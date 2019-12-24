Что делает тувинское правительство для снижения цен?

Председателю правительства

Республики Тыва Кара-оолу Ш.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Шолбан Валерьевич!

В газете «РИСК-экспресс» №50 от 17 декабря 2019 года на стр. 5 в статье «Аппаратное совещание как зеркало безысходности» сообщается о том, что в Туве «дикая, в 2-3 раза выше, чем в соседних регионах цена на уголь и электроэнергию».

Учитывая широкий общественный резонанс данной публикации и высокую социальную и экономическую напряжённость в тувинском обществе из-за дикого роста цен в Туве в последние 10-12 лет Вашего правления, прошу сообщить, какие меры принимает правительство в отношении компании, управляющей Каа-Хемским угольным разрезом, и регулятором цены на электроэнергию. Прошу также сообщить редакции газеты «РИСК», когда Вы исполните своё обещание снизить цену на уголь Каа-Хемского угольного разреза до 1 700 рублей за тонну, а стоимость электроэнергии – до уровня цен в Иркутской области.

О принятых мерах и перспективах снижения цен на уголь и электроэнергию прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копии публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров