На стройке «Дворца молодёжи» поищут нарушения

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Прокуратурой республики по Вашему запросу от 13.01.2020 организована дополнительная проверка Ваших доводов о нарушениях при осуществлении строительства объекта «Дворец молодежи со стелларием г. Кызыл».

О результатах рассмотрения Вашего запроса Вы будете проинформированы дополнительно.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк