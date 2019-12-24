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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 51, 24 декабря / Кто нажился на фиктивной дамбе в Тоора-Хеме?
   
 
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№51, 24 декабря 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Кто нажился на фиктивной дамбе в Тоора-Хеме?

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» №50 от 17 декабря 2019г. на 20 стр. был опубликован материал в связи с информацией «8 канала» о том, что чиновниками Минприроды РТ были сфабрикованы документы о проведении в с.Тоора-Хем общественных слушаний о необходимости строительства дамбы стоимостью 15 млн. рублей.

Как сообщила журналисту «8 канала» житель Тоора-Хема Нина Павловец, жители села провели проверку и выяснили, что никакого схода граждан не проводилось и подписи на документах подделаны. Скорее всего, чиновниками Минприроды. Жители уверяют, что никакой необходимости в строительстве дамбы не имелось, поскольку никаких наводнений в окрестности села никогда не наблюдалось. И целью подделки документов являлось стремление украсть 15 млн. рублей из бюджета республики.

 Учитывая выше сказанное, прошу провести проверку указанного факта грубого нарушения закона со стороны чиновников и при подтверждении передать материалы в следственные органы для принятия решения по существу.

О результатах проверки и принятом решении прошу направить в редакцию ответ по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

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Удивительное дело. У нас уголовные дела по воровству свыше нескольких миллионов долларов не имеют обвиняемых, только свидетелей (мысли в рабочее время).

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