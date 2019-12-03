    Обзор прессы

МУСОРНАЯ РЕФОРМА И ЖУЛИКИ У ВЛАСТИ

Тува – хоть и очень бедный, но весьма криминальный регион России. В силу бедности Глава республики вынужден контролировать любую копейку, которая имеет бюджетное происхождение. Но нам не повезло в том плане, что «Бог наградил Шолбана Кара-оола даром ничего не делать даром». А тут не какие-нибудь копейки – 3,5 миллиарда на строительство мусороперерабатывающего завода в Кызыле. Просто так, кому попало, доверить такие деньжищи Кара-оол не мог. И потому сильно возмутился, когда узнал, что «27 апреля 2018 года конкурсная комиссия под председательством министра строительства и ЖКХ Тувы Е.Овсянникова определила регионального оператора», которым стала красноярская компания «ООО «СТ-ТБО». Именно она, не имеющая никакого отношения к карману Главы правительства Тувы, стала победителем аукциона. А МУП «Благоустройство», которым по странному стечению обстоятельств руководит племянник Главы, оказалось за бортом. Так мусор Тувы вместе с миллиардами бюджетных денег потёк не тем путём.

Лакомый кусок не даёт покоя коррумпированной власти Тувы. Не знаю уж кому как, но Шолбану Кара-оолу с этих денег навара не предвидится. Так началась в республике мусорная война. Власти тут же забыли про грязный, вечно заваленный мусором Кызыл. И стали требовать от Регионального Оператора стерильной чистоты с первого дня мусорной реформы – 1 января 2019 года. Так власти вдруг обнаружили то, что мы наблюдали десятилетиями: «стихийные свалки во дворах», «своры бездомных собак», «переполненные мусорные баки», вокруг которых «раскиданы бутылки, коробки, стеклотара и прочее». Кроме того, правительство стало подстрекать всех к недовольству новыми тарифами на сбор и захоронение отходов, которые само же и утвердило, надеясь, что деньги достанутся племяннику Кара-оола.

Минстрой по указанию Кара-оола вынес решение о лишении ООО «СТ-ТБО» статуса Регионального Оператора. Затем, как по команде, в отношении красноярской компании завелись, как тараканы, множественные иски и претензии. На владельца здания, в котором красноярские мусорщики арендовали помещения, начали «давить», заставляя расторгнуть договор аренды. Судя по всему, правительством Тувы был создан штаб военных действий против красноярцев. И возглавлял его, судя по всему, лично Кара-оол. К руководству красноярской компании стали приходить люди и объяснять, что платить всё равно придётся, иначе Кара-оол работать не даст.

Красноярцы обратились за помощью к федеральному инспектору и даже добились от него обещаний, что он призовёт правительство Тувы к порядку. Но слова так и остались словами. Ничего не поменялось. Только ещё настырнее вассалы правительства стали судиться с несговорчивыми красноярцами. Однако правительству Тувы не удалось взнуздать тувинские суды. Поэтому правительство проиграло красноярцам все судебные процессы. А затем Верховный суд Тувы вообще повернул дело таким образом, что правительству республики судиться с ООО «СТ-ТБО» придётся в Красноярске по месту регистрации Регионального оператора. А на Красноярский суд так просто не надавишь.

Но у правительства имеется другой рычаг – неплатежи. Всем бюджетникам и подконтрольным Управляющим Компаниям было дано указание прекратить платежи ООО «СТ-ТБО». Таким образом, по состоянию на 22 ноября т.г. задолженность перед ООО «СТ-ТБО» бюджетных организаций, Товариществ собственников жилья (ТСЖ) и Управляющих компаний (УК) составляет более 23 274 тыс. рублей. Для новой компании, только встающей на ноги, это огромные долги, вызывающие цепочку неплатежей.

Так, саботируя реформу, правительство надеется «выдавить» красноярцев с тувинского рынка мусора. В ответ красноярцы приняли решение не вывозить мусор тех юридических лиц, что исполняют незаконные указания правительства и не оплачивают услуги по вывозу мусора. Кызыл снова, как до мусорной реформы, стал погружаться в нечистоты. «Реальность превзошла их и без того негативные ожидания». Город просто тонет в мусоре. И виной тому – жадность правящей верхушки, желающей погреть руки на мусорной реформе.

Получился форменный парадокс: «Региональный оператор есть, а мусор в контейнерах лежит сутками напролёт», потому как владельцы этого мусора не собираются платить. Как пояснил директор Владимир Попов, «между властями республики отсутствует конструктивный диалог. В Кызыле у населения и организаций образовались большие задолженности. Общий долг за управляющими компаниями и бюджетными предприятиями составляет 28 млн. 665 тыс. рублей». «Поэтому полные баки с бытовыми отходами простаивают сутками. Ситуация дошла до критического уровня, пришло время собирать долги». Поэтому «с 11 ноября приостановили вывоз мусора из детских садов и школ Кызыла», «предварительно уведомив министерства здравоохранения, образования и мэрию, что будет прекращён вывоз». Оператор решил очень просто: «Если бюджетные учреждения не платят, то чем мы будем заправлять спецтехнику?».

И если власти хотят чистоты и порядка, они обязаны «наладить платёжную дисциплину». «Директора должны заранее планировать расходы, как, впрочем, и руководство Минстроя, задолжавшее за 4 месяца, и департамент управления жизнеобеспечением мэрии, который не платит уже полгода». Но Минстрой не унимается. Он требует, чтобы «региональный оператор полностью зашёл в Туву», а он «обслуживает только 7 муниципальных образований». При этом требует, чтобы вторым региональным оператором стал племянник Главы правительства. Наверное, чтобы проще было воровать.

СТАТУЕ БУДДЫ В ТУВЕ БЫТЬ!

Правительство уже в который раз по-новой пообещало, что «девятиметровую статую Будды установят на горе Догээ». Как поясняет автор публикации, «из-за ряда причин, в частности, финансового кризиса, строительные работы приостановили. Сегодня на пожертвования неравнодушных граждан работы возобновлены». «Всего собрано более шести миллионов рублей – для завершения проекта люди несли кто сколько мог. По 10, 20, 100 рублей». «Так сообщил TMG организатор проекта Буян Башкы». Как известно, более 5 млн. рублей чиновники собрали у верующих семь лет назад. А воз, как говорится, и ныне там.

Если проект всё же осуществят, то «вместе с постаментом её общая высота составит 21 метр». Проектом предусмотрено, что «внутри статуи будут находиться 333 тома священных книг «Слова Будды», тексты молитв общим весом полторы тонны, земля со святых мест, драгоценные металлы и камни».

Новое обещание таково: «работы по возведению монумента планируется завершить летом 2020 года». «Тувинское изваяние пополнит мировую коллекцию гигантских Будд», хотя до лидера «из китайской провинции Хенань», памятника «высотой 153 метра», мягко говоря далеко.

Участников проекта даже не огорчает задержка со строительством статуи и возможным разбазариванием собранных средств. «Буян Башкы не устаёт повторять, что главное – не сроки, а качество». И потому «Будда обязательно будет восседать на троне лотоса, неся всем жителям республики мир, благосостояние и удачу».

ЧТО ОНИ ХОТЯТ ДЕЛАТЬ С ТОДЖЕЙ?

«Когда говорят, что в Туве можно найти все элементы таблицы Менделеева, – говорят правду». Но не одними полезными ископаемыми жив народ. Все всегда знали, что Тоджа – жемчужина Тувы. «Многие века тувинцев-тоджинцев тайга кормила». Но пришли новые времена и новые взгляды на природу. Если ранее Тоджа «свои богатейшие запасы не раскрывала», то теперь там хозяйничают китайцы, для которых она не жемчужина, а источник наживы.

«Сегодня говорят о том, что Тоджинский район может дать серьёзный импульс развитию экономики и улучшению жизни всей республике». Но это как сложится. К примеру, китайцы не только портят природу Тоджи, но, как выяснили правоохранительные органы, не платят налогов. Только за один 2017 год бюджет, благодаря правительству Тувы и ворам-налоговикам, недосчитался 700 млн. рублей.

В связи с этим «перспективы развития труднодоступного района Тувы, связанные с освоением Ак-Сугского месторождения, обсуждали на деловой встрече представители ООО «Голевская горнорудная компания», общественность и министерства и ведомства Тувы». Чтобы с прохоровской компанией не случилось того, что произошло с варварами-китайцами. Так уж случилось, что «медно-порфировое месторождение Ак-Суг расположено идеально выгодно для Тувы» – с краю. В закромах – «запасы меди, молибдена, золота, серебра и рения, которые позволяют планировать строительство рудника с производительностью по руде – 24 млн. тонн в год». Всё это в перспективе – «рабочие места, увеличение налоговой прибыли, развитие инфраструктуры». А «строительство дороги Журавлёво – Ак-Суг позволит закольцевать северную часть Республики Тыва и обеспечить транспортную безопасность региона». «Разумеется, ГОКу электричество будет нужно. И до комбината проведут электросети. При проектировании были заложены перспективные мощности для обеспечения посёлков Тоджи».

Но населению нужно, чтобы месторождение «осваивали без ущерба для территории той части Тоджинского района, где будут вести разработку месторождения». Инвестор настаивает, что «животному миру особого ущерба не будет», и якобы «просчитаны абсолютно все риски». Но верить на слово нельзя. Нужен строгий контроль. А то получится, как с китайцами.

Если не мухлевать с налогами, как это случилось с китайской компанией «Лунсин», «для экономики Тувы размещение горно-обогатительного комбината в районе Тоджи выгодно». Но беда Тувы состоит в том, что ею руководят жадные, беспринципные, недалёкие люди. Ради личной наживы они готовы пожертвовать всем, в том числе и уникальной Тоджей.

Сегодняшняя Тоджа находится в незавидном положении. От китайцев, которые варварски уродуют природу, никакой пользы району нет. «Убыточность работы половины промышленных предприятий, дотационность муниципального бюджета, вдвое превышающая республиканский уровень, не позволяют наращивать инвестиционный потенциал района, привлекать частные инвестиции».

Как выход, можно рассматривать «туризм». Но «курорты и кемпинги, пешеходный и конный туризм, спортивная рыбалка...» очень плохо гармонируют с карьерами. И как соблюсти баланс промышленности и уникальной природы – большой вопрос. «Экономическому развитию района препятствует дефицит транспортной и энергетической инфраструктуры, узость внутреннего рынка и недостаток инвестиционных ресурсов. Строительство комбината снимает большинство этих проблем», но зато может породить новые, более суровые проблемы, которые уже не решить никогда.

БЮДЖЕТ – КОРМУШКА ДЛЯ ВОРОВ

«Парламентарии Тувы приступили к обсуждению республиканского бюджета республики на будущий год». А накануне в Кызыле состоялись публичные бессмысленные слушания по этой же теме, поскольку известно: в каком виде проект будет внесён в парламент, в таком виде и будет утверждён, поскольку в этом парламенте обсуждать и спорить могут только депутаты от ЛДПР, а они там в меньшинстве.

Судя по документу, «с 1 июля следующего года подорожает электричество на 9%, тепловая энергия и водоснабжение на 4%, газ на 3%, утилизация бытовых отходов на 4%». Как известно, с 1 января «настолько же вырастет цена на уголь». «Об этом парламентариям доложил министр финансов региона Орлан Достай».

Немного цифр: «на завершение программы переселения запланировано 404 млн. рублей, на капремонт учреждений социальной сферы – 80 млн., на поддержку сельского запланировано 859 млн.». Сам бюджет «в 2020 году составит 33 миллиарда 620 миллионов рублей». Из которых «львиная доля принадлежит социальной сфере: здравоохранению – со строительством больниц, образованию – с возведением школ (Кызыл и Тес-Хем) и детских садов (Кызыл и Шагонар), культуре, заработной плате, пенсиям, пособиям и стипендиям. Расходы на это увеличат на 10%». Доходы республики вместе с федеральными дотациями запланированы в размере «32 млрд. 615 млн. Расходы – 33 млрд. 311 млн.». Таким образом, дефицит бюджета «составит 696 млн.».

Как известно, «бюджет региона парламентарии в первом чтении приняли». Примут и во втором чтении. Наши депутаты в основном безотказны, как рогатка. Интересно, а сколько миллиардов правительство намерено распихать по карманам чиновников?