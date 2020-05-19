Почему до сельхозпроизводителей не доходят федеральные деньги?

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы

по Республике Тыва Ф.А. Хаджиеву

ЗАПРОС

Уважаемый Феликс Алексеевич!

В газете «РИСК-экспресс» №14 от 14 апреля 2020 года была опубликована статья «Молодой агроном приобщается к воровству?», в которой, в частности, сообщается о злоупотреблениях при распределении финансовых средств, направленных Российской Федерацией в Туву на проведение посевных работ.

Журналистское расследование порядка использования целевых федеральных средств показало, что никакого контроля за этим процессом в Республике Тыва не существует. Целевые деньги расходуются по коррупционным схемам. В результате до тех сельхозпроизводителей, которые реально выращивают скот, зерно и птицу, никакая поддержка государства не доходит. В частности, из 120 млн. рублей финансовой поддержки посевных работ основному производителю зерна ООО «Агрохолдинг «Заря», имеющему 25 тыс. га посевных площадей и сельскохозяйственную технику, Министерством сельского хозяйства в текущем году не было выделено ничего из федеральных средств.

Как полагает редакция, в целях борьбы с коррупцией и самоуправством чиновников, распределение средств на проведение посевной кампании должно производиться с учётом требования антимонопольного законодательства. Отказ ведущему сельскохозяйственному предприятию республики – ООО «Агрохолдинг «Заря» – в выделении федеральных средств на приобретение семян, удобрений и ГСМ указывает на вероятное нарушение антимонопольного законодательства при распределении 120 млн. рублей.

Учитывая выше сказанное, прошу провести проверку законности и обоснованности распределения Министерством сельского хозяйства РТ федеральных средств, направленных на проведение посевной кампании 2020 года.

Ответ прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров