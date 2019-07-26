Остановите воровство бюджетных средств на стройке «Дворца молодёжи»!

Прокурору Республики Тыва

Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Я обращался к Вам по поводу нарушения антимонопольного законодательства при заключении Министерством культуры Республики Тыва Концессионного Соглашения на окончание строительства объекта «Дворец молодежи со стелларием г. Кызыл» стоимостью 242 791,37 тыс. рублей.

14.11.2019г. начальник отдела прокуратуры РТ П.А. Насс проинформировал редакцию о том, что прокурорская проверка установила, что данное Концессионное Соглашение заключено «в нарушение ст.72 Бюджетного кодекса РФ и ФЗ «О защите конкуренции». При этом строительство объекта почему-то названо «реконструкцией». В ответе также содержится информация о том, что Минкультуры оспорило в суде решение УФАС по РТ, установившем факт нарушения антимонопольного законодательства. Известно, что суд по этому делу принял сторону УФАС.

Тем не менее, строительство объекта под видом надуманной реконструкции продолжается. На аппаратном совещании Глава правительства Ш.Кара-оол дал указание первому зампреду правительства Брокерту и министру строительства Овсянникову к концу 2019 года освоить все средства, отпущенные на строительство «Дворца молодежи со стелларием г. Кызыл» в размере 228 млн. тыс. рублей. Судя по всему, он лично заинтересован в освоении средств по данному объекту, что может указывать на его личную вовлечённость в решение этого вопроса, что можно трактовать как признак коррупции.

Таким образом, коррупционеры правительства реализуют схему строительства объекта по тому же сценарию, что и с ООО «Энергострой» при строительстве инженерных сетей по ул. Дружбы в г. Кызыле стоимостью более 66 млн. рублей. Как известно, в ходе судебного разбирательства прокуратура Тувы почему-то отказалась от взыскания в бюджет с коррумпированного подрядчика деньги, полученные в результате признанной судом незаконной сделки. При этом руководитель подрядной организации вместо наказания получил из рук Главы правительства Тувы награду. Создаётся ситуация, при которой действия прокуратуры против коррупционеров носят формальный, неэффективный характер. Что позволяет коррумпированным чиновникам и недобросовестным предпринимателям и впредь заниматься противозаконными делами, нанося ущерб государству и пополняя личные карманы.

В ответе П.А. Насс сообщается также, что «по итогам рассмотрения информации и результатов Тывинского УФАС России прокуратурой республики будет рассмотрен вопрос о принятии дополнительных мер прокурорского реагирования».

Учитывая высокий уровень коррупции в правительстве Тувы, который не только не снижается, но растёт, огромный ущерб от коррупционной деятельности руководства правительства, а также общественный резонанс от публикаций на эту тему, прошу сообщить редакции, какие меры приняты для пресечения противозаконных действий при строительстве объекта «Дворец молодежи со стелларием г. Кызыл» и какие дополнительные меры прокуратурой в отношении коррупционеров планируются.

Прошу также проверить, как строительство нового объекта вдруг стало называться «реконструкцией» и не имеется ли в этом умысел на обман федеральных органов власти.

В случае установления нарушения уголовного закона прошу материалы проверки направить в СКР для последующего привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

Ответ о принятых прокуратурой мерах прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию Предупреждения УФАС от 26.07.2019г. прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров