    Обзор прессы

УБОГАЯ ПОМОЩЬ, КОТОРАЯ ТОЛЬКО ОБОСТРИТ СИТУАЦИЮ

«В 2020 году Тува вошла в число» пилотных самых бедных в России «регионов по реализации программы социального контракта», иначе называемой программой борьбы с нищетой. Чтобы заткнуть дыру, «из федерального бюджета предусмотрено 296,4 млн. рублей». Сумма не просто смешная – она оскорбительна для региона с самым высоким в РФ уровнем бедности. Правительство пытается изобразить, что эти мизерные «296,4 млн. рублей» – не подачка федерального центра, а «индивидуальная программа повышения доходов и качества жизни для конкретного человека или семьи».

Кара-оол пафосно заявляет, что выделением «296,4 млн. рублей» «государство протягивает руку помощи малоимущим семьям для улучшения их материального положения и преодоления бедности». Эта «помощь» будет «направлена на материальную поддержку государства на оговоренные социальным контрактом цели». По методике, утверждённой Москвой, «к малоимущим относятся семьи, чей совокупный доход не превышает уровень прожиточного минимума, установленного в регионе». Путём несложных манипуляций с цифрами этот порог установлен правительством Тувы в размере оскорбительных «10 787 рублей», на которые не то что прожить – просуществовать невозможно. Если же ваш доход, к примеру, составит 10 788 рублей, то вы точно не попадёте в число тех, кому государство не даст умереть от голода.

Ну а у кого месячный доход не превышает «10 787 рублей», тот может «претендовать на участие в программе». Но и таких оказалось много. «В этом году социальный контракт планируется заключить с 2 777 малоимущими гражданами республики». Это менее 1% от общей численности жителей республики, где за порогом нищеты проживает более 40% населения.

Эти смешные деньги разделят по четырём направлениям. По программе «трудоустройство» 645 гражданам «в течение полугода будет выплачиваться материальная поддержка в размере 11 125 рублей». Пока таких желающих оказалось немного: «38» безработных. По программе «обучение, стажировка и последующее трудоустройство» во время учёбы будет выплачиваться стипендия в этом же размере. Таким образом планируют осчастливить «955» человек. По малопонятной простому человеку программе «иные меры поддержки малоимущих семей» «936 человек», состоящих на учёте «в Центрах социальной помощи», также смогут рассчитывать на «11 125 рублей». «ТП», озвучивая данные о благородной поддержке бедноты, почему-то везде указывает размер помощи не «11 125 рублей», а «11 125 тысяч рублей». Видимо, создавая иллюзию изобилия государственной помощи.

Ещё «250 заявителей со всей республики» получат помощь в виде поддержки «осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности». Быстрота, с которой эти заявки появились, говорит о том, что все они – лица, аффилированные с властью. Эти деньги, вероятнее всего, пойдут не на развитие некой «индивидуальной предпринимательской деятельности», а напрямик в карман Кара-оола.

И вот с помощью таких убогих неадекватных мер поддержки населения Шолбан Кара-оол намерен «вывести из бедности более 50% граждан»? Сам-то он не пробовал прожить хотя бы день на «11 125 рублей»? Как известно, его дочь в один присест в состоянии сожрать еды на 200 тыс. рублей и не подавиться. Правда, бедные не едят устриц... А с другой стороны, выделение в течение полугода по «11 125 рублей» в месяц «2 777 малоимущим гражданам республики» разве что-то изменит? Кара-оол ничего не говорит, где эти обученные безработные будут работать – о создании рабочих мест в программе не сказано ни слова. А если человека трудоустроят грузчиком, зачем ему это «обучение»? Тут принцип известен всем: «круглое кати, плоское – тащи!».

НАРОДУ ПРЕДЛОЖИЛИ ВМЕСТО ДЕНЕГ САМОИЗОЛЯЦИЮ

С приходом пандемии власти озаботились здоровьем населения. Коронавирусные будни принесли блага только «сотрудникам патрульно-постовой службы полиции». Воодушевлённые неожиданным расширением полномочий, «наряды, экипировавшись в маски и перчатки, с 1 апреля начали проводить рейды по закрытым с недавних пор общественным зонам и городским улицам».

Неслыханно обрадовавшись, оборотни в погонах тут же развернули антинародную деятельность. С ходу «было выписано порядка 200 протоколов о нарушениях». А теперь, «с 22 апреля и до выхода особого распоряжения главы Тувы Шолбана Кара-оола, работа по выявлению нарушителей режима самоизоляции усилена». Все имеющиеся силы брошены на исполнение глупого и по большей части бесполезного Указа Главы. «Ряды мобильных групп пополнили» не занятые делом «бойцы Росгвардии и сотрудники аппарата правительства республики». От них, как от чумы, «праздно шатающийся люд мгновенно разбегается в разные стороны».

Да, действительно, в стране в связи обрушением цен на полезные ископаемые, наступают тревожные времена. Когда подобный сопоставимый обвал цен на энергоносители случился в конце 80-х, развалился Советский Союз. Тот, что наступил сейчас, ещё более глубокий – цены на нефть не просто упали. Они ушли «в минус». Власти нужна чрезвычайная ситуация, чтобы удержаться. Вот они и придумывают всякие «самоизоляции», чтобы отвлечь людей от реальных проблем.

КАРА-ООЛ РОДИЛ МУСОРНУЮ ПРОБЛЕМУ. РАСПЛАЧИВАТЬСЯ – НАМ

В стране бушует коронавирус, а правительство Тувы и мэрия г.Кызыла озабочены «распилом» мусорных денег. Еженедельник решил разобраться, почему в республике и Кызыле не было средств для оплаты услуг Регионального оператора ООО «СТ-ТБО» и почему они вдруг сразу нашлись, как только этой работой занялось ООО «Благоустройство». Журналисты спросили: «как решается вопрос с вывозом бытовых отходов и когда город станет чище?».

Власти города сетуют: «нехватка контейнеров образовалась из-за небрежного обращения при их выгрузке перевозчиками регионального оператора и краж населением общедомового имущества». Кроме того, «у многих баков за годы эксплуатации нарушилась целостность» – пришли в негодность из-за длительной эксплуатации. В связи с этим мэрия после того, как самовольно передала полномочия от «ООО «СТ-ТБО» «Благоустройству», тут же расчудесным образом нашла ресурсы для приобретения «200 новых контейнеров». Их распределяет мэрия «согласно заявкам управляющих компаний и ТСЖ», которые заказывали только «150 контейнеров». Как видим, только отжали у мусорщиков бизнес, так сразу нашлись деньги. Даже «приобрели с запасом».

Чиновники льют крокодиловы слёзы, причитая: «за время работы с октября 2018 года по март 2020-го региональный оператор ООО СТ-ТБО не выполнил это обязательство, и контейнерный парк города сильно обветшал без своевременного обновления». И ни слова о том, что «за содержание тех же мусорных площадок, включая очистку и ремонт баков, создание новых мест накопления ТКО, ответственность несут муниципалитет и управляющие компании». К тому же, следует признать, после того, как уборкой мусора занялось «МУП «Благоустройство» племянника Главы республики, порядка совсем не прибавилось. Только денежки из бюджета Кызыла потекли в нужные карманы.

Журналисты узнали: «пока мэрия бездействовала», «СТ-ТБО» «как раз размещало в разных точках города контейнеры». Более того: «региональный оператор даже перевыполнил свою часть обязательств, установив за время работы в регионе 35 мусорных баков». Правда, под шумок «половины из них уже действительно нет и в помине».

«ТИ» заинтересовался: «почему твёрдые бытовые отходы вывозят не те, кому по квитанциям люди деньги платят?». Как известно, «сбором, транспортировкой и захоронением твёрдых коммунальных отходов ООО СТ-ТБО стало заниматься с 2018 года – в рамках Федерального закона «Об отходах производства и потребления». «Соглашение между Министерством строительства республики и региональным оператором заключено на 10 лет». «17 марта из-за финансовых проблем, связанных с хроническими неплатежами как населения, так и организаций, компания деятельность свою приостановила». Правда, «только по вывозу мусора из многоквартирных домов», где не платят. Остальной объём работы исполняется. Никакое распоряжение Минстроя или мэрии не могут отобрать у Регионального оператора его права и обязанности. И никто не освободит управляющие компании от выплаты «26 миллионах рублей» долга перед оператором, которого при попустительстве прокурора Боровкова пытаются «вытеснить с рынка». Но для того, чтобы «компания вернулась к своей деятельности» в полном объёме, необходимо «вернуть долги».

НОВЫЕ ГРАНДИОЗНЫЕ НЕОСУЩЕСТВИМЫЕ ПЛАНЫ КАРА-ООЛА?

10 апреля «Правительство России утвердило программу социально-экономического развития Тувы». 15 апреля «премьер собрал журналистов, чтобы рассказать о долгожданном событии». Он «не скрывал радости и чувства удовлетворения», хотя, конечно, особо радоваться-то и нечему. Можно сколько угодно повторять, как мантру, «Вопрос экономического развития нашей республики несёт общегосударственное значение», но на самом деле принятое постановление ничего республике не гарантирует.

Вновь, как 13 лет назад, заявлено о «приоритете строительства железной дороги «Элегест – Кызыл – Курагино». Правда, на него по самым скромным подсчётам необходимо «124 миллиарда рублей». А Россия намерена дать республике в течение 5-7 лет на всё про всё только «5 миллиардов рублей». Остальные правительство Тувы должно изыскать самостоятельно. А где наш Кара-оол может изыскать, кроме как в бюджете РФ? С помпой снова повторено, что «будет реконструирован кызыльский аэропорт, который получил статус международного». Но, во-первых, аэропорт давно передан в федеральную собственность, а, во-вторых, проба с техническим международным рейсом показала, насколько Кара-оол компетентен. К тому же заявление «он сможет принимать воздушные суда всех типов» можно отнести только к Шойгу. Потому что населению республики достаточно «кукурузника».

Бездеятельность правительства Тувы привела к тому, что в настоящее время в бюджете Тувы предусмотрена цена «строительства 1 кв. метра жилья в 28 тысяч рублей». Как признаётся сам Кара-оол, «это весьма низкая стоимость». Массовые банкротства строительных организаций, нескончаемые уголовные дела заставили правительство заняться этим вопросом. И вот, наконец, случилось: «Минстрой страны утвердил новый тариф: один квадратный метр будет стоить 61 тысячу 700 рублей». Правда, если не уволить самого Кара-оола, то из этой суммы до половины обязательно разворуют. Надеждам, что теперь «программа переселения из аварийного и ветхого жилья будет выполняться», вряд ли суждено будет сбыться. Как говорится, вор, он и в Туве вор.

Кара-оол заявил, что беседовал «с министром энергетики Новаком» на тему «расценок на каменное топливо». Очень занимательная новость, если иметь в виду, что в Туве все считают Каа-Хемский угольный разрез собственностью Шойгу и Кара-оола. Кара-оол говорит, что он прорабатывает план создания государственного угольного предприятия. Очень интересный подход. Тогда зачем он продал сам себе Каа-Хемский разрез? До него там цены были вполне приемлемыми.

Другая проблема – после прихода Кара-оола к власти «в Туве электричество стоит в два с половиной раза больше, чем, к примеру, в соседней Хакасии». Даже сам Кара-оол признаёт: «это – ненормально». Наконец-то даже до него дошло: «дорогое электричество мешает развитию республики». Но и по этому вопросу Кара-оолу ничего решить в Москве не удалось. А без приемлемых цен на уголь и электроэнергию никакой план поддержки республики никаких положительных результатов не даст.

Как заявляет Кара-оол, «в результате реализации программы ускоренного развития Тувы внебюджетные инвестиции увеличатся на 200 миллиардов рублей, а рост грузооборота составит 27 миллионов тонн в год». Откуда возьмутся эти самые «внебюджетные инвестиции на 200 миллиардов рублей»? Какой идиот придёт в регион, где уголь и электроэнергия в 2-3 раза дороже, чем у соседей? Но и этого мало. До тех пор, пока у власти алчный недалёкий Кара-оол и его коррумпированное правительство, никаких «внебюджетных инвестиций» ждать не приходится. Время показало: эта свора ненасытных тварей в состоянии украсть любые, самые большие деньги.