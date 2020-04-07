Подлог и очковтирательство вместо решения проблем сельчан

Все, наверно, помнят моё обращение под названием «Запросы общества» (№8 от 3 марта – ред.), в котором рассказывалось о сходе 02.02.2020 нашего села Кара-Хаак по разным вопросам. Так вот, 5 марта мне по электронке передали ответы на наши вопросы. Там такая обработка, что самому становится смешно. Как ни странно, но там на некоторые вопросы даже нет ответов, а на остальные попросту дали отписки. Разберём по порядку каждый вопрос.

Перед этим делом мне до сих пор загадочным остался тот факт, когда уже 20 лет ежегодно поднимаются одни и те же вопросы, а никаких решений не было до нынешних дней. В каких целях проводятся такие сельские сходы граждан и куда в дальнейшем отправлялись собранные вопросы граждан – никому не известно. Хотя бы программы поддержки в Министерствах Тувы были нацелены на преодоления бедности своего же региона. А остальное только через связи и взятки.

Разбор вопросов:

Если беспроводной микрофон в клубе был, то для чего используют, если на сходе граждан возникающие вопросы от жителей села издалека едва были слышны, а на это каждый раз никто из власти не обращал внимания. Но я там нигде висящих колонок беспроводного микрофона и видеокамер с обеих сторон в зале не видел. А такое разве можно считать уважением к народу?

Первый вопрос был по поводу моста у нашей улицы жителей Ак-Даш. В ответ, как и прежде, ссылаются на отсутствие финансирования. В таком случае ещё к кому можно обращаться по такому вопросу, зависшему на 27 лет? Указана сдача моста в эксплуатацию 20 октября 2017 года, но они хитрым образом пишут про мост, который расположен по дороге между Кара-Хааком и Черби. Но к этому мосту наша улица вообще не относится.

Второй вопрос. На отсутствие уличного освещения села, подали заявку только после моего обращения в Госдуму что ли? А раньше, о чём думали? До этого на что, на какие цели вообще производилось финансирование программ на развитие сельских поселений Тувы? Я нигде не смог увидеть эффект израсходования средств ни в одном посёлке Тувы.

Третий вопрос про те же затянувшие проблемы с уличными канавами отвечают теми же привычными аргументами... В ответах нет слов про окончательное решение подобных вопросов. Ведь проблема-то поднималась в селе каждый год, а в реале там никаких изменений не произошло. Если проблему тогда же в 2016 году решили окончательно, то этот вопрос не поднимался бы в наши дни.

Что касается вопроса про проблемы водоколонок в селе, особенно в зимнее время, то там опять же, как и раньше, проблему вспомнили только теперь, спустя 30-40 лет. Когда там уже многие части труб и краников водоколонок нужно полностью сменить или вообще установить новые водоколонки, внеся эту проблему в список обязательных требований стандартов села. Говорят, что из-за устаревших ржавых бочков внутри этих водоколонок, возможны антисанитарные проявления. Но если даже на качество питьевой воды своих граждан никто из Управления не смог повлиять, о каких социальных перспективах села в будущем можно мечтать? Всё и так понятно.

Четвёртый вопрос, касающийся проблемы требований арендной платы за посещение спортивных залов города Кызыла. Там в качестве решения вопроса отправлен ответ «проводятся работы», хотя в таких ответах обязательно было передать уже окончательно принятые, готовые решения вопросов ответственных органов, а не такие. В таком случае, как мне удостовериться, посещают теперь этот спортивный зал нуждающиеся или нет? Отсюда понятно реальное отношение власти к запросам своих же граждан, интересующихся социально-экономическим развитием села.

Пятый вопрос. Там опять же речь пошла о проектно-сметной документации. Но эти же слова про разработку мы слышим уже чуть ли не двадцатый год подряд. Здесь я уже вынужден сказать, что на этой дороге примерно 15 лет назад именно из-за отсутствия качественного дорожного покрытия, вблизи села в летний день у одной из жительниц села лопнула передняя бескамерная шина автомобиля, из-за чего легковушка опрокинулась три раза. В итоге две жертвы, одна с переломами. Машину водила Оруспай Айлан. Она была трезвая. А погибла рядом сидевшая её бабушка и одна жительница нашего села Сундуй (Салчак) Ирина. Тогда две её дочки школьного возраста остались сиротками.

На этой дороге аналогичные случаи происходят и по сей день, почти ежегодно. Иногда водителей, по вине которых случилось происшествие, отправляют под стражу, хотя сам случай произошёл именно из-за некачественного покрытия дороги. Но никто из Управления близлежащих сельских поселений так и не поднимали тревогу. А жителям такое приходится десятилетиями молча терпеть. Об этой дороге речь идёт даже не о качестве покрытия дороги, а про огромные ямы, которые из года в год становятся глубже.

К тому же я здесь уже в открытую скажу, что Российское правительство выступает за реальную помощь бедным слоям населения, а Шолбан Кара-оол лишь старается за свои амбиции, не учитывая мнения и запросы других людей. Т.е. он, не обращая внимание на такие затянувшиеся вопросы, связанные с отсутствием качественных внутренних дорог, продолжает требовать от властей Москвы провести железную дорогу, когда жители в первую очередь хотят, чтобы улучшили качество внутренних автодорог. И это при том, что прилегающие дороги к посёлкам внутри Тувы, с 90-х годов до сих пор в таком же состоянии. Но когда вот так власть бесконечно будет думать только о своих интересах для личной выгоды, каких улучшений социального прогноза в регионе можно ожидать?

Шестой вопрос выглядит неполно и совсем не профессионально. Почему другие органы не проверяют полноту и ясность таких ответов, так и непонятно.

Седьмой ответ на вопрос, как и раньше, – бумажный, без всяких исследований и выводов. Если всю вину привыкли сваливать на народ и при этом оставаться чистыми, то о каких ещё социально-экономических перспективах региона можно помечтать? Раньше такая проблема не наблюдалась и не поднимала тревогу. Но оставить такие вопросы просто так чревато последствиями. Собаки, как и волки, нападают на МРС. Всем же знакомы такие случаи.

Восьмой вопрос. В этом вопросе вижу явно конкретные подлоги. Как так можно ответить, если я до ноября побывал в этих местах и ничего не заметил. Всё так и осталось. А тут ответы прямо волшебные какие-то. Руководство района! Вы же прекрасно знаете, что я по этим же дорогам проезжаю каждую неделю ежегодно с августа по ноябрь. Но до самого конца ноября 2019 года, я там не видел ни одного моста. А мост Кодерге отремонтирован в начале августа 2018 года, а остальных мостов вообще нет до сих пор. Я спросил у чабанов зимних стоянок, находящихся за этими мостами. Они тоже мне так и ответили, что мостов там до сих пор не построено. По этому поводу я же в обращении написал, что из 4-х мостов три отсутствуют. А для того, чтобы обойти эти сгоревшие мосты, сделан огромный подъём, на котором любая техника в снег и дождь начинает заносить. А тут они в ответах что написали?! Написано «восстановлены мосты». Но из этих 4-х главных мостов отремонтировать как раз нужно было мост Кодерге, где нужно было сверху наложить несколько кругляков и засыпать туда гравием и песком, а остальные три нужно было полностью построить. Потому что два из них сгорели во время лесного пожара, а мост на месте Иткин (они написали Четкин) вначале 2000-х годов во время паводка был снесён полностью, и там ещё место течения реки тоже сместилось в другую сторону. Получается, средства на эти мосты и дороги были потрачены впустую. А этот страшный крутой подъём делался для того, чтобы сэкономить в свой карман за три моста. Думаю так. Но если этот страшный подъём не доделать бульдозером, то там аварии неизбежны. А это уже людские жертвы!

На самом деле, меня вынудили повторяться про эти отсутствующие мосты случаи в тех местах, происшествия и встречи. С этими переправами у меня связано много историй. Как очутишься в этих местах летом, там всегда толпятся люди. Иногда удачно переправляешься, но на обратном пути после дождя на переправах тебя могут ожидать нехорошие сюрпризы. В этих переправах машины нередко застревают посреди реки, а мотор заглохнет. Как и другие, в такую ситуацию я тоже попадаю летом. А течение реки в такие времена сможет унести человека на огромные расстояния. Попадая в такую ситуацию, люди за детей школьного возраста в машине сильно переживают. Из-за них обычно начинается паника.

Я один раз вместе с друзьями даже ночевал на голом кузове УАЗика, застрявшем посреди такой реки. Потому что на берег переплыть ночью слишком рискованно, течение очень сильное. А сама заглохшая машина, шаталась из-за сильного течения реки. Одновременно в это же время всю ночь сверху лил сильный холодный дождь. Там на другом берегу у людей машина точно также застряла посреди реки, и они ждали трактор из села. Хотя на рядом расположенной горе мобильник ловит сигналы, но люди обычно боятся вызвать МЧС из-за того, что у людей машины абсолютно без необходимых документов и номеров. Встречаются даже очень старые, давно выписанные с учёта машины. Поэтому люди сутками ждут помощи приезжих машин, чтобы вытащить застрявшую машину на берег.

Мне обидно было за те многодетные семьи, которые в тайгу уехали на сбор ягод для дальнейшей продажи, а вместо такого заработка им приходится покупать моторное масло для застрявшего на реке автомобиля и возвращаться в село ни с чем. Смотреть на такое иногда становится невыносимо. Про все такие случаи ежегодно из моих обращений прекрасно знало Правительство Тувы, т.к. кроме них обращаться по этой проблеме не к кому. Но в итоге после многолетних ожиданий этих мостов, какой ответ я получаю от них – видите сами...

Надеюсь, из социально-экономических анализов посёлков Тувы все знали, что там больше половины от количества жителей – безработные. Поэтому их единственным средством выживания остаётся тайга. Но когда власть на это не обращает внимания, подтасовывая выполненные обещания, на строительство мостов, как бедным выжить в такой обстановке, кроме как навсегда покинуть Туву, выживать на любую оплачиваемую работу в других городах России?

Девятый вопрос. В ответе непонятным образом указали о каких-то никому неизвестных 5-ти детских площадках. Теперь разберём по существу. По требованиям нашего времени под «детскими площадками» подразумевается территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования с целью организации содержательного досуга. Игровое оборудование, в свою очередь, представляет собой набор конструктивных сооружений, способствующих физическому и умственному развитию, оказывая при этом благоприятное воздействие на социальную адаптацию ребёнка.

А вы там побывали в этих местах, которые Управление села считает детскими площадками? Там же практически ничего нет. 5-6 старых покрышек от легковых автомобилей вокруг. Совсем маленькая одна песочница на 1 кв.м с грибком или без. По 1-2 крошечных скамеек, 1 полусломанная качеля-балансир, 1-2 мини-турника, вот и всё. Ничего там забавного, игрового, красивого, с требованием нашего времени вовсе нет, и то старые потёртые, непривлекательные для детского досуга. Единственный каток села, который стоит перед клубом, сделан из труб оросительной системы полей во времена коммунизма. Трубы сварили и покрасили. Но этот каток стоит на самом краю села. Там играют только дети близлежащих домов. Почти 90% детей села до сих пор остаются без соответствующих детских площадок. Потому что в таких местах, как обязательные, должны присутствовать основные элементы детского игрового оборудования, такие как: 1) Каток. 2) Качели. 3) Шведская стенка. 4) Паучок. 5) Полоса препятствий в виде змейки. 6) Площадка для волейбола и бадминтона с сеткой (ровная и строго горизонтальная форма, чтоб дождь и снег не образовали лужи на таком месте). Если сельское управление даже такие элементарные вещи не смогло решить, то о какой ещё перспективе может идти речь?! Там же раз в год по одной улице можно было постараться.

Моё детство прошло во времена коммунизма. Даже тогда и то не было таких серых, скудных детских площадок. Помню, катки и качели были везде на каждой улице, перед школой. В те времена покупки лома чёрных металлов и бедности не было вообще. Поэтому такие построения никто не трогал. Теперь как? Детские деревянные катки со времён коммунизма пропали с конца 90-х. Кто-то их зимой использовал вместо дров для отопления. Некоторые ночью стащили для строительства домашних заборов. Турники и шведские стены давно сданы в лом чёрных металлов. Нынче вроде бы в СМИ РФ пишут о проектировании модернизации детских площадок в каждом населённом пункте. А у нас в селе, с 90-х как был по этому делу отстой, так и остался. Никакого детского позитива нет, хотя в Туве наше село по рождаемости лидирует среди всех посёлков.

Десятый ответ на вопрос звучит как-то некорректно. Про такое нужно было сказать в том же месте схода граждан. Получается, тогда председатель районной Администрации Лаптев был вообще не в курсе про болезнь участкового.

По факту продажи суррогатов алкоголя в селе я здесь не хочу даже писать. Все те же со старых времён адреса продают. Я же это вижу и слышу своими глазами. Но такие бесконечные подлоги в отношении этой проблемы со стороны Управления села и МВД Тувы выглядят просто стыдно. Я по этой проблеме уверен в том, что в следующем веке люди точно также будут требовать решения этой проблемы. А МВД на это ответит теми же бесполезными ответами. Т.е. проблема носит вечный характер нерешённости.

Последний вопрос по поводу недостроев домов сирот, как видим, уже пять лет подряд стоит на «намерениях завершить». Но я здесь скажу откровенно, что из-за отсутствия на крыше недостроев шифера, эти дома за пять лет стали почти что непригодными для жилья. Дождевая вода везде накапливается, древесина дома впитывает в себя. Талый снег тоже весь дом почти что затопляет. С наружной стороны тоже образовались какие-то непонятные неровности из-за постоянных дождей и палящего солнца. Сразу, что бросается на глаза в этих домах, это очень тонкие стены. Отсюда ощущение такое, что дома строились не для жилья, а только в качестве летних дач.

Среди ответов не нашёл разъяснения ситуации по поводу ветхого и аварийного здания школы младших классов села Кара-Хаак, которое находится по адресу ул. Школьная. Значит, школу сносят, и не восстановят. Печально. Но сами же власти Тувы, зная о том, что с 2008 года в нашем селе родилось самое большое количество детей, об их будущем так и не позаботились. Пристройку детсада и то только завершили через 17 лет в 2015 году.

Айдын Саая

(в сокращении)