Программа переселения из аварийного жилья: Многочисленные нарушения и отсутствие ответственных за провал

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Уважаемый Леонид Федорович!

Прокуратура республики по результатам рассмотрения Вашего запроса о предоставлении информации о результатах надзорной деятельности при исполнении программы переселения граждан из аварийного (ветхого) жилья, поступившего из Генеральной прокуратуры РФ, сообщает следующее.

Постановлением Правительства Республики Тыва от 30.11.2012 № 667 утверждена республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2018 годы (далее – Программа).

Сроки реализации Программы неоднократно переносились, в том числе постановлением Правительства Республики Тыва от 08.02.2019 № 70 до конца 2019 года. По состоянию на 09.01.2020 Программа выполнена на 59%.

Всего на территории республики признаны аварийными и подлежащими сносу 215 многоквартирных домов общей площадью 83,6 тыс. м2 в шести муниципальных образованиях (г. Кызыл, Чадан, Туран, пгт. Каа-Хем, с. Бай-Хаак и с. Хову-Аксы). Запланировано расселение 2 236 семей (6 383 человек).

За 2013-2019 годы построены и введены в эксплуатацию 36 многоквартирных домов общей площадью 55,2 тыс. кв. м (1 193 семей) в пяти муниципальных образованиях (г. Кызыл, Чадан, Туран, пгт. Каа-Хем и с. Бай-Хаак).

По результатам прокурорских проверок в 2018-2019 годах выявлено и пресечено более 150 нарушений, в целях устранения которых внесено 55 представлений, в суд направлено 33 исковых заявления, принесено 10 протестов, возбуждено 43 дела об административных правонарушениях по ст.ст. 7.32, 9.5, 17.7 КоАП РФ, объявлено 13 предостережений о недопустимости нарушения закона, в следственный орган направлен 1 материал в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

В 2019 году органами предварительного расследования республики возбуждено 1 уголовное дело о преступлении, связанном с неправомерным расходованием бюджетных средств, выделенных в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В связи с выявленными нарушениями сроков выполнения строительных работ подрядными организациями, непринятием должных мер по ведению претензионной работы, неустранением строительных дефектов и недостатков в построенных домах и отсутствии договоров на техническое присоединение к сетям электро-, тепло-, водоснабжения прокуратурой республики в октябре 2019 года внесено представление первому заместителю Председателя Правительства Республики Тыва. О состоянии законности в указанной сфере проинформирован Глава-Председатель Правительства Республики Тыва.

По результатам рассмотрения представления 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Техническим заказчиком ГКУ «Госстройзаказ» в отношении строительных организаций направлены претензии. Строительные недостатки по многоквартирным домам по ул. Убсу-Нурская, д. 18 и ул. Московская, д. 121 в г. Кызыле устранены в полном объеме. По многоквартирному дому по ул. Дружбы 37 «а» в г. Кызыле утвержден план-график мероприятий по устранению недостатков, работа по утвержденному графику ведется.

При этом принципиальная оценка деятельности первого заместителя Председателя Правительства республики, министра строительства и ЖКХ республики, ответственных за реализацию и достижение показателей программы, не дана, вопрос о дисциплинарной ответственности не решен, в связи с чем прокуратурой республики 19.11.2019 Главе республики направлено письмо о необходимости повторного рассмотрения меры реагирования в указанной части.

В целях повышения уровня межведомственного взаимодействия и организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере соблюдения жилищных прав граждан при переселении из аварийного жилищного фонда и прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, данный вопрос рассмотрен 12.08.2019 на координационном совещании руководителей правоохранительных органов республики, по итогам которого выработаны дополнительные меры, направленные на исполнение программных мероприятий, повышение эффективности надзорной деятельности на данном направлении.

Ход и реализация мероприятий программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в республике находится на постоянном контроле прокуратуры республики.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк