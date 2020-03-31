Каверзные вопросы тувинским властям

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Мы, читатели газеты «Риск», просим Вас помочь. Нам неизвестны ответы на следующие вопросы. Ответьте, пожалуйста, в вашей газете:

1. Почему Кара-оол занимает две должности?

Глава Республики

Председатель Правительства

2. Сколько получают за месяц зарплату:

Глава и председатель Правительства

заместители Правительства, министры Правительства и ведомства

3. Сколько получают за месяц зарплату:

Председатель Верховного Хурала (парламента)

Заместители и председатели комитетов и депутаты Верховного Хурала

4. Сколько получают зарплату за месяц:

Глава города Кызыла

Мэр города Кызыла

их заместители

депутаты городского Хурала

5. В чьей собственности мараловодческое хозяйство около Турана?

6. Где много лет назад построенная кондитерская фабрика или цех? Почему не работает?

7. Чья собственность «Серебрянка» и озеро «Дус-Холь»?

8. Почему летом не работают курорты «Чедер» и «Уш-Белдир»? И в чьей собственности они?

9. Чья собственность «Алдын-Булак»?

Монгуш О.О., Куулар Р.С., Ондар М.С., Салчак О.Т.

г. Кызыл, 10 марта 2020 г.