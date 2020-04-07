    Перекрёсток мнений

Анониму1, 01-04-2020 #6[ru]

Указами вирус не победить! И вот почему: ситуация с коронавирусом развивается все интересней и интересней. Полумеры полукарантина-самоизоляции подаются нам как решительные и правильные, но что-то меня терзают смутные сомнения. На этом фоне сообщение о том, что главный врач инфекционной больницы в Коммунарке заразился COVID-19, эти сомнения только усилило.

Ведь медицинские работники защищаются сильнее, чем обычные граждане. Они сами знают все правила по профилактике и рекомендуют их нам. Но тут, оп, и главный врач заболел! Значит... А ничего это в нашей стране не значит...

Аноним, 01-04-2020 #7[ru]

Караулов: да, нас делали все последние годы наши идеологи, они нам объясняли, что мы великая нация... Правда великая, действительно великая, по-настоящему, исторически – Гитлера опрокинули! Нет, мы все должны быть ниже ростом в собственной стране, пригнуться под нищетой, под несправедливостью, когда у одних все – а у других, все остальное. Георгий Свиридов в Новый год написал замечательному певцу Евгению Нестеренко, открыточку: «Жизнь опустила людей на корточки, и люди стали как карлики, и главное, как быстро...». Да из нас сделали карликов. Процесс дебилизации нации набирал обороты год от года. Почему? Потому, что дебилами легче управлять! Дебил – это находка для политика. Он же мало что понимает про сегодняшнюю жизнь, он не видит на расстоянии двух метров. Так вот сегодня, когда ясно... Если мы, вот просто задумаемся, спокойно, и что называется, порассуждаем слух... Если мы, каждый из нас – две недели пробудем дома, отдельная история: как продукты, как лекарства... Но если каждый из нас, как в Китае, как в Индии сейчас... Каждый гражданин РФ, приезжих уже практически нет, 2 недели останется дома – коронавирусу конец...

Аноним, 01-04-2020 #9[ru]

кара-бот №4, ваш Кара-босс тоже мастер широкого профиля – нет ни одной темы, о которой бы он не вещал нам с умным видом. Политик, в общем-то, и должен иметь точку зрения по любому вопросу. Но чиновник-наместник Шойгу-Путина должен молча делать свое дело, а не учить, в отличие от Конвиза, которого профессия обязывает. Кара-бот №5, связь тут простая – когда нас настигнет волна эпидемии, больницы будут перегружены, и они не справятся с параллельной волной какой-нибудь холеры или чумы от повсеместных свалок.

Аноним, 02-04-2020 #21[ru]

Там кто-то недоволен, что Конвиз много знает. Его понять можно – сам он, наверное, и читает-то с трудом.

Аноним, 02-04-2020 #22[ru]

Читает он хорошо. Просто не хочет читать, а его Кара-оол заставляет. И не просто заставляет читать, но и писать всякие гадости.

Аноним, 02-04-2020 #23[ru]

Мэр города Кызыла запретил продажу алкоголя и даже пива до какого-то особого режима снятия самоизоляции. Слово-то дурацкое САМОИЗОЛЯЦИЯ и все получили рост цен на продукты, на сахар. Да, приветствую все принятые меры. Самоизоляция и рекомендации по домосидению – это не карантин. При карантине условия не создают, при карантине обязывают, если надо силой, а не запретами и штрафами. Все требования должны быть адекватными. Например, пинок под зад Карлику с должности за провал работы, хищения, совершение преступлений с использованием служебного положения и властных полномочий.

Аноним, 02-04-2020 #24[ru]

Какая-то странная позиция – «СТ-ТБО только и делали что думали о деньгах, как бы много их отжать. Но когда люди, разочаровавшись, перестали им платить, они сразу же сбежали с деньгами. И даже мусор за собой не убрали». Вот представьте себе, что Кара-оола заставили бы бесплатно раздавать водку. И чтобы, он с этим согласился? Никто бесплатно ничего делать не может в принципе. Всё имеет свою цену и должно оплачиваться.

Аноним, 02-04-2020 #25[ru]

Как-то маловато медалей на скафандре Шойгу. Художник совсем не уважает нашего Героя!

Аноним, 02-04-2020 #26[ru]

Обратите внимания – для оплаты СТ-ТБО у правительства денег нет уже целый год. А для «Благоустройства» тут же нашли. Не странно? Они же просто отжимают у СТ-ТБО бизнес, чтобы через управляющие компании и Благоустройство воровать!

Аноним, 02-04-2020 #27[ru]

Как был в мусоре Кызыл при Ховалыге, так он в мусоре и при Сагаан-ооле. И красноярцы тут ни при чём. Просто деньги, выделяемые на уборку мусора, всегда разворовывались мэрией.

Аноним, 02-04-2020 #28[ru]

Мусор, мусор, мусор... А вы посмотрите, все улицы завалены чёрным от сажи снегом. Никто ничего не убирает – ждут, когда растает и смоет дождём. Тут тоже красноярцы виноваты? И не только мусор и грязь. Общественный транспорт работает плохо, улицы разбиты, светофоры не работают, полиция порядок не наводит, фонари не горят. И что, тоже красноярцы?

Аноним, 02-04-2020 #29[ru]

Это ещё ерунда. Жильё детям-сиротам не строят. Переселенцев из ветхого жилья не переселяют. Нового тоже жилья нет. Всё, что пришло из Москвы, разворовано. Красноярцы не при чём – сами виноваты, что у нас в начальстве Карлик и его племянник.

Аноним, 03-04-2020 #33[ru]

Старший прилетел, а маленький друг сразу к нему на базу в Тайге. Путин продлил самоизоляцию до 1 мая. Губеры должны работать в экстренном режиме. Защита малоимущих, кредитная кабала, рост цен, банкротство бизнеса и т.д. А маленький друг занят не проблемами народа, а организацией досуга «старшего». Зачем нам такой губернатор?

Аноним, 03-04-2020 #35[ru]

Наша страна принимает экстренные меры против незнакомого вируса. Эта сложная ситуация ещё раз доказывает, что наш Лидер Владимир Путин – борец и защитник. Он не прячется за высокой оградой, а вместе с людьми идет на передовую, – сказал Кара-оол и сбежал в оборудованную базу в тайге, где нашёл себе дорогостоящее хобби и поучает оттуда. Слуги, повара, охранники, шофёры, забитый жратвой и лекарствами склад, готовый вертолёт санавиации. В общем, полный набор ништягов. Кара-оол ,а где вы? Вы сами дошли до этого, чтобы народ тыкал вам. Народ же вас туда не отправлял, вы сами поехали. Ваш народ нуждается в вас, а вы эээх даа вааас.

Аноним, 05-04-2020 #40[ru]

Анониму №33 Маленький друг, крайняя плоть большого брата, просто поехала на место своего истинного предназначения – крайняя плоть.

Аноним, 05-04-2020 #41[ru]

А что с мусором? Один раз убрали – и все?

Аноним, 06-04-2020 #43[ru]

Шолбан Валерьевич, скажите, куда подевались 30 депутатов парламента от «Единой России», за которых мы не голосовали прошлой осенью? Вы украли голоса избирателей и сфальсифицировали результаты выборов? Мы остались ни с чем, без источников дохода, цены на продукты взлетели. А ваши так называемые парламентарии, которые нам врали, куда-то все пропали. Перестаньте, пожалуйста, врать и воровать. Ну сколько вы можете набивать карманы? Жители республики, чьи голоса украли.

Аноним, 02-04-2020 #1[ru]

Брокерт играет в фантики. При этом, как может, нахваливает Кара-оола: «напряжённая работа команды под руководством главы республики Шолбана Валерьевича Кара-оола принесла результат». Какой результат? Построили железную дорогу, ТЭС-2, порт Ванино? Что за ерунда! Кара-оол сходил к министру, полчаса почесал язык и ни с чем восвояси удалился. И это – «результат»? Когда Брокерт перестанет лизать задницу Кара-оолу и врать? Зачем он протирает штаны в правительстве? За что получает деньги?

Аноним, 02-04-2020 #2[ru]

Да они все там этим занимаются. Зализали жопу Карлику напрочь. А он и рад.

Аноним, 02-04-2020 #3[ru]

Это их главная специализация. Больше они ничего не умеют и не могут.

Аноним, 02-04-2020 #4[ru]

Все давно поняли, что никакой железной дороги в Туву в обозримом будущем никто не построит. А сейчас вообще речь идёт о том, что денег в бюджете не хватит ни на что. Россия торгует нефть с убытком. Ей не до Тувы. Как бы ни дошло дело до отставки Путина.

Аноним, 02-04-2020 #6[ru]

Вообще, есть в правительстве Тувы умные люди, или все такие, как Брокерт и Кара-оол? Пусть пригласят Валерия Салчака, бывшего руководителя Госплана – один умный человек в Туве остался.

Аноним, 02-04-2020 #7[ru]

Да есть такие в Туве, кто думает не о себе. Просто при Кара-ооле никто умный и порядочный в тувинское правительство уже не идёт. Знают: сначала заставят воровать, а затем вымажут в грязи и посадят. Кто не верит – сходите в зону на свиданку с министром строительства Сатом. И всех остальных ждёт тоже самое.

Аноним, 01-04-2020 #3[ru]

А интересно, Карлика позвал шайтан на заимку или только алюминщик у него в гостях?

Аноним, 02-04-2020 #4[ru]

Доход главы Кара-оола за 2019 год составил 5 800 000. Делим на 12 месяцев примерно 480 тыс. в месяц. У мэра Саган-оола выходит такая же зарплата.

Аноним, 01-04-2020 #1[ru]

В принципе написано все правильно. Русские и тувинцы, не желающие становится рабами караооловской хунты, уехали из республики. За последние десять лет счет идет на десятки тысяч человек... Тувинцы, особенно молодежь, прислуживает черным браткам по-разному – не гнушаются мокрухой и наружкой. Насчет афганцев особый разговор, так как с этой темы – присвоение афганских денег – и пошла масть черненьких. Конвиз пишет настоящую историю Тувы – читайте старые номера газет. Почему у кара-оолов дети живут в Москве, чего он боится? Ясен хрен – народного гнева. Каким образом дети осужденных по закону кара-оолов юры и леонида работают судьями, почему все молчат. Ворон ворону глаз не выклюнет, не слишком ли много воронья в Тыве развелось?

Аноним, 02-04-2020 #2[ru]

Да, он в детстве был несчастным ребенком. Шолбан Кара-оол вообще ничего не может сделать нормально! Он просто не умеет. Не хватает ни образования, ни знаний, ни управленческих навыков, ни умения создать работоспособную команду. Одни жулики и воры с ним, вместе воровать сподобнее!

Аноним, 06-04-2020 #1[ru]

Владимир Банников и Юрий Якушев задумали с Кара-оолом афёру – они будут операторами поставок в Туву семян и ГСМ. Дизтопливо ТУ будут брать дешёвое (по 36 рублей/литр) из Томской области и поставят в Туву по цене гостовского д/т из Ачинска (45 руб./литр). С такой же наценкой будут поставлять семена. Банников – это тот самый предприниматель, что взял в аренду птицефабрику Енисейскую и довёл её до банкротства. Так наживаются в Туве на наших фермерах.

Аноним, 02-04-2020 #2[ru]

Эти менты – хуже бандитов. Правильно их «Восьмой канал» мочит.

Аноним, 02-04-2020 #3[ru]

Уголовное дело с убийством парня раскрывается некачественно. Следствие не проверяет отношение к убийству киргиза Умурзакова, который дезинформировал мать сожженного заживо парня о том, что он якобы жив-здоров и скрывается от милиции. На самом деле этот бывавший конвойный, скорее всего, под руководством Лёни Кара-оола занимается транспортировкой наркотиков между Кызылом, Красноярском, Норильском и Бишкеком. Это верный пёс Лёни.

Аноним, 02-04-2020 #4[ru]

Сейчас Умурзаков смылся в Киргизию. Хочет отсидеться. Лёня тоже притих.

Аноним, 02-04-2020 #5[ru]

Сырыг-Донгак сидит в СИЗО и говорит сокамерникам, что у него всё схвачено и Карлики его не сдадут. А те бывшие менты, что дали на него показания, долго не протянут и до суда не доживут.

Аноним, 02-04-2020 #6[ru]

Вряд ли такое случится – они под госзащитой ФСБ. Если их начнут «мочить», то Сарыг-Донгаку будет только хуже.

Аноним, 02-04-2020 #7[ru]

Молодцы Восьмой канал! Помогайте детям-сиротам!

Аноним, 02-04-2020 #8[ru]

Андриан Ооржак – хороший организатор. У него получается. «Восьмой канал» смотрит всё больше народу.

Аноним, 06-04-2020 #9[ru]

#3, а Сарыг-Донгак ранее хорошо погибшего знал. У них был конфликт, когда Сарыг-Донгак привёл на квартиру проститутку – он ему по голове настучал. Случилось это незадолго до того, как Сарыг-Донгак облил его бензином и сжёг.