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№2, 21 января 2020 года.
Факты, аналитика, суждения
На стройке «Дворца молодёжи» поищут нарушения
Петрову Л.Ф.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС
Прокуратурой республики по Вашему запросу от 13.01.2020 организована дополнительная проверка Ваших доводов о нарушениях при осуществлении строительства объекта «Дворец молодежи со стелларием г. Кызыл».
О результатах рассмотрения Вашего запроса Вы будете проинформированы дополнительно.
Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк
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