвечает. Такая ситуация сложилась в прокуратуре с назначением А.Н. Боровкова главой республиканского ведомства. Наверное, такое решение было ошибочным.

Учитывая вышесказанное, прошу направить в Кызыл проверку деятельности прокуратуры и лично Боровкова А.Н.

О результатах проверки и принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 8(394-22)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 200 раз)

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