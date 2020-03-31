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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 12, 31 марта / Каверзные вопросы тувинским властям
   
 
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№12, 31 марта 2020 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Каверзные вопросы тувинским властям

В редакцию газеты «Риск»

Мы, читатели газеты «Риск», просим Вас помочь. Нам неизвестны ответы на следующие вопросы. Ответьте, пожалуйста, в вашей газете:

1. Почему Кара-оол занимает две должности?

  • Глава Республики
  • Председатель Правительства

2. Сколько получают за месяц зарплату:

  • Глава и председатель Правительства
  • заместители Правительства, министры Правительства и ведомства

3. Сколько получают за месяц зарплату:

  • Председатель Верховного Хурала (парламента)
  • Заместители и председатели комитетов и депутаты Верховного Хурала

4. Сколько получают зарплату за месяц:

  • Глава города Кызыла
  • Мэр города Кызыла
  • их заместители
  • депутаты городского Хурала

5. В чьей собственности мараловодческое хозяйство около Турана?

6. Где много лет назад построенная кондитерская фабрика или цех? Почему не работает?

7. Чья собственность «Серебрянка» и озеро «Дус-Холь»?

8. Почему летом не работают курорты «Чедер» и «Уш-Белдир»? И в чьей собственности они?

9. Чья собственность «Алдын-Булак»?

Монгуш О.О., Куулар Р.С., Ондар М.С., Салчак О.Т.
г. Кызыл, 10 марта 2020 г.

(прочитано 682 раза)

 risk-inform.ru/article_8617.html
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Остальные материалы номера 12:
 
   
   
 
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Жадность губит
Комментариев: 2
 
   

– Иду по улице, ссать захотел сильно. Справа – забор храма, слева – забор мэрии. Пока вспоминал, за оскорбление чьих чувств дают меньший срок – обоссался...

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