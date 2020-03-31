Каверзные вопросы тувинским властям
В редакцию газеты «Риск»
Мы, читатели газеты «Риск», просим Вас помочь. Нам неизвестны ответы на следующие вопросы. Ответьте, пожалуйста, в вашей газете:
1. Почему Кара-оол занимает две должности?
- Глава Республики
- Председатель Правительства
2. Сколько получают за месяц зарплату:
- Глава и председатель Правительства
- заместители Правительства, министры Правительства и ведомства
3. Сколько получают за месяц зарплату:
- Председатель Верховного Хурала (парламента)
- Заместители и председатели комитетов и депутаты Верховного Хурала
4. Сколько получают зарплату за месяц:
- Глава города Кызыла
- Мэр города Кызыла
- их заместители
- депутаты городского Хурала
5. В чьей собственности мараловодческое хозяйство около Турана?
6. Где много лет назад построенная кондитерская фабрика или цех? Почему не работает?
7. Чья собственность «Серебрянка» и озеро «Дус-Холь»?
8. Почему летом не работают курорты «Чедер» и «Уш-Белдир»? И в чьей собственности они?
9. Чья собственность «Алдын-Булак»?
Монгуш О.О., Куулар Р.С., Ондар М.С., Салчак О.Т.
г. Кызыл, 10 марта 2020 г.