Пандемия как рычаг в борьбе за передел сфер влияния

В мире одновременно проходит столько разных процессов, что не каждый в состоянии разобраться: откуда исходит главная опасность и как от неё защищаться. В прошлом году в Китае вспыхнул коронавирус. Там всегда что-то «пыхает». То свиной грипп, то птичий. Этому вирусу тоже поначалу особого внимания никто не придавал. Даже Всемирная организация здравоохранения всех успокоила: мол, не переживайте, всё под контролем. И все согласились: обойдётся и на этот раз. А в России вообще не до гриппа было – с середины января началась кампания по «обнулению» президентства Путина.

Все кинулись через внесение поправок в Конституции сначала бороться за сменяемость власти, для чего необходимо убрать из Конституции слово «подряд» в двух президентских сроках. А поскольку к этому времени спецоперация по присоединению Беларуси окончательно сорвалась, под шумок необходимости запрета для чиновников двойного гражданства, спасения кошек, детей, русского языка, пенсий и мировой истории Путин экстренно в месячный срок «обнулился». Региональные парламенты тут же за два дня это поддержали в надежде «обнуления» своих губернаторов. Но Путин решил, что этого будет мало – для надёжности и увековечивания решил провести в день рождения Ленина 22 апреля некое «всенародное голосование», не предусмотренное действующей Конституцией. Ну, чтобы его надёжнее окончательно «обнулить». Правда, никто даже не спросил: а как одновременно голосовать одним бюллетенем с одним вопросом за «обнуление» Путина и заботу о животных?!

Но тут вдруг выяснилось, что этот китайский грипп какой-то не такой, как прежние. Какой-то страшный. Косит стариков без разбору. Даже престарелых певцов из богемы Лещенко с Бабкиной не пощадил. И тут все начали спасаться от коронавируса. Но на карантин и чрезвычайную ситуацию в казне денег почему-то не оказалось. Хотя нам 20 лет внушали, что копим на случай чрезвычайных событий. Видимо, врали. И тогда власти вместо карантина и ЧС придумали какую-то «самоизоляцию». Такую, когда не власти нас «изолируют», а мы сами себя. По сути то же самое, только бесплатно. А чтобы народ не роптал, Путин приказал всем «самоизолировавшимся» за их «самоизоляцию» платить зарплату. Бюджетникам – из государственной казны, а всем остальным – за счёт предпринимателей. Бизнесменам это почему-то не понравилось. Они прямо спросили Путина – царь ты наш, а деньги брать откуда? А он им в ответ: денег в казне нет, поэтому расширяю полномочия губернаторов. Пусть они с вами делают, что хотят. У них спросите. Банкам велю, чтобы они давали вам отсрочки по кредитам, а налоговой – отсрочку по всем платежам, кроме НДС. Но его как-то не очень послушались. Банкиры возразили: Вы что, Владимир Владимирович, хотите банковскую систему страны угробить? А он им: не бедуйте, это я так, образно сказал. Состряпайте список предприятий, кому льготы положены. Запишите туда своих. А остальные пусть «пыль глотают» в самоизоляции. Мытари возражать не решились, но и послаблений давать не стали. И понеслось...

Но это – только малая часть публичного общественного процесса. В марте президент «Роснефти», друг и соратник Путина, господин Сечин, воспользовавшись падением спроса на нефть в связи с пандемией, решил «поставить на уши» американцев и саудитов. По его предложению министр экономики РФ Новак хлопнул дверью на совещании ОПЕК+, где рассматривался вопрос сокращения мировой добычи нефти на 1,5 млн. баррелей в сутки. В этих рамках РФ предложили «сократиться» на 300 тыс. баррелей. Новак объявил собравшимся нефтяным воротилам, что для России такое сокращение «в принципе неприемлемо», она в ОПЕК не входит, так что видала она их предложения «в гробу в белых тапочках», и в связи с этим ему просто нечего с ними обсуждать. И с гордо поднятой головой досрочно покинул высокое собрание.

В Кремле понимали, что с Россией или без неё выход из этой ситуации только в сокращении мировой добычи нефти. Иначе она может ещё больше упасть в цене. Так что саудиты и американцы никуда не денутся и сократят добычу, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Они наверняка проглотят «российскую пилюлю» отказа от сокращения добычи и согласятся долю России в сокращении добычи поделить между собой. Это может заставить их ради спасения бюджетов какое-то время работать себе в убыток, надеясь потом отыграться, когда нефть подорожает до 100 долларов за баррель и выше. Так думали Путин, Сечин и Новак.

Но на этот раз они крепко ошиблись. Американцы в принципе против нарушения своего антимонопольного законодательства. К тому же, являясь серьёзным конкурентом саудитов и России, Америка всё же потребляет нефти больше, чем производит. Поэтому она заинтересована в снижении цен на чёрное золото. Вдобавок, США – богатая страна и вполне может поддержать в тяжёлый период своих нефтяников из бюджета. А король Саудовской Аравии обиделся на Путина и вообще пошёл ва-банк. Неожиданно для всех он решил использовать российский демарш против нас и довести ситуацию до полного абсурда, когда продавцам нефти придётся ещё и доплачивать, лишь бы её забрали.

Жизнь показала, что святая российская троица, бросая вызов странам ОПЕК и США, трагически ошиблась. Никто перед Россией извиняться не захотел и предложение снизить производство нефти на 300 тыс. баррелей в сутки не отозвал. Более того, прошло меньше месяца и РФ пришлось согласиться снизить добычу уже не на 300 тыс. баррелей в сутки, а в 8 раз больше – на 2,5 млн. баррелей. Но время было упущено. Сокращение мировой добычи нефти на 9,7 млн. баррелей в сутки оказалось запоздалым и бесполезным, как мёртвому припарка. Поскольку к этому времени избыток нефти в мире составлял по разным оценкам от 25 до 30 млн. баррелей в сутки. После 20 апреля, как и планировали саудиты, России и США нефть пришлось торговать с доплатой. Уже очевидно, что в ближайшие 2-3 года политика на нефтегазовом рынке в мире будет крайне агрессивной по отношению к РФ. И тут уж точно не до голосования за поправки в Конституцию, дарующие Путину пожизненное царство.

Но давайте отвлечёмся от частностей и посмотрим на ситуацию шире. Постараемся ответить на вопросы: чем коронавирус SARS-CoV-2 отличается от других коронавирусов, которые распространялись в мире раньше? Почему он парализовал экономику мира? В связи с чем в России принимаются такие экстраординарные меры по самоизоляции граждан, если раньше таких мер не наблюдалось, хотя смертность от гриппа превышала COVID-19 вдвое? О том, что страхи вокруг пандемии во всём мире раздуваются искусственно, говорят такие факты. К примеру, в этом плане интересны выводы учёных Джанлуки Ринальди и Маттеo Парадизи из Италии. Авторы исследования пришли к выводу, что летальность коронавируса составляет 1,29%, а среди людей старше 60 лет – 4,25%. Но главное – это ниже, чем в официальной статистике. Из чего следует, что психоз раздувается не случайно. Кстати, и в России – тоже. В этом плане примечательно, что страны, наименее подверженные коррупции, такие как Корея, Вьетнам, Куба и Швеция, в короткие сроки сумели побороть вирус, не вводя никаких драконовских мер против населения и не ужесточая законодательство.

Ситуация видится такой, что пандемией решили в едином порыве воспользоваться руководители многих стран в своих целях. В том числе и власти РФ, когда пытались «поставить на уши» участников ОПЕК+, диктуя свои условия и вводя драконовские меры против населения. Правда, с ОПЕК у них фокус не удался. На наш шантаж они ответили своим, «выдавливая» Россию с мирового нефтегазового рынка. И теперь первую скрипку в нефтяных войнах против России играют США, которые хотят передела экономического порядка через ослабление позиций Китая, России, Ирана, Венесуэлы и некоторых других стран. Главные соперники США в этой войне – Китай и Россия. Но, поскольку КНР – самый огромный рынок потребления нефти и газа, а РФ поставляет на международный рынок много энергоносителей, основной удар придётся, скорее всего, на нашу страну.

Ситуация складывается таким образом, что Россия в ближайшие два-три года будет весьма уязвима на рынке нефти и газа. США и ЕС не устраивает внешняя политика Путина. Они хотели бы «уронить» нефтегазовые доходы РФ, чтобы у неё не было экономической базы для активизации своей агрессивной модели внешней политики и усиления своего влияния в мире. Это наглядно показал пример с санкциями в отношении проекта «Северный поток-2», экономическая целесообразность которого теперь поставлена под вопрос.

Интересен вопрос, почему это происходит сейчас. Раньше отказаться от российских энергоносителей Запад не мог, поскольку это могло автоматически резко повысить цены на нефть и привязанный к ней по ценам газ. Ажиотаж вокруг пандемии частично имеет объективные причины, но большей частью она используется для того, чтобы обрушить рынки. И энергетический – в первую очередь, поскольку Россия очень выигрывает от высоких цен на нефть и газ. Эта цель сейчас достигнута, поскольку переизбыток нефти в мире уже составляет не менее 25 млн. баррелей в сутки. А скоро возрастет до 35 млн. баррелей. Россия добывает чуть больше 11 млн. баррелей нефти в сутки, из которых на экспорт поставляется чуть более 5 млн. баррелей. Сейчас её вынудили взять на себя обязательства сократить добычу на 2,5 млн. баррелей – это почти половина всего экспорта РФ. Теперь в течение месяца-двух мировой рынок адаптируется к тому, что РФ поставляет не 5, а только 2,5 млн. баррелей. И тогда не составит труда отказаться от поставки из России на мировой рынок оставшихся 2,5 млн. баррелей. Мировая экономика такого сокращения просто не заметит, поскольку переизбыток нефти в мире останется и после изгнания России с нефтяного рынка в размере как минимум от 5 до 10 млн. баррелей. Аналогичная судьба ожидает и российский газ, который уже сейчас Россия продаёт за границу дешевле, чем платят потребители в России.

Наши «партнёры» исходят из расчёта, что бюджет РФ на 40% формируется за счёт нефти и газа. И эти доходы ожидает серьёзный секвестр в случае, если США смогут заставить весь мир отказаться от покупки энергоресурсов из РФ. А придумать причину, по которой РФ окажется изгоем под новыми, более суровыми санкциями, найти всегда можно. «Неправильное» голосование в Совбезе ООН, участие в боевых действиях в Ливии на стороне повстанцев наёмников ЧВК Вагнера, потворство бандитам в Сирии или несоблюдение договорённостей по сокращению добычи нефти вполне могут стать таким поводом. Кстати, в апреле в России вместо сокращения добычи нефти наблюдается хоть и небольшое, но всё же увеличение. Так что пандемия, вокруг которой так искусно организован мировой психоз, может оказаться для России роковой.

Но и российские власти тоже не лохи. Они с пользой используют ситуацию с коронавирусом. В России тоже нагнетается раздуваемый властями и подконтрольными ей СМИ антивирусный психоз. Региональные власти, как правило, сломя голову, запрещают функционирование предприятий, не аффилированных с властью. Сепаратистски настроенные губернаторы препятствуют движению товаров, услуг и населения между регионами. Кто-то это делает с умом, а кто-то, как Глава Тувы Шолбан Кара-оол, глупо и необдуманно. Но все пытаются решить для себя свои собственные задачи. Путину нужно протащить голосование по поправкам в Конституцию, обеспечив себе пожизненное правление, непопулярные губернаторы пытаются отменить выборность. Кроме этого, тихо законодательно расширяются полномочия полиции и вводятся новые налоги на граждан. А в Туве первым делом отменили легальную торговлю винно-водочными изделиями, заставив всех покупать самогон, шмурдяк и фальсификат.

То же самое и с запретами на деятельность предприятий. Путин разрешил губернаторам под сурдинку вируса запрещать всё, что можно запретить. И те с энтузиазмом занялись развалом экономики. Дело дошло до того, что премьер Мишустин схватился за голову и поручил подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений, касающихся работы отдельных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Правда, запреты касаются не всех. К примеру, в Туве, невзирая на режим самоизоляции, вовсю трудятся родственные Кара-оолу предприятия. Даже скорее, наоборот, наблюдается очевидное оживление на ООО «Восток» компаньона Сергея Уюсова, ООО «Бастион» Сергея Богусова и предприятиях Роберта Доржу. Неожиданно ожила простаивавшая почти 10 лет стройка рядом с Арбитражным судом в центре Кызыла. Там теперь работают десятки рабочих, краны, автобетононасосы и прочая строительная техника. Коронавирус почему-то им не помеха. И полицейские с росгвардейцами никого дубинками не разгоняют.

«Крупным ТЦ» Кара-оол обещает выделить на компенсацию расходов по коммунальным услугам 10 млн. рублей. В то же время Торговые центры, связанные с Андрианом Ооржаком, в этот список по понятным причинам не вошли. Похоже, что Кара-оол при попустительстве прокурора Боровкова использует пандемию для перекройки бизнеса в республике, бесконтрольного использования бюджетных средств и борьбы с конкурентами и политическими оппонентами.

Второй месяц отчаянной борьбы с пандемией показал, что власти страны и регионов никакой реальной помощи населению оказывать вообще не собираются. Предложение сократить процент по ипотеке касается очень немногих. Сокращение налогов и перенос их на более поздний период не имеет никакой целесообразности, если бизнес не работает. В стране не организован даже такой минимум, как бесплатная раздача марлевых повязок или пищи бездомным и остронуждающимся. Страна 20 лет копила Фонд Национального Благосостояния (ФНБ), где, если верить властям, лежат 14 трлн. рублей. Однако тратить их на людей и мелкий бизнес власти не намерены. В связи с чем бытует мнение, что коронавирусный психоз искусственно создан для того, чтобы под шумок прибрать эти деньги к рукам. И пока их не поделят между собой, будут нагнетать массовую истерию.

Судя по всему, федеральные власти озабочены не столько проблемами населения, сколько судьбой ФНБ. Региональные, соблюдая правила игры в пандемию, тривиально тырят по карманам то, что Москва отправляет в регионы. Ни Москва, ни прокуратура в регионах этой проблемой не озабочены, поскольку каждый решает свои собственные проблемы, никак не связанные с пандемией. К примеру, беспринципный прокурор Боровков мечтает за пассивное отношение к криминальным процессам в республике о второй генеральской звезде. А нерукопожатный премьер Кара-оол, собирая 25 млн. долларов, надеется остаться ещё на один срок. И, похоже, оба рассчитывают на дивиденды от коронавируса. Поддерживая общую тенденцию по инициированию антикризисного ажиотажа, наш премьер дошёл до того, что запретил деятельность маршрутных такси. В народе говорят, что Бог наказывает людей, лишая их разума. Видимо, очередь дошла и до нашего Шолбана Кара-оола.

Не секрет, над чем сегодня ломают голову российские губернаторы. Для большинства из них наиболее существенными являются три проблемы.

1. Как продлить свои полномочия.

2. Как прибрать к рукам большую часть бюджета.

3. Как за это не сесть.

Самый простой наглядный пример использования бюджетных средств в корыстных целях – сельское хозяйство. Далеко за примерами ходить не будем. В начале мая в Туве должна начаться посевная кампания. Кара-оол сообщил, что к запланированным ранее суммам Москва выделила ещё 120 млн. рублей для проведения посевной кампании. Газета уже писала о том, как хотят украсть деньги, выделенные на приобретение семян. Из этой суммы ни копейки не выделено основным сельскохозяйственным предприятиям республики, связанным с Василием Оюном. Из-за отсутствия финансовых средств сельхозпроизводителями не закупаются ни семена, ни удобрения, ни ГСМ. И опять прокурор Боровков тихо сидит, помалкивает. Видимо, побаивается гневить главного коррупционера республики. При его попустительстве отсутствует любая информация о том, сколько денег из Москвы поступило, и как они используются. Создаётся впечатление, что прокуратура находится с правительством в доле. Отсюда и её подозрительное смирение и невмешательство.

Впрочем, коронавирус тут явно ни при делах. С приходом в тувинскую прокуратуру красноярца Боровкова прокуратура превратилась в адвоката и пособника чиновных жуликов. Используя прокурорские полномочия, он занимается не столько наведением порядка в республике, сколько покрывает их злоупотребления, действуя избирательно, как в случае с жуликами ООО «Энергострой» и фермерами ООО «Агрохолдинг «Заря». Прокурор Боровков, как цепной пёс, мёртвой хваткой цепляется к вероятным оппонентам Кара-оола и подозрительно лоялен к тем, кто аффилирован с властью. При этом в совершенно одинаковых правовых ситуациях он порой поступает диаметрально противоположно, компрометируя не столько себя, сколько своё начальство. Порой, как в выше приведённых случаях, Боровкову не удаётся скрыть личную заинтересованность.

Сейчас пока рано говорить о том, что прокурор замешан в коррупции и, может быть, не гнушается подношениями. Но его поведение наводит на подобные мысли. Особенно с учётом его репутации, когда он служил в Красноярске...

Почему меня так интересует позиция прокуратуры именно сейчас? Дело в том, что режим чрезвычайщины, искусственно созданный в Туве, – это условия, благоприятствующие противоправным действиям чиновников. Гражданское общество, свобода СМИ – это основные препятствия для сановного жулья. В условиях ЧС свобода их действий значительно затруднены. Именно на прокуратуру возлагается основная задача по пресечению разворовывания бюджетных средств. Но для таких прокуроров, как Боровков, по всей видимости, интересы общества стоят далеко не на первом месте. История с Крапивиным, чьи противоправные действия по сговору с Кара-оолом были установлены УФАС и закреплены решением суда, наглядно указывает на то, что, похоже, для прокурора Боровкова законность – это лишь инструмент решения своих личных задач. И с интересами общества связаны постольку поскольку. В условиях навязанной нам чрезвычайщины это может иметь далеко идущие последствия. Впрочем, скорее всего, именно для этого ЧС властям и нужна.

На днях поступила информация о встрече академика А.Гаврилко с президентом В.Путиным. На ней эксперт обратил внимание на тот факт, что 35% персонала клиники уже бессимптомно перенесли болезнь COVID-19. Он недвусмысленно показал президенту, что самоизоляция и прочие меры охраны здоровья для людей трудоспособного возраста не решают никаких проблем. Другие специалисты утверждают, что поражения вирусом невозможно избежать. В конце концов, им переболеют все. Выработают в себе антитела, и им никакой коронавирус будет не страшен. А остановка работы предприятий малого и среднего бизнеса грозит массовыми банкротствами и взрывом безработицы. Следующим негативным последствием станет дефицит бюджета и падение рынков.

В Осетии люди вышли на митинг, требуя от властей прекратить лоббирование интересов собственных предприятий в ущерб остальным. Местный ОМОН отказался разгонять толпу – пришлось отправлять на подавление толпы держиморд из Ростова. Но это – первый звоночек. Озлобленное самоизоляцией население готово на протест. Похоже, это уже не секрет, и федеральная власть, привыкшая к непротивлению злу большей части населения, начала реагировать на происходящее и прислушиваться к рекомендациям врачей, экономистов и бизнесменов. Роскомнадзор выдал рекомендации, как возобновить работу небольших (до 50 кв. м.) точек общепита, парикмахерских и прочих предприятий услуг. Минпромторг РФ выдал рекомендации не злоупотреблять запретами на легальную торговлю спиртными напитками. Судя по всему, наш Кара-оол то ли не умеет читать, то ли возомнил себя Кадыровым. Поэтому никаким рекомендациям Центра по либерализации ситуации в регионе не следует. Возвращение к реалиям для него будет холодным душем, когда после снятия надуманных ограничений он встретится один на один с возмущённым народом и разрушенной и без того слабой экономикой республики.

О том, как власти будут растаскивать народное благосостояние под видом защиты населения от вируса, я продолжу рассказ в следующих выпусках газеты.

Кондрат Пчёлкин