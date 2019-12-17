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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 50, 17 декабря / Телеразборки
   
 
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№50, 17 декабря 2019 года.

    Телеразборки
Телеразборки

ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ?

В Туве 8 сентября т.г. прошли выборы в Верховный хурал. Таких грязных выборов республика ещё не видела. «8 канал» уже рассказывал об этом в своих выпусках новостей. Многие избиратели заявляли, что они голосовали за другие партии, а не за «Единую Россию». Члены избирательных комиссий просто выносили урны в другие помещения, чтобы наблюдатели не смогли присутствовать при подсчёте голосов. В итоге в парламент прошло 30 депутатов от Единой России и два – от ЛДПР. Хотя на самом деле за ЛДПР проголосовало до 47%, а за ЕР – только 14%. И вот теперь махинации, которые провернули власти Тувы, начали раскрываться. Люди начали говорить правду.

ЛДПР три месяца собирала доказательную базу о фальсификациях на выборах. И уже можно подвести кое-какие итоги. Полина Донгак была на выборах заместителем председателя УИК в селе Чара-Бажы. К 22 часам закрыли участок. За ЛДПР проголосовало 170 человек – треть от всех избирателей села. П.Донгак говорит: полномочный представитель Главы правительства Родин Сат велел переделать протокол и оставить ЛДПР только 20 голосов. Они были вынуждены оставить 70 бюллетеней, проголосованных за ЛДПР.

Роза Деге: «вместо того, чтобы отправиться в ТИК и сдать протоколы там, членов УИК повели к полномочному представителю Главы правительства Родину Сату, который велел исправить 170 голосов на 20».

Альмира Сенди: «мы предполагаем, что так было по всей республике. На некоторых участках вообще не вскрывали урны – уносили в ночи в другие здания».

Они получили, что хотели – в парламенте 30 представителей правящей партии «Единая Россия» из 32 мест. Они дружно голосуют за все законопроекты из правительства Тувы, в том числе за те, что направлены против народа. Сейчас пришла пора всем ответить за содеянное. Юристы ЛДПР в судах оспаривают «нарисованные» результаты. Простые люди, которых заставили мухлевать на выборах, больше не хотят молчать. Начинается новый этап – судебный. Виновные получат реальные сроки.

15 МИЛЛИОНОВ ЗА ГОРКУ С ПЕСКОМ

«8 канал» рассказал, как в Туве Министерство природных ресурсов и экологии республики «делает деньги». В республике Тува в Тоджинском районе чиновники министерства этим летом решили «отмыть» деньги. Для этого они сфабриковали документы, в соответствии с которым якобы 16 июля 2017 года прошёл сход граждан села Тоора-Хем, на котором 260 человек дружно проголосовали за строительство дамбы. При этом в протоколе указано, что пять жителей села выступили на этом сходе и поддержали идею строительства дамбы. Инициаторы проверки законности действий чиновников под руководством Нины Павловец нашли этих пять человек и выяснили, что они никогда ни на какой сход не ходили и не выступали ни в защиту, ни «против» дамбы.

На самом деле река Тоора-Хем никогда не выходила из берегов и не представляет никакой опасности в любое время года. Так что эта дамба нужна не была. Чиновники Министерства природных ресурсов и экологии республики подделали документы и начали строить дамбу. Жители грудью встали на защиту водоёма и не позволили портить природу. Суть происходящего проста и понятна – на сооружение лже-дамбы министерство выделило 15 млн. 300 тыс. рублей, которые кто-то хотел присвоить. Но это уже – полномочия правоохранительных органов.

ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ – В ЧИСТОМ НАСТОЯЩЕМ

В республике по конкурсу был определён региональный оператор по обращению с бытовыми отходами – ООО «СТ-ТБО». Конкурс проводило Министерство строительства Республики Тыва. Однако вместо сотрудничества со стороны властей оператор встретился с противостоянием со стороны властей. Власти делают всё возможное, чтобы смести с рынка услуг по уборке мусора регионального оператора. С 2018 года компания работает на рынке республики, но ситуация такова, что оператор больше занимается налаживанием диалога с чиновниками, чем вывозом мусора.

С чем связано недопонимание между властями и регоператором, рассказал директор ООО «СТ-ТБО» С.В. Шапкин: «министр строительства заявляет, что ООО «СТ-ТБО» якобы не имеет лицензии на деятельность, хотя сам подписал акт о том, что ООО «СТ-ТБО» является победителем конкурса. В связи с чем вызывает большие сомнения его профессионализм. Странная позиция у государственного чиновника».

На сегодняшний день задолженность перед региональным оператором составляет почти 30 млн. рублей. Странно, что бюджетные организации не платят за мусор, хотя эти деньги заложены в бюджет. Правительство Тувы, Министерство строительства и мэрия вместо оказания содействия мешают оператору исполнять свои обязанности.

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