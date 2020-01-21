    Обзор прессы

МИНТРУД ОБЪЯВИЛ О ПОБЕДЕ НАД БЕДНОСТЬЮ

В Кызыле прошла коллегия Министерства труда и социальной политики. На ней присутствовал «глава Тувы Шолбан Кара-оол». Открыла коллегию «глава ведомства Саида Сенгии». Поздравив присутствующих с новым 2020 годом, «министр озвучила основные итоги деятельности в прошедшем году». Ни для кого не секрет, что главным итогом деятельности Минтруда Тувы за истекший период было признание Тувы самым бедным регионом России. Но министр об этом ни словом не обмолвилась. Начала она с того, что заявила: «Одной из самых важных мер стало принятие постановления Правительства Республики Тыва от 3 июня 2019 г. №270 «Об утверждении республиканской комплексной программы по преодолению бедности на 2019-2024 гг.». То есть важнейшими для неё стали не сама бедность, побившая в РФ все рекорды, а «принятие постановления». В этом, собственно, и кроются все беды республики. Для чиновников стали приоритетными не уровень жизни граждан, а количество и названия правительственных постановлений.

Министр доложила, что «на 1 ноября 2019 года численность населения Тувы составила 327,4 тыс. человек». В том числе «176,8 тысячи – городские жители». Если верить министру, подавляющее большинство жителей республики получают разные виды «социальной поддержки». На содержании бюджета находятся «более 62 тыс. малообеспеченных и многодетных семей», а также «40 800 инвалидов, ветеранов, детей-сирот и безработных». Итого – более 102 тыс. человек из «327,4 тыс. человек». Если учесть, что треть населения республики – дети, ещё четверть – чиновники, то получается, что все оставшиеся – бедняки.

И тем не менее министр заявила, что её ведомству удалось «в 2019 году в Туве снизить уровень бедности на 2,9% до 37,6%». Конечно, это враньё. Таких чудес не бывает. Это чиновники Минтруда совместно с чиновниками статистики просто сфабриковали отчёты. Ну как в случае с поголовьем скота, которого в республике почти в 3 раза меньше, чем по официальной отчётности.

Говоря о занятости населения, Саида Сенгии отметила, что «ситуация на рынке труда улучшилась». Хотя никаких производств в республике не добавилось. Если ей верить, то «уровень общей безработицы составил 13,2% против 14,8% в 2018 году». Наверное, просто перестали регистрировать безработных, вот цифры и «поплыли» в нужном направлении. Министр сообщила, что «в 2019 году на меры социальной поддержки направлено более 2,205 млрд. руб., из них около 1,5 млрд. руб. – на поддержку семьи, материнства и детства». О том, какую часть украли, она, естественно, не сообщила.

Обращаясь к участникам коллегии, Шолбан Кара-оол отметил, что «главная задача всех работников социальных структур – это решение проблем наименее защищённой категории граждан: пожилых людей-инвалидов и, особенно, детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей». При этом он ни словом не обмолвился о том, почему правительство республики не закладывает в бюджет средства на строительство или приобретение на вторичном рынке жилья для детей-сирот. Можно сколько угодно призывать чиновников «работать сердцем», поскольку «кроме министерства труда нет ни одного ведомства, отвечающего за всю социальную политику». Но если правительство не выделяет денег для жилья детям-сиротам, то они и дальше будут вынуждены жить, как цыгане табором, а не строить крепкие семьи.

Министр также отметила, что «за 2019 год было разработано 153 проекта нормативных документов». Министерство сочинило и разослало «более 45 тысяч писем и отчётов», «рассмотрело более 4 тыс. обращений граждан». Правда, жить людям от подобной министерской активности лучше не стало, а Тува по-прежнему остаётся самым бедным регионом России.

ПОЧЁТНЫЙ УГОЛОВНИК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Второго января в Национальном музее Тувы открылась «выставка «Чуртталгамнын уш ожуу: чонум, чуртум, дылым», посвящённая «70-летнему юбилею директора музея Каадыр-оола Бичелдея». Изучая выставку, невольно приходишь к выводу, что «за свою трудовую жизнь Каадыр-оол Алексеевич добился успеха во многих делах и начинаниях». И он действительно выдающаяся личность на небосклоне Тувы. «Он – доктор филологических наук, академик Российской Академии естественных наук и почётный профессор Тувинского государственного университета». На выставке «представлена его многогранная и плодотворная деятельность в сферах науки, политики, культуры и образовании». Одного тут нет – стенда, на котором было бы запечатлено, как он в компании с жуликами украл у детей Тувы пришкольные спортивные площадки общей стоимостью более 44 млн. рублей, за что по решению суда получил срок. Правда, условный, учитывая его героическое сепаратистское прошлое.

Помимо «жизненного пути юбиляра», из которого исключён эпизод уголовного преступления, «можно посмотреть обширную и уникальную коллекцию, которая собиралась Каадыр-оолом Бичелдеем на протяжении многих лет». Она содержит «буддийскую станковую скульптуру, археологические находки, минералогическое собрание, этнографические предметы и нумизматику». Из чего можно понять, что наш юбиляр не только продвигал идеи сепаратизма, не только запускал руки в государственную казну, но и занимался наукой. Автор публикации поясняет, что его «новаторские и креативные идеи позволили музею создать множество проектов по популяризации истории и культуры тувинцев». Поэтому «выставка «Хаан хаанов» в 2017 году стала заметным, масштабным и громким проектом, она заложила основу для создания успешного выставочного проекта 2018 и 2019 годов «Субедей-Маадыр. Великий урянхайский полководец», которому он «посвятил 47 лет своей жизни».

Отмечая деятельность музея в целом, автор сообщает, что «в 2017 году сотрудниками музея было опубликовано 56 публикаций научного и научно-популярного характера, в 2018 году – 72 публикаций». В 2019 году «было опубликовано 105 работ, из которых 17 индексируются в международной наукометрической базе Scopus (впервые для музея), два входят в перечень Высшей аттестационной комиссии, а 34 – в Российский индекс научного цитирования». В юбилейный год Бичелдей был признан «Лучшим руководителем учреждения культуры и искусства за 2018», удостоен звания «Отличник культуры РТ» и награждён Орденом Полярной звезды – высшей наградой Монгольской Республики. Герой России Сергей Кужугетович Шойгу отметил» «Почётной грамотой Министерства обороны РФ за выставку «Тува – фронту».

И всё это – во время отбывания условного срока за совершение уголовного преступления против государства и детей Тувы. Вот это действительно рекорд! Не случайно «от имени Главы РТ, депутатского корпуса Верховного Хурала и регионального правительства поздравил юбиляра председатель парламента республики Кан-оол Даваа», над которым тоже висит дамоклов меч привлечения к уголовной ответственности.

НА АГ-СУГСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ МЕДИ РОЖДАЕТСЯ ГИГАНТ

«Енисейская Сибирь» – комплексный инвестиционный проект, направленный на развитие Красноярского края, Хакасии и Тувы». Проект инициирован «главами субъектов и получил поддержку Президента и Правительства России». Он «включает 32 инвестпроекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн. рублей на 2019-2027 годы». В реализации принимают участие «более 60 компаний».

Интересно наблюдать, как разворачиваются события вокруг Голевской горнорудной компании, осваивающей в Тодже «Ак-Сугское месторождение» меди. Предприятие принадлежит бизнесмену Прохорову. Это фактически последний производственный актив олигарха – всё остальное он реализовал. Месторождение, как утверждают специалисты, уникальное. Наверное, поэтому Глава Тувы Кара-оол захотел получить в нём свою долю. Не получилось. Олигарх послал губернатора куда подальше. Затем подковёрная борьба перешла в открытую форму. Шолбан Кара-оол публично через СМИ заявил, что приложит все свои лоббистские возможности, чтобы Голевская горнорудная компания не получила электроэнергию из Иркутской области и не смогла реализовать проект строительства автомобильной дороги до Курагино Красноярского края. Всем понятно, что подобное заявление он сделал после соответствующей отмашки своего патрона Шойгу. Таким образом, противостояние достигло уровня Шойгу-Прохоров. Однако затяжной войны не получилось. Прохорову удалось получить поддержку у министра финансов Силуанова, который решительно поддержал проект и выделил из бюджета на его реализацию 30 млрд. рублей. Мало того, чтобы расставить все точки над i, Силуанов лично прибыл в Кызыл, где на заявление Кара-оола ответил категорично: разберёмся в Москве. Тогда Кара-оол с Шойгу поняли, что дуть против ветра уже бессмысленно. И сменили гнев на милость. Теперь Голевская горнорудная компания, разрабатывающая «Ак-Сугское месторождение», вошла в проект «Енисейская Сибирь».

Как сообщила «ТП», на днях «утверждены итоги конкурса на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных научных исследований». В соответствии с ними «к поддержке рекомендовано 14 проектов». В том числе – «Геолого-генетическая модель Ак-Сугского месторождения, как эталонного медно-порфирового объекта Восточно-Саянской металлогенической провинции». Сообщается, что исследование проведут при поддержке «ООО «УК «Интергео», являющегося индустриальным партнером проекта. «Научные коллективы в течение двух лет получат 120 миллионов рублей», «срок реализации одного проекта – 2 года».

ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ В КЫЗЫЛЕ?

Россия в технологическом плане очень отстала от развитых стран мира. В этом плане показательным является ситуация с утилизацией мусора. Страна просто тонет в твёрдых бытовых отходах. И не имеет собственных технологий переработки мусора. Хотя пример для нас недалеко: в Швеции на свалки попадает менее 1% всех бытовых отходов. В основном всё сжигается на современных мусоросжигательных заводах для выработки тепла, энергии. Свой мусор они уже утилизировали, и теперь для загрузки мощностей за плату принимают бытовые отходы из других стран. А у нас страна утопает в отходах. Поэтому была разработана и реализуется в стране программа под названием «Мусорная реформа».

Однако эта программа встретила в Туве яростное сопротивление местных властей. Всё дело в том, что в клановой республике директор предприятия «Благоустройство» – племянник Главы республики. И они привыкли воровать бюджетные деньги под видом дотирования работы муниципального предприятия. А тут случилось непредвиденное – аукцион на право собирать, вывозить и утилизировать мусор выиграла красноярская компания ООО «СТ-ТБО». Так что чиновникам воровать стало сложно. Чтобы вернуть всё в старое русло, власти принялись «выдавливать» Регионального Оператора с мусорного рынка республики мерами административного террора, саботажем и неплатежами за вывоз мусора от бюджетных организаций, управляющих компаний и ТСЖ. Долги превысили 28 млн. рублей. В ответ Региональный оператор приостановил вывоз мусора от тех юрлиц, кто не платит. И город стал медленно, но верно погружаться в нечистоты.

Исполнительные органы власти Тувы и Кызыла при попустительстве прокуратуры уверенно ведут столицу республики к мусорному коллапсу. Они надеются обанкротить ООО «СТ-ТБО» и занять его нишу своими вороватыми родственниками. Правительственные СМИ подняли невообразимый хай. Но складывается впечатление, что «чем больше мы говорим и пишем о мусоре, тем больше его становится». Непредвзятый взгляд на ситуацию показывает: «ситуация в целом даже хуже, чем это казалось вначале». Хотя, похоже, кызылчане уже привыкают к тому, что «площадки с контейнерами вообще завалены мусором, и он постепенно заполняет окрестности».

Совершенно очевидно, что в Кызыле не хватает контейнерных площадок и контейнеров под мусор. Жители частных домов не хотят платить за вывоз мусора. Нормы накопления, утверждённые властями, не отражают реально скапливаемые отходы, поскольку Кызыл наводнён лицами без регистрации. Но, похоже, власти республики не осознают, что «в случае банкротства или ухода с рынка действующих региональных операторов в регионах отсутствуют альтернативные операторы по обращению с отходами, которые смогут их заменить». И тогда ситуация с мусором усугубится. Так бывает, когда у власти хапуги и идиоты.