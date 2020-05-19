    Обзор прессы

КОРРУПЦИЯ В ТУВЕ: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ ЗА КАЗЁННЫЙ СЧЁТ?

«10 апреля Правительство России утвердило программу ускоренного социально-экономического развития Тувы», о чём тут же поведал глава республики, теперь «вопрос экономического развития нашей республики несёт общегосударственное значение». Мы все вместе порадовались его победам над бюджетом России. Но сейчас стали известны детали этой победы. Они поразительны.

Кара-оол декларирует, что это настоящий прорыв, а «не какая-то социальная программа». И содержит он ряд новейших уникальных и очень «важных инфраструктурных проектов». Начинает, естественно, с «приоритета – строительства железной дороги «Элегест – Кызыл – Курагино». Того самого проекта, о котором он без устали трубит с 2007 года. Тогда проект стоил 72 млрд. рублей, теперь подрос раза в четыре и продолжает свой рост дальше. Уже закрылись угольные предприятия в Усть-Элегесте и Межегее, втрое сократила добычу угля «Тувинская Горнорудная компания», находящаяся на грани банкротства, уже сошёл с арены «талантливый бизнесмен» из Чечни Байсаров. Спрос на уголь в мире падает вслед за нефтью и газом. На носу глобальный финансовый кризис, который по оценкам экономистов продлится 5-7 лет. А Кара-оол всё тот же. Он 14-й год без устали кормит нас сказками про железную дорогу, повторяя заезженную пластинку о том, что «это даст возможность реализовать не только крупные действующие инвестиционные проекты, но и воплотить в жизнь планы на перспективу». Видимо, держит тувинцев за дураков.

Не забывает обещать то, что люди давно ждут: «работу по снижению стоимости жилья в регионе и по уменьшению цены на электричество». В который раз обещает «строительство завода железобетонных изделий и завода по производству кирпича», «восстановление курорта «Чедер». Что на это скажешь? Всё это нам знакомо. И обещано было не раз. Ни для кого не секрет, что Домостроительный комбинат в Кызыле приказал долго жить, когда первыми заместителями председателя правительства Тувы трудились Шолбан Кара-оол и Александр Брокерт. Это они довели комбинат «до ручки». А Завод ЖБИ «Сардана», как и многие другие предприятия стройиндустрии обанкротился уже при непосредственном участии председателя правительства Кара-оола. Что же до курорта «Чедер», то по указанию Кара-оола директора курорта Монгуша Калындуу неоднократно незаконно увольняли до тех пор, пока новый директор, продавленный Кара-оолом, не развалил курорт. Теперь правительство Тувы за счёт бюджета РФ будет исправлять свои ошибки? А кто ответил за развал ДСК, завода «Сардана» и курорта «Чедер»?

Но это – только начало. Кара-оол обещает построить «Цех по переработке дикоросов». Что-то знакомое... Вспоминается предприятие «Чагытай», построенное Кара-оолом на заре своего руководства республикой. Там ещё была линия по разливу водки. Где всё это? Кто присвоил? Почему Кара-оол довёл новое современное предприятие до банкротства? А «ведь в Туве есть и сырьевая база, и трудовые ресурсы» для такого производства. Нет ответа... Новый проект отнюдь не дёшев: «стоимостью 90 миллионов рублей». Но «Риск – дело благородное». Особенно за казённый счёт. Кара-оол обещает, что на новом производстве задействованы «будут почти две тысячи человек». Врёт, наверное. Деньги снова «отмоют», на том всё и закончится.

Другой «выдающийся проект» – «Оздоровительный комплекс «Марал – Тува». Что-то это тоже напоминает. Уж ни в Пий-Хеме ли, куда закачали сотни миллионов бюджетных рублей и теперь за счёт государства содержат «чёрных боевиков», которые во время выборов нападали на автобус с наблюдателями ЛДПР из Красноярска? Точно! «Сооружения возведут в местечке «Елькин ключ», что в Пий-Хеме». Странно. Арбитражным судом только-только возбуждено дело о банкротстве ГУПа «Мараловодское хозяйство «Туран». А теперь правительство на месте этого хозяйства создаёт новое, чтобы «на это потратить почти 178 миллионов рублей». А разве так бывает? Похоронили (растащили) сотни миллионов и снова собираются украсть ещё «почти 178 миллионов рублей»? Не жирно ли? И куда смотрит прокурор республики Боровков?

Ещё один проект, создающий эффект «дежавю» – «тепличный комплекс «Овощи Тувы». 13 лет назад Кара-оол уже создавал тепличное хозяйство, которое затем передал своему напарнику по торговле водкой Роберту Доржу. Насколько известно, теплицы разморожены, производства нет. И вот, спустя 13 лет, опять по-новой? И снова как-то думается: а где наш суровый прокурор-законник Боровков? Что же это он не спросит с виновных – куда дели теплицы? Кто понёс наказание? И что это за очередной «амбициозный и, безусловно, своевременный проект» стоимостью «в 363 миллиона рублей только на проектно-сметную» документацию? В прошлый раз украли гораздо меньше. Опять хотите украсть? Понятно, что «давно пора хотя бы попытаться обеспечивать население собственной экологически чистой и качественной овощной продукцией». Только Кара-оол к такой роли не подходит. Это «давно пора» мы уже проходили 13 лет назад. Результат очевиден. И когда нам после такого плачевного опыта обещают «в первый год работы, а это 2022-й, почти 27 млн. рублей», а в последующие – «по 93 миллиона», понимаешь: чем грандиознее ложь, тем охотнее в неё верится.

Восхищает и следующий проект: «Фабрика шерстяных изделий» стоимостью «573 млн. рублей». Проект реализуем, считает Кара-оол, поскольку «Тува имеет достаточную сырьевую базу, да и рабочие руки найдутся» – их потребуется в количестве «178 сотрудников». Спору нет. Верится в обещание, что «продукцию будут сбывать и в Туве, и за её пределами». «На всём этом можно будет заработать по 384 млн. рублей» в год. Только опять гложет червь недоверия: а вдруг и эти 573 млн. сопрут? Опыт есть. Президент Ш. Ооржак построил и запустил уникальное производство на «Овчино-шубной фабрике», включающее в себя «первичную обработку шерсти и изготовление шерстяных изделий». Но, когда к власти пришёл Кара-оол, «сбывать продукцию и в Туве, и за её пределами» и «заработать по 384 млн. рублей» в год он почему-то не захотел. Хотя ничего особенного и делать не нужно было – производство уже работало. Вместо этого фабрика за бесценок была продана другу и компаньону Ш.Иргиту, который срочно демонтировал оборудование и продал его за Саяны. Этот недоосужденный проходимец и сейчас крутится подле Кара-оола в должности советника по инвестициям. Видимо, он и разрабатывает для Кара-оола планы частичной приватизации российского бюджета.

Смотришь, как Кара-оол со товарищи собираются дербанить бюджет, и невольно думаешь: богата Россия! Сколько не воруй – всё не украдёшь! Но удивляет отсутствие фантазии у Кара-оола. Построил один раз – растащили, разморозили, продали. А ну давай по-новой! Благо прокурор свой – проглотит! И не такое переваривал. Нет бы вместо маралов начать разводить свиней или оленей, вместо теплиц – производство по гранению алмазов, вместо кирпичных заводов и заводов ЖБИ – предприятия лесопереработки и т.д. Хоть в глаза бы не так бросалось, что по одним и тем же проектам собираются тырить бюджетные деньги.

Понимаем, что прокурор Тувы Боровков – человек относительно новый в Туве, хоть и успел получить генеральскую звезду. Он, наверное, ещё не в курсе, что Кара-оол по новому кругу начал процесс приватизации бюджета. Надеемся, что данная публикация его заинтересует.

ЗОЛОТАЯ ВОДА: ГДЕ ПРАВДА?

Когда дело касается «Водоканала», волосы встают дыбом. Это жизнеобеспечивающее предприятие обанкрочено несколько раз. Вывеска меняется, а остальное остаётся прежним. Последнее название – «ООО «Водоканал-Сервис». Совершенно очевидно, что либо тарифы у предприятия необоснованно заниженные, либо много воруют. Или всё вместе. Руководит предприятием ещё с советских времён один и тот же директор. Большой друг премьера. Живёт он неплохо – за счёт предприятия построил в Долине нищих нехилый коттедж с гаражом, в котором хранится люксовый джип. На станции «Тайга» директор отстроил себе шикарную заимку, где принимает друзей. А вот с водой – просто беда. Вернее, вода-то ничего, претензий нет. А вот цена...

Еженедельник рассказал, что «жителям Кызыла продолжают приходить квитанции за холодную воду, в которой стоимость кубометра – 37,33 рубля» – «плата за холодную воду увеличилась на шесть рублей». При этом предприятие не только «не известило заранее об этом потребителей», но и «Службу по тарифам – тоже». Та обиделась, посчитала такие цены завышенными и «оштрафовала ООО «Водоканал-Сервис» «в размере 100 тыс. руб.». «Водоканал-Сервис» стоит на своём и заявляет, что «цены правильные». Соответственно оно «подало в суд на Службу по тарифам». «Тяжба началась в феврале текущего года, судебные разбирательства перетекли на март» из-за коронавируса.

Но вопрос в другом. Этот случай с тарифами на воду и водоотведение показывает, какой бардак творится в правительстве Тувы. Если они не могут разобраться с тарифами «Водоканала», то какая надежда на них в борьбе за снижение цен на уголь и электроэнергию? Похоже, там совсем разучились считать.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА В ТУВЕ: АЛЧНОСТЬ ПОХОРОНИЛА НАДЕЖДЫ?

Мусорная история в Туве началась с того, что Минстрой РТ на аукционе определил Регионального Оператора (РО), которым стало ООО «СТ-ТБО» из Красноярска. Это и послужило спусковым крючком для начала войны за мусорные деньги. До этого мусор собирало МУП «Благоустройство», куда Глава правительства Кара-оол пристроил начальником своего водителя Чаш-оола, который к тому же приходится ему племянником. Теперь появился официальный РО, и деньги потекли мимо племянника. Это обеспокоило Кара-оола, и он дал отмашку на военные действия против красноярского захватчика мусора. Главным козырем борьбы с РО стали тотальные неплатежи подчинённых властям бюджетных организаций и Управляющих компаний. В конце концов, ООО «СТ-ТБО» объявило, что, в связи с неплатежами, временно прекращает вывоз мусора должников. И тогда власти подсуетились и «временным региональным оператором, ответственным за вывоз твёрдых бытовых отходов, в республике распоряжением Минстроя Тувы назначено МУП «Благоустройство». Мусора от этого меньше не стало, однако у бюджетников и УК откуда ни возьмись, появились деньги, и племяннику Кара-оола все стали исправно платить. Возник закономерный вопрос: а насколько правомерно решение Минстроя, назначившего временным РО «МУП «Благоустройство»? И какую силу имеет «договор аж на 10 лет» между «СТ-ТБО и Минстроем»?

Руководство РО обратилось за разъяснениями к прокурору Боровкову, но воз, как говорится, и ныне там. Мусора меньше не стало, однако деньги теперь текут Чаш-оолу. К тому же Минстрой, предоставив МУПу право вывозить мусор, никакого конкурса не проводил. Но «предприятий, которые могли бы заняться вывозом мусора вместо СТ-ТБО», в Кызыле предостаточно. И это явно указывает на грубое нарушение антимонопольного законодательства. Но УФАС пока молчит... Видимо, все боятся племянника всемогущего начальника.

А ведь «всё плавно возвращается к СТ-ТБО и суду, решение которого, как говорилось ранее, необходимо для лишения регоператора официального статуса», но такого решения нет. И снова возникает вопрос: а что наш кызылский прокурор Пономарёв? Чем он занимается? Почему не реагирует на злостное нарушение закона? А если реагирует, то почему ничего не меняется? Он что, попка? «Согласно договору между республикой и региональным оператором, каждая куча мусора – фактически собственность СТ-ТБО, что неприкосновенно для других компаний». Неужели Пономарёву нужно это разъяснять? «К примеру, если ООО «Аварийно-ремонтная служба» наймёт какую-либо организацию для вывоза мусора или станет этим заниматься сама, а у службы есть 5 единиц техники, то надзорные органы могут аварийку оштрафовать или вовсе привлечь к уголовной ответственности за деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию». Но в этом случае прокурор «сидит тихо и сопит в дырочку». Неужели кого-то боится? А с виду – орёл! Орёт порой на подчинённых, как будто белены объелся!

В министерстве заявляют, что «поскольку компания призналась в неспособности возобновить работу, будучи на грани банкротства, то выход из сложившейся ситуации оставался один» – незаконная деятельность племянника Кара-оола. И прокуратуру такое объяснение устроило.