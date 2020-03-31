Пандемия COVID-19: Спасение страны или коррупция с обычным воровством?

Какую кнопку радио или телевидения ни нажми, на какой сайт в Интернете ни зайди – главная тема везде одна – всемирный коронавирус, превратившийся в пандемию. Оно и понятно: на 30 марта в мире уже более 730 тысяч зараженных этим вирусом. Правда, уже около 156 тысяч человек выздоровело. Тем не менее жертвами вируса уже стали более 35 тысяч человек. Вирус не щадит никого. Из тех, кто оказался поражённым вирусом COVID-19 известные в мире люди. Например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, наследный принц английской короны Чарльз, принц Монако Альбер, знаменитый американский актёр Том Хенк и его супруга Рита Уилсон, украинская актриса модель Ольга Куриленко. 26 марта от коронавируса скончался известный американский актер Марк Блум. Заболел писатель Борис Акунин со своей женой. В этом ряду и звезды российской эстрады. В известной инфекционной больнице в Коммунарке, которую посетил президент Путин, уже находятся певец Лев Лещенко, композитор Игорь Николаев. Там же находится на диагностике сенатор от Тувы Людмила Нарусова. Есть больные в Администрации президента и правительстве РФ. По некоторым слухам, кремлёвские медики опасаются, что среди инфицированных может быть и президент Владимир Путин.

Всего в России на 27 марта зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, эти цифры – лишь видимая часть айсберга пандемии. На самом деле, как полагают специалисты, скорее всего, больных намного больше. Просто российская медицина в результате путинских реформ по её минимизации в значительной степени разрушена, больна и недееспособна. Поэтому не даёт объективной картины распространения инфекции. Её состояние в Туве наглядно демонстрируют итоги реформирования здравоохранения, проведённого бывшим прокурором Дамба-Хуураком под идейным руководством философа-экономиста Кара-оола. В итоге страна пожинает плоды «выдавливания» специалистов из этой сферы минимизацией зарплат, сокращением медицинских мест и общего финансирования здравоохранения. Теперь в большей степени пострадают те регионы, которые, как Тува, бездумно исполняли указания Центра по т.н. «оптимизации здравоохранения», приведшей к её полному разрушению.

Поначалу, когда эпидемия развивалась в Китае, в стране коронавирус воспринимался скорее одобрительно, чем с тревогой. Видимо, российским чиновникам было с руки объяснять все трудности этой проблемой. К тому же инфекция COVID-19 оказалась очень кстати в русле политики руководства страны в отношении пенсионеров, поскольку болезнь в первую очередь косит пожилых нетрудоспособных людей, от обеспечения социальными гарантиями которых власти хотели бы устраниться. А также лиц неславянских национальностей. Как известно, в России был увеличен пенсионный возраст, автоматически отсекающий от заботы государства миллионы граждан. А тут и делать ничего не нужно – COVID-19 сам придёт и кардинально сократит численность пожилых людей, которых государству необходимо поддерживать, неся большие финансовые издержки.

Но, похоже, джинн вырвался из бутылки. Он мутировал, в связи, с чем стал поражать и молодое трудоспособное население, и людей любых национальностей. Самым ярким примером такой мутации стала массовая эпидемия в Италии, Франции, Испании и США. А в Китае и Южной Корее, где очень высокий уровень медицинской культуры, и здравоохранение построено совсем не на тех принципах, что в России, пандемия, наоборот, достаточно быстро пошла на убыль.

В России, как может показаться, эпидемия развивается вяло. Но это впечатление обманчиво. Такая слабая динамика – это, скорее, результат слабой диагностики коронавируса, чем его отсутствие. Люди болеют и умирают, как и раньше, только медики часто не в состоянии установить, отчего умер пациент – от коронавируса, обычного гриппа или пневмонии. В принципе COVID-19 – это та же пневмония. Только с большим сроком инкубационного периода (от 2 до 3 недель), высокой скоростью передачи болезни от одного человека к другим и значительно низшей излечиваемостью, чем привычное воспаление лёгких. Летальный исход наблюдается приблизительно у 10% заболевших. Это достаточно много, но, конечно, никак не похоже на испанку или чёрную оспу, косивших когда-то в Европе людей в массовом порядке.

Главная проблема борьбы с коронавирусом в том, что власти во всём мире (и в России – особенно) пропустили вспышку эпидемии. Они вовремя не приняли мер для выработки средств по предотвращению заболевания путём повышения устойчивости организма к инфекциям – так называемого иммунитета. До сих пор не могут изготовить достаточно действенное лекарство от болезни. Минздрав России в разгар пандемии обновил методические рекомендации по борьбе с коронавирусом. Сейчас сообщают, что на больных COVID-19 проходят клинические испытания трёх препаратов от коронавируса – умифеновир, ремдесивир и фавипиравир.

Министр здравоохранения РФ Мурашко считает, что температура и погода влияют на распространение коронавируса COVID-19. Якобы солнце способно справиться с инфекцией. Оптимальным температурным режимом для COVID-19 являются 6-8 градусов. Так что говорить о возможном препятствии вирусу можно будет при 23-25 градусах. Правда, Всемирная организация здравоохранения считает такие выводы необоснованными и даже вредными. Полагает, что пандемия будет разрастаться и в тёплое время года. Общеизвестно, что в России наблюдается тотальное недоверие к своей власти. Люди повсеместно ожидают подвоха. К примеру, изменения Конституции начались под сурдинку усиления сменяемости власти удалением из права занимать должность два срока слова «подряд». А закончилось всё внесением поправки, продляющей действующему президенту полномочий до 2036 года. Так что и в сообщение о возможной гибели вируса при высокой температуре, тоже мало кто верит.

Если отсеять голоса тех, кто хотел бы на беде нажить себе политический капитал, то из имеющейся информации можно прийти к выводу о том, что COVID-19 в России будет по минимуму свирепствовать до осени т.г., а по максимуму – до марта 2021 года. И переболеет им, скорее всего, почти всё население России. За малым исключением, поскольку таких мер изоляции, как в Китае и Корее, в России обеспечить просто не смогут. В связи с этим в стране нужно заниматься обеспечением аппаратами искусственной вентиляции лёгких, кислородными подушками, больниц с изолированными помещениями для лечения людей с особо тяжёлой формой протекания болезни и медикаментами, способными бороться с коронавирусом.

Но, думаю, более важно на сегодняшнем этапе другое – повышение психологической устойчивости людей для создания стойкого психотерапевтического иммунитета. А с этим как раз в России – и особенно в Туве – чрезвычайно плохо. Плохо потому, что население не просто не верит властям – оно очень часто эту власть ненавидит. И далеко за примером ходить не нужно – социологические исследования показывают: отрицательно к Главе Республики Тыва Шолбану Кара-оолу и итогам его деятельности в Туве относится почти 80% взрослого населения. Какое уж тут доверие... Большинство просто уверено, что он постарается воспользоваться ситуацией для пиара и укрепления своих позиций во властных коридорах власти. А заодно попытаться приумножить своё благосостояние на т.н. «помощи» гражданам в условиях пандемии.

И такие настроения не безосновательны. Достаточно проследить, чем тувинские власти занимались последние три месяца. Ни о какой борьбе с пандемией и речи не шло. Более того, они в это время усиленно занимались саботажем мусорной реформы в республике. В результате такой подрывной деятельности город оказался повсеместно завален мусором. Причём до такой степени, которой в Кызыле не наблюдалось НИ-КО-ГДА!

В столице мы видим рукотворное создание действительно очень тревожной эпидемиологической обстановки. Вместо того, чтобы заниматься делом и перед угрозой распространения COVID-19 обеспечивать повышенную чистоту улиц и придомовых территорий, власти Тувы и Кызыла «давили» на руководство Управляющих компаний, чтобы те не платили за уборку мусора Региональному оператору. И даже разорвали с ним соответствующие договоры. Они так и сделали. Исполнили волю Кара-оола. Понять их можно – они очень зависят от властей и не могут ей перечить. К тому же, когда сам губернатор приказывает тебе не платить по договору за вывоз мусора, у директора УК поневоле появляется уже собственное желание ничего не платить: ведь лишних денег не бывает...

Нужно понимать, что большая часть УК, особенно таких крупных, как МУП «Енисей», «Центр» «Ангарский» и «ЖЭУ-2», были в своё время основаны с личным участием Кара-оола и Тунёва. МУП «Благоустройство» возглавляет вообще племянник Главы – это не столько предприятие жизнеобеспечения, сколько контора, приспособленная для выращивания и поддержания в боевой форме проправительственных бандитов. По сути, они очень напоминают цивилизованных (а порой и не очень) жуликов, присосавшихся к кошелькам простых граждан и ворующим из бюджета. А жулики всегда очень хорошо чуют наживу. Под общим руководством быстро сплачиваются, превращаясь в стаю опекаемых властью мародёров. Сейчас перед ними стоит задача как можно быстрее раздербанить мусорные деньги. Нужно признаться – под руководством Шолбана Валерьевича им удалось в кратчайшие сроки превратиться в эффективную банду по саботажу мусорной реформы.

И всё бы ничего, если бы не один существенный момент. УК сейчас заявляют, что не станут платить за вывоз мусора даже под угрозой банкротства. Это их выбор. Хотя и опасный – в таком случае жилищно-коммунальной сфере республики будет нанесён колоссальный урон. Но в этом случае может появиться и другой не менее существенный аспект. Терриконы мусора в Кызыле сами собой не исчезнут. Они только умножатся. Посмотрите на город сейчас и вы можете представить себе, что станет с ним через 2-3 недели. Если к эпидемии COVID-19 в Кызыле в результате скопления мусора добавится ещё какой-нибудь другой вирус, да если ещё при этом произойдёт мутация 2-3 вирусов, то Кызыл может очень быстро превратиться в «российский Ухань» и стать источником новой, более опасной и совсем неизвестной миру пандемии. Ведь от площадки сбора мусора при доме жильцы никуда не могут деться – не будешь же мусор держать месяцами в квартире! Вот тогда точно мало никому не покажется.

Наверное, Глава правительства Кара-оол и мэр Сагаан-оол в погоне за наживой не осознают такой опасности. А напрасно. Очень скоро, буквально на днях, в Кызыле значительно потеплеет. И вот тогда смрадные кучи мусора, которым они так радуются как предвестникам выдворения из республики красноярской компании ООО «СТ-ТБО» и личного обогащения, очень быстро превратятся в зловонные очаги распространения различной заразы. Причём – повсеместно.

Сейчас Тува прогремела на весь мир тем, что именно здесь была с помпой похоронена федеральная мусорная реформа. РБК сообщил: «Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов из-за убытков и недополученных доходов за 2018-2019 годы, уведомив об этом местные власти. Это первый случай остановки с начала мусорной реформы, которая стартовала в России в январе 2019 года». Но если в течение месяца обстановка с вывозом мусора не нормализуется, Туве светит такая же позорная известность, только теперь уже по части эпидемиологической обстановки.

При этом симптоматична позиция Дамба-Хуурака, пересевшего в кресло председателя Общественной палаты РТ, заявившего руководству Регионального оператора: «вы что, участвуя в конкурсе не знали куда идёте, не знали, что вам в беднейшем регионе России никто не будет платить?». В этой короткой глупейшей по своей сути фразе чиновника вся суть сегодняшней тувинской власти. Не случайно в республике бытует пословица: «Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром...» Если кто-то заходит в республику и не собирается платить чиновникам откаты, то рассчитывать на успех не может. И не только в сфере ЖКХ. Точно с таким же подходом столкнулась Голевская горнодобывающая компания Прохорова. А самый наглядный пример такого «практического подхода» власти Тувы виден в строительстве. Все строительные компании, которые не хотят или больше не могут носить Кара-оолу откаты, уже не работают, а их руководители – под уголовным преследованием. Ближайший соратник Кара-оола, бывший прокурор Тувы Дамба-Хуурак это хорошо понимает и потому учит: сначала думай хорошенько, куда идёшь, прикинь, сколько сможешь дать отката, а потом – иди! Заявляет он это публично, не стесняясь.

Но вернёмся к общей обстановке в мире. Эпидемия COVID-19 развивается в мире на фоне нефтегазового коллапса. Пандемия привела к падению производства во всём мире и спросу на нефть и газ. Когда Россия выставила ультиматум странам ОПЕК и ушла с переговоров, мировая цена на нефть стремительно рухнула с 65 долларов США за баррель до 25. Сейчас мировые информагентства сообщают, что, к примеру, Венесуэла, находящаяся под санкциями США, с 26 марта вынуждена продавать свою нефть за 5-10 долларов США. Это очень серьёзный вызов для России, бюджет которой наполовину зависит от поступления нефтяных и газовых долларов. Даже если пандемия продержится только до осени, для России это будет сильнейший финансовый удар. А если вирус не победят за год, России просто не станет, как в своё время не стало СССР.

В отсутствие доверия людей к власти единственным инструментом разрешения проблем в обществе являются деньги. И даже в случае такого доверия всё равно требуется финансовая поддержка слабо обеспеченных слоёв населения: пенсионеров, детей, студентов, безработных. Любая борьба за жизнь, в том числе и с эпидемией, требует денег. На лекарства, на предметы гигиены, на приличное питание. Далеко не у всех имеются близкие, способные и готовые, помочь в сложной жизненной ситуации материально. В такой момент государство обязано протянуть руку помощи. Кое-где такое случилось. К примеру, власти Сингапура сообщили, что в связи с эпидемией COVID-19 поддержат своих граждан единовременной выплатой пособия по 1200 долларов США на человека. У нас же пока только объявили выходной за счёт бизнеса...

«Президент России Владимир Путин подписал Указ об объявлении нерабочими днями все дни следующей недели с 30 марта по 3 апреля. В нём перечислены работники, на которых «коронавирусные» выходные не распространяются. Они не распространяются на работников непрерывно действующих организаций, больниц и аптек, компаний, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. То же касается СМИ». Власти России не стали тратить деньги на поддержку населения. Они ограничились отсрочками малому и среднему бизнесу в уплате налогов и процентов по кредитам. А это приведёт к тому, что осенью начнутся массовые банкротства мелких предприятий. Прямо скажем, «медвежья услуга».

Интересные цифры: США выделяет 10% ВВП (2 трлн. долларов) на программу поддержки людей и экономики, Франция – 12%, а Германия – 18% ВВП, в то время как Россия планирует не более 0,7% ВВП. Даже если не знать, что ВВП США в 15 раз больше, бюджет Франции в два раза, а бюджет Германии в три раза больше российского, можно понять разницу в степени соучастия власти с гражданами России, США, Германии и Франции.

Не смог удержаться и не попиариться на проблеме наш замечательный земляк министр обороны Сергей Шойгу. В Италии был высажен десант из полутора десятков самолётов ВКС РФ. И военные занялись совсем не тем, о чём их просили итальянские власти. Если маски и аппараты для ИВЛ из Китая реально помогают бороться с эпидемией, то российские лаборатория для стерилизации и автомобили для дезинфекции содержат в себе исключительно пропагандистский заряд. Пресса Италии предпочла не заметить гуманитарный характер миссии Шойгу и обратила внимание на то, что большинство прибывших на Апеннины российских «вирусологов» – военные, которые, скорее всего, прибыли в страну НАТО с разведывательными целями. СМИ сообщают, что «80% того, что поставила в рамках оказания помощи – бесполезно вообще или малополезно для Италии. Им нужен был только предлог».

Но Шойгу на фоне пандемии проявил себя и в России. Его правая рука, которого часто называют заместителем по воровству, Тимур Иванов объявил, что Минобороны построит в России 16 сборно-разборных корпусов под госпитали. Мало кто сомневается, что и эта «благотворительность» и «забота» стране обойдутся чрезвычайно дорого. Под прикрытием всероссийской проблемы большую часть бюджетных средств, скорее всего, они просто разворуют. И если Шойгу действительно хочет быть полезным обществу, ему бы лучше было ввести в Кызыл войска с техникой и в рамках физподготовки убрать мусор и снег с улиц и дворов столицы. А то его ставленники Кара-оол с Сагаан-оолом самостоятельно этого не сделают и до сентября.

Но и у Шойгу в этой ситуации тоже неприятности. Путин объявил о дополнительном налоге на доходы оффшорных компаний. Так что владельцы Тувинской горнорудной компании, зарегистрированной на Кипре, среди которых вполне может оказаться и он, понесут дополнительные расходы. Впрочем, нам от этого легче не станет. Не исключено, что Кара-оол, Шойгу и Дерипаска в связи с этим договорятся о новом повышении цены на уголь. И не 15%, а гораздо больше.

И всё же есть у пандемии другая сторона. Обвал цен на энергоносители, стагнация экономики, напряжённая социально-экономическая ситуация в стране уже привели к тому, что голосование по поправкам в Конституцию, которые должны даровать Путину пожизненное президентство, отложено на неопределённый срок. Наверное, не произойдёт и торжественная величественная пляска на костях погибших в Великую Отечественную войну. Наверное, финансовые трудности заставят умерить пыл наших военных в Сирии и Донбассе. Вполне может статься так, что в конце этого года – начале следующего в высших эшелонах российской власти произойдут серьёзные подвижки. Как говорится, нет худа без добра. На это и надеюсь. А гражданам России остаётся только набираться сил, повышать сопротивляемость организма инфекциям, меньше быть на людях и чаще мыть руки с мылом. И надеяться, что и на этот раз всё обойдётся.

Всегда с Вами,

Кондрат Пчёлкин