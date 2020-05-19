Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Жадность губит Раздел: Другое
Комментариев: 2
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 67
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 45
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 19, 19 мая / Почему до сельхозпроизводителей не доходят федеральные деньги?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№19, 19 мая 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Почему до сельхозпроизводителей не доходят федеральные деньги?

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы
по Республике Тыва Ф.А. Хаджиеву

ЗАПРОС

Уважаемый Феликс Алексеевич!

В газете «РИСК-экспресс» №14 от 14 апреля 2020 года была опубликована статья «Молодой агроном приобщается к воровству?», в которой, в частности, сообщается о злоупотреблениях при распределении финансовых средств, направленных Российской Федерацией в Туву на проведение посевных работ.

Журналистское расследование порядка использования целевых федеральных средств показало, что никакого контроля за этим процессом в Республике Тыва не существует. Целевые деньги расходуются по коррупционным схемам. В результате до тех сельхозпроизводителей, которые реально выращивают скот, зерно и птицу, никакая поддержка государства не доходит. В частности, из 120 млн. рублей финансовой поддержки посевных работ основному производителю зерна ООО «Агрохолдинг «Заря», имеющему 25 тыс. га посевных площадей и сельскохозяйственную технику, Министерством сельского хозяйства в текущем году не было выделено ничего из федеральных средств.

Как полагает редакция, в целях борьбы с коррупцией и самоуправством чиновников, распределение средств на проведение посевной кампании должно производиться с учётом требования антимонопольного законодательства. Отказ ведущему сельскохозяйственному предприятию республики – ООО «Агрохолдинг «Заря» – в выделении федеральных средств на приобретение семян, удобрений и ГСМ указывает на вероятное нарушение антимонопольного законодательства при распределении 120 млн. рублей.

Учитывая выше сказанное, прошу провести проверку законности и обоснованности распределения Министерством сельского хозяйства РТ федеральных средств, направленных на проведение посевной кампании 2020 года.

Ответ прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 487 раз)

 risk-inform.ru/article_8710.html
+1

Остальные материалы номера 19:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Пир во время пандемии (№19, 19 мая)
» Прокуроры бывают разные... (№18, 12 мая)
» Прокурорская нечисть (№17, 5 мая)
» Круговорот воровства бюджетных средств (№17, 5 мая)
» Посевная в Туве под угрозой срыва (№15, 21 апреля)
» Молодой «агроном» приобщается к воровству? (№14, 14 апреля)
» Подлог и очковтирательство вместо решения проблем сельчан (№13, 7 апреля)
» Каверзные вопросы тувинским властям (№12, 31 марта)
» Застарелые проблемы на селе, до которых нет дела чиновникам (№8, 3 марта)
» Криминальная биография талантливого проходимца (№8, 3 марта)
» Пока идут суды, коррупционная стройка будет продолжена (№7, 25 февраля)
» Будет ли правительство Тувы помогать птицефабрике? (№5, 11 февраля)
» Криминальная щедрость властей Тувы (№5, 11 февраля)
» Прокурор Боровков заодно с жуликами Тувы? (№4, 4 февраля)
» Под ширмой программ развития села обогащаются только «свои» (№3, 28 января)
» Прокуратура Тувы на коротком поводке у коррупции (№3, 28 января)
» Остановите воровство бюджетных средств на стройке «Дворца молодёжи»! (№51, 24 декабря)
» Крокодиловы слёзы тувинской власти (№47, 26 ноября)
» Кто ответит за провал Национальных проектов в Туве? (№46, 19 ноября)
» Загнивающее правительство попало под пресс (№42, 22 октября)
» Чиновники Тувы занимаются фальсификациями на выборах? (№41, 15 октября)
» Молчание прокурора. Когда будут результаты проверки? (№37, 17 сентября)
» Дикие криминальные выборы (№36, 10 сентября)
» За альтернативный путь развития Тувы! (№34, 3 сентября)
» Обзор прессы (№33, 27 августа)
» Казнокрадство – без страха и стеснения (№31, 13 августа)
» Без хозяина земля – круглая сирота (№30, 6 августа)
» Жулики в Туве всегда вне конкуренции (№30, 6 августа)
» Мутные концессионные соглашения требуют прокурорской проверки (№27, 16 июля)
» Обзор прессы (№25, 2 июля)
» Счётная палата Тувы покрывает коррупцию чиновников? (№24, 25 июня)
» Почему Счётная палата Тувы не реагирует на чиновную коррупцию? (№22, 11 июня)
» Коррупционные самолёты требуют тщательного расследования! (№21, 4 июня)
» Пустозвонство по-кара-ооловски (№21, 4 июня)
» Изворотливое жульё и вечно опаздывающая прокуратура (№20, 28 мая)
» Обзор прессы (№20, 28 мая)
Жадность губит
Комментариев: 2
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

Детям нельзя в интернет. От детей интернет тупеет!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru Счетчик PR-CY.Rank