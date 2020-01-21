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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 2, 21 января / На стройке «Дворца молодёжи» поищут нарушения
   
 
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№2, 21 января 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

На стройке «Дворца молодёжи» поищут нарушения

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Прокуратурой республики по Вашему запросу от 13.01.2020 организована дополнительная проверка Ваших доводов о нарушениях при осуществлении строительства объекта «Дворец молодежи со стелларием г. Кызыл».

О результатах рассмотрения Вашего запроса Вы будете проинформированы дополнительно.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк

(прочитано 268 раз)

 risk-inform.ru/article_8473.html
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При согласовании протокола согласования разногласий договора был составлен протокол дополнительного согласования к договору по протоколам разногласий и согласования, в результате чего стороны к общему соглашению не пришли (бюрократическое).

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