Аппаратное совещание как зеркало безысходности

Все, конечно, слышали знаменитую фразу Петра I: «Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была». Очень точная и правильная установка, поскольку, когда чиновник что-то читает по бумажке, трудно определить как его долю участия в составлении этой писанины, так и степень его вовлечённости и осведомлённости в том или ином вопросе. В этом плане очень интересны показательные выступления главного чиновника республики Шолбана Кара-оола на еженедельных аппаратных совещаниях, которые без купюр выставляются пресс-службой правительства в интернете.

Всё дело в том, что наш Глава давно оторвался от реалий повседневной жизни и оценивает себя любимого весьма самонадеянно. Или просто людей считает недостойными дать надлежащую оценку его публичной деятельности. А самому не хватает ни ума, ни критичности для того, чтобы понять: он и впрямь, как по Указу Петра I, демонстрирует дурь – свою и своих помощников. И действительно, без смеха смотреть эти репортажи из правительства невозможно. Порой становится жаль его заместителей, которые, как Брокерт, часто теряют речь и в страхе за свою судьбу несут откровенную чушь. К сожалению, три недели подряд мы были лишены удовольствия лицезреть чиновную глупость: Шолбан Кара-оол куда-то пропал. То ли отдыхал где, то ли лечился, то ли просто запил. Вся республика находилась в некой информационной блокаде. И вот, наконец, изоляцию прорвало, поэтому 9 декабря мы снова увидели на экране главное действующее лицо республики, раздающее своим холопам «ценные указания».

Как известно, в настоящее время в республике имеется несколько болевых точек. Это дикая, в 2-3 раза выше, чем в соседних регионах цена на уголь и электроэнергию, развал строительного комплекса республики и провал выполнения всех инвестиционных программ, а также повсеместное воровство бюджетных средств. На этот раз Кара-оол удостоил своим вниманием две темы: уголь и строительство. Чтобы избежать обвинений в предвзятости и недостаточном понимании глубины проблем, стоящих перед правительством, постараюсь в наиболее ответственные моменты цитировать выступления нашего кормчего и его ближайшего окружения дословно, беря фразы в «кавычки».

Итак, начал Кара-оол аппаратное совещание с обсуждения уже изрядно набившей оскомину темы дорогого тувинского угля. Нужно иметь в виду, что Кара-оол и Дерипаска планомерно и последовательно дули цены на уголь Каа-Хемского угольного разреза с 2008 года – почти 12 лет. И догнали отпускную цену на него аж до 2754 рублей за тонну. Для сравнения, добываемый также открытым способом уголь в соседних регионах отпускается для населения по цене от 800 рублей за тонну. Да, конечно, качество тувинского угля (вернее сказать – теплотворность) намного выше. Однако к этому показателю ни Дерипаска, ни тем более Кара-оол никакого отношения не имеют, поскольку в Туве уголь никак не обогащается и качество угля – природное.

Так уж случилось, что в ходе предвыборной кампании осенью 2019 года главным обвинением в адрес правительства Тувы и её руководителя Кара-оола стали дикие цены на уголь и электроэнергию, которые не только загоняют людей в небывалую ранее нищету, но делают любое производство в республике неконкурентным по отношению к таким же производствам у соседей. Ситуацию накаляется тем, что в республике бытует мнение, согласно которому настоящими хозяевами разреза Каа-Хемский наряду с ненасытным олигархом Дерипаской являются Шойгу и Кара-оол. Это и позволило руководству разреза безнаказанно гнать цены «вверх» безо всякого приличия. Но точно установить хозяев пока не представляется возможным, поскольку жулики, дабы экономить на налогах и стать невидимыми для общественности, спрятали концы в кипрском оффшоре. Так что достоверно узнать, кто – Шойгу, Кара-оол или кто-то другой – наживаются на народной беде, невозможно. Но зато в такой мутной водичке можно половить рыбку, демонстрируя желание снизить цену на уголь и выдавая крохами нищему населению тот же самый дорогой уголь, но оплаченный из тувинского тощего бюджета. Всё это, конечно, чистой воды показуха и пиар, направленные на достижение дешёвого авторитета, но, видимо, Шолбан Кара-оол таким образом пытается показать себя лучше, чем он есть на самом деле. Поскольку кто бы что ни говорил, а именно он повинен в том, что в Туве стали покупать уголь мешками, переплачивая вдвое за чрезвычайно дорогой уголь.

Наверное, поэтому Кара-оол, открывая аппаратное совещание 9 декабря, первым делом сообщил, что в Москве у него состоялась «встреча с руководством Ен-групп», которая управляет Каа-Хемским угольным разрезом. Было бы логично услышать об итогах этой встречи: до какой отметки будет снижена цена на уголь? Однако выяснилось, что о снижении цены даже речи не велось! Оказалось, что у Кара-оола хватило духу поговорить лишь «по поводу недопущения повышения стоимости цены на уголь». Его нижайшее прошение «было услышано» «генеральным директором Кирюхиным». И тот «принял решение 28 ноября 2019 г. о том, что на следующий год тот приказ, который здесь был принят тувинским ТГРК о повышении стоимости угля на 4,9%, он его отзывает». Но не весь объём потребления республикой, а лишь на «140 тыс. тонн».

И это Шолбан Кара-оол считает собственным достижением, которое объясняет совсем несложно. Оказывается, его волнует не собственное благополучие, связанное с принадлежностью угольного разреза, а то, что «Ен-групп – одно из градообразующих предприятий республики», на нём работает «472 человека», и оно «является одним из крупнейших налогоплательщиков» Тувы. Кара-оол с придыханием сообщил участникам аппаратного совещания, что ему близки интересы разреза не потому, что он, по некоторому мнению, является одним из его хозяев, а потому, что «за период 2018 г. и 9 месяцев 2019 г. компанией перечислено налогов и сборов на сумму 763 млн. рублей в том числе в федеральный бюджет 373 млн. рублей, в региональный 199 млн. рублей, внебюджетные фонды 191 млн. рублей». Поэтому в стремлении снизить стоимость угля для потребителей республики не следует требовать от хозяев разреза многого, а следует «находить в неопределённой степени гармонию отношений» и понимать, что «частный бизнес стремится к зарабатыванию прибыли», а не к всеобщему благоденствию. Он признаёт, что «власть должна отстаивать социальную среду в пользу народа», но проблема с ценой угля – это не тот случай. Поэтому следует не столько контролировать отпускную цену угля разреза, сколько кошмарить бизнес, занимающийся доставкой угля населению. Нужно требовать снижения цены не с владельцев разреза, а с перепродавцов угля.

В ответ на этот призыв министр Кажин-оол доложил, что «на сегодняшний день функционирует 27 угольных складов на территории республики». Правительство для них установило максимальные отпускные цены. К сожалению, «на 5 складах идёт превышение цены на 16 руб.». «На остальных складах везде стоимость угля соблюдается с учётом принятого постановления». Кроме этого, «реализуется ещё уголь 4 марок, в основном это город Кызыл», «по стоимости 2400» рублей. И «каких-либо претензий по нему нет». А ещё, доложил министр, малообеспеченному населению выдают и бесплатный так называемый «социальный уголь» – «закончили дополнительно завоз угля в объёме 1000 тонн». Таким образом, «по этому году доставлен уголь малоимущим семьям в объёме более 2000 семей». К тому же, «был доставлен уголь 330 семьям со стороны министерства соцтруда».

Сколько угля на зиму выдаётся каждой семье в отдельности, министр скромно умолчал. А премьер его об этом не стал спрашивать. Хотя и так понятно: перезимовать 2000 семей с 1000 тонн угля – задача невыполнимая. Но Главу правительства Тувы интересует охват населения бесплатным углём, а не то, хватает им его на зиму или нет. Он и количество семей начинает умножать на предполагаемое число членов семьи, получая уже заметную цифру в «10 тысяч человек», о которой замечает: «это уже серьёзная помощь». Видимо, Кара-оол не знает, что на зиму одному подворью необходимо до 10 тонн угля. И для того, чтобы полностью обеспечить углём на зиму «2000 семей», нужно за счёт бюджета закупать на разрезе не «1000 тонн» угля, а в 20 раз больше. Только тогда с выдохом и обоснованно можно будет сказать: «это уже серьёзная помощь»!

А затем Глава правительства перешёл к теме провала строительства. Главная боль – это выполнение федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как известно, закончилась она ещё 1 сентября 2018 года, но в Туве не выполнена до сих пор. И вряд ли будет выполнена в будущем году.

Кара-оол на аппаратном совещании заявил: «сейчас окончание года. Важный вопрос – это окончание строительных работ. Особенно вопрос, связанный с Дворцом молодёжи, переселением людей из аварийного жилья и жилья для детей-сирот». По этому вопросу докладывал первый зампред Брокерт, который двусмысленно почему-то начал доклад с восклицания: «хорошо!», хотя ничего хорошего в его докладе не просматривалось. Он доложил, что главным для правительства является не ввод объектов и переселение граждан в новое жильё, а «освоение средств и достижение своих показателей». «У нас на текущий год 248 объектов стоимостью 5,6 млрд. руб. Общее освоение – 60%. Отстаёт», – вынужден признать зампред правительства за три недели до окончания календарного года.

Самое тяжёлое положение – со строительством пристроек к детским садам. «Здесь есть зона риска», – с грустью, заикаясь, промолвил Брокерт. И дабы уйти от ответственности, предложил: «может, Органа Доржуевна по ним остановится?» В «Кызыл-Мажалыке, Хандагайты, Эрзине и Сесерлиге и также Самагалтае у нас дополнительно возникли проблемы в конце года. Часть объектов провалена по вине нерадивых подрядчиков». «По минкультуре у нас 8 объектов, среди которых 2 проблемных с низким освоением в 30%».

Но, поскольку Кара-оол отдельно выделил строительство Дворца молодёжи, где, видимо, у него есть свой личный интерес, Брокерт не мог на это не отреагировать: «по Дворцу молодёжи у нас отдельно сделан план. Мы сейчас поставили себе задачу – объект будем инвестировать. Мы планируем освоить 94% или 228 млн. руб.». А затем Брокерт принялся пеплом посыпать себе голову: во всё виновата «наша нерадивость, что мы стали поздно заниматься этим объектом», «если бы с июня месяца начали так работать», «мы эту проблему бы решили».

Ещё одна большая проблема с объектами, финансируемыми «Минспорта России». Трудность в том, что «соглашение с минспортом России мы подписали только в октябре – это из рук вон выходящий» случай. «По тем объектам высокие риски готовности из-за нерадивых подрядчиков».

«По детям-сиротам отставание идёт» – «в зоне риска по детям-сиротам это 10 помещений». Хотя какие могут быть проблемы, если «их выкупаем на вторичном рынке»? А в целом, заявил Брокерт, «проблемы, которые у нас есть к концу года, они родились из-за позднего планирования». К тому же, «определять детские сады в Кызыле в апреле месяце было, конечно, верхом грандиозности», если учесть, что «земельные участки определили под детский сад только в октябре». «Естественно, чтобы там делать какую-то проектную документацию, тоже это на самом деле», – нёс ахинею Брокерт.

В ответ Кара-оол грозно заметил: «количество объектов, на которые мы замахнулись, 276 новых объектов строятся на всей территории республики», мы «мобилизовали почти что на это направление 6 млрд. руб.». «Если мы не справимся с теми обязательствами и показателями, согласно этим соглашениям, предполагаются штрафы», а не только «возврат денежных средств, в том числе 10% от стоимости, которую использовали, мы должны оплатить его штраф». На что министр финансов уточнил: «оценивается по семи видам целевых средств штрафных санкций в размере 60 млн. руб.».

Смотришь на прямую трансляцию совещания, и в голову невольно приходит мысль: как так случилось, что чиновники типа Кара-оола и Брокерта в Туве дорвались до власти? С какой стороны не посмотри, это совершенно никчемные люди, которые не то, что дело делать – доложить толком не могут. Как говорится, за деревьями леса не видят. Они говорят о сроках, не поминая главную причину – решили обойти конкурсные процедуры, раздали объекты вопреки закону «своим» подрядчикам, УФАС признал это незаконным, пришлось придумывать некие Концессионные Соглашения, по которым снова раздали объекты тем же проходимцам. Но и эти Концессионные Соглашения также признаны судом незаконными. А в итоге всё валят на «позднее планирование» и «нерадивых подрядчиков», которых сами же выбрали без конкурсов и аукционов. А теперь чешут затылки, подсчитывая, сколько «денег подлежат возврату» и какими будут «штрафные санкции». И всё это – за три недели до конца года.

Разве такие «творцы» могут и вправе руководить республикой?

Кондрат Пчёлкин