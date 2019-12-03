    Перекрёсток мнений

Аноним, 27-11-2019 #1[com]

Шоб он сдох! И желательно в страшных муках! Да придет КОНЕЦ Карле!

Аноним, 27-11-2019 #6[com]

Очень примечательная информация по поводу подозрительной лояльности к подрядчику в виде отсутствия исковых требований к ООО «Строительный холдинг «Тезис» о неустойке за просрочку обязательств... Ни Минстрой, ни УКС, ни Госстройзаказ не имеют никакой самостоятельности и все делают только по указке сверху. А чья это указка и так ясно всем.

Аноним, 27-11-2019 #7[ru]

Что Вы всё этого Карлика «пиарите»!? Карлик – мелкий воришка. Его не трогают потому, как он соблюдает, видимо, свою квоту на воровство. И подставляет дурачков-министров в целях борьбы с коррупцией. Вот такие пироги. Всё тихо, сыро и тепло.

Аноним, 27-11-2019 #10[ru]

Расскажу один случай при строительстве спорткомплекса в Каа-Хеме. Практически рабочие там – чеченцы на 80%, т.к. «Тезис» – это чеченская фирма в Москве. Так вот как-то весной 2019 г. эти бородатые слуги Аллаха сильно избили одного рабочего тувинца. Били толпой, чуть не сделали калекой. И что вы думаете? После этого приехали какие-то люди с большими погонами, за ними приехали господа из бригады «Сыны Тувы» или как их там парни молодые, погрозили пальчиками этим бородатым слугам Аллаха – и все!!! Где посадки? Где наказание? Где проверки органов на принадлежность этих сынов гор к террористическим организациям? А если бы было наоборот? К примеру, если бы тувинские парни избили на стройке в Грозном чеченца? Предали всё и всех и народ и нацию, за бабло!!

Аноним, 27-11-2019 #11[ru]

Этого Овсяникова уже давно на свободное плавание отпустить надо. Строительство детских садов, переселение из аварийного и ветхого жилья имеет прямое отношение к его работе!

Аноним, 27-11-2019 #14[ru]

Дерипаску лишили кипрского гражданства. И это только начало...

Аноним, 27-11-2019 #21[ru]

Это же неприкрытое воровство сотен миллионов рублей! Куда смотрит прокуратура, ФСБ? Что за страна воров???

Аноним, 27-11-2019 #23[ru]

Правильно, что пригрозил Дерипаске! А то он совсем распоясался: наш же уголь нам дороже продавать, а за пределы – по дешёвке! Гнать этого Дерипаску надо из Тувы!

Аноним, 28-11-2019 #26[ru]

Карликол приказывает Дерипаске! ха-ха-ха, хо-хо-хо! Единственное и очевидное достижение карашойги – это переселение большинства русских за пределы республики. Тут у них всё хорошо. Переселение продолжается полным ходом. Ничего не проходит без последствий. Аукнутся страшной бедой ныне происходящее всем Карликам, их прихлебателям и наставникам во все времена!

Аноним, 28-11-2019 #27[ru]

Не только русские, но и тувинцы тоже уезжают – и очень многие уехали.

Аноним, 28-11-2019 #32[ru]

24й, эту терапию Кара-оол на бумаге уже 3 раза ввёл в эксплуатацию.

Аноним, 28-11-2019 #35[com]

С момента появления Тена сразу он мне не понравился – какой-то скользкий тип. Зачем его вообще к нам взяли работать?

Аноним, 28-11-2019 #36[ru]

Вы что, слепые, что ли? Просто тупо воруют деньги, а прокуратура – спит!

Аноним, 28-11-2019 #37[com]

Оооо, Зимин-то в дело разреза каким боком оказался? Шойгу вообще в тот момент был в МЧС.

Аноним, 28-11-2019 #40[ru]

Неужели кто-то надеется, что Кара-оол сможет договориться с Дерипаской по снижению цены на уголь? Кто Кара-оол и кто – Дерипаска?! Не будет олигарх с ним ничего решать. Пошлёт – всё!

Аноним, 28-11-2019 #41[ru]

Кара-ооловские чиновники возмущаются, что про «Тезис» и Терапию – всё враньё. Ну и пусть они подают в суд на газету! Что-то про иски ничего не слышно.

Аноним, 28-11-2019 #42[ru]

Какие иски, если это по материалам проверки московских контролёров Казначейства?! Вы что, с ума посходили? Конвиз три раза перестрахуется, а уже потом напишет. Иначе сначала по судам затаскают, раззорят, а потом заведут уголовное дело за клевету.

Аноним, 28-11-2019 #45[ru]

Карлик на услужении у олигарха Дерипаски. Ничего он не решит. А на народ ему наплевать!

Аноним, 28-11-2019 #47[ru]

Что-то про цену на электричество Кара-оол замолчал. Видно, слабо.

Аноним, 28-11-2019 #48[ru]

Вы, наверное, удивитесь, если узнаете, что прокуратура отказалась в суде от взыскания с ООО «Энергострой» 68 млн. рублей в пользу бюджета. Что и прокуроры продались? Интересно, сколько они за это получили? 10 млн.? 20 млн.?

Аноним, 28-11-2019 #49[ru]

Есть ещё кто-то, кто думает, что Карлик что-то решает? Вы заблуждаетесь. Проснитесь! Пока мы тут пишем, он, наверное, уже что-нибудь украл. Вор на службе Шойгу под прикрытием.

Аноним, 28-11-2019 #50[ru]

А что, прокуроры – не люди и им кушать не хочется? Берут все!

Аноним, 28-11-2019 #51[ru]

Анониму 48: А чему тут удивляться? Им дали указание – они его выполнили. Также как выполнили указание вывести из под уголовного преследования Пережегина (руководителя НСК-Град) по двум эпизодам по части 4 ст. 159 УК РФ по программе переселения. Пережегин должен был построить 4 дома. Не сдал ни одного квадратного метра. Теперь с ним подписали Мировое Соглашение. А прокуратуре – всё по барабану. Клепают заказные дела.

Аноним, 29-11-2019 #52[ru]

Такой беспредел не мог остаться без внимания. Такого воровства в Туве давно не было. И вот что выяснилось... Проверкой установлено, что во исполнение положений федерального законодательства ГКУ РТ «Госстройзаказ» (Покупатель) и ООО «Орион» (Продавец) 28 августа 2017 года по итогам электронных аукционов заключены 3 государственных контракта на приобретение 76 жилых, благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Кызыл Республики Тыва. На момент проверки установлено, что обязательства по государственному контракту ООО «Орион» не исполнены, фактически жилые помещения не переданы в государственную собственность, акт приема-передачи жилых помещений с ГКУ «Госстройзаказ» не подписан. Вот и льёт крокодиловы слёзы Ш. Кара-оол и вся тувинская С*рать, отвечающая за срыв в выполнении программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Вор должен сидеть в тюрьме, а не в начальственном кресле.

Аноним, 29-11-2019 #54[ru]

Карлик – мелочь. Он забирает установленный ему определённый кэш. Вопрос: кто разрешил и за что такое счастье? Сами не догадаетесь?

Аноним, 29-11-2019 #56[ru]

Овсянников купил себе коттедж за 15 млн., а жене купил салон красоты. Наверное, он взяток от Нск Града Пережёгина «не берёт».

Аноним, 30-11-2019 #59[ru]

Карлики убили Доржу Леонида Ивановича! Умер он мученической смертью. Сколько ещё глупых смертей впереди? Холу ханныг сукакараоол уходи!

Аноним, 27-11-2019 #2[ru]

Единственный человек из Госдумы и Совфеда, проголосовавший против закона об иностранных агентах, – сенатор от Тувы Людмила Нарусова. Может, ее вместо Карлы в губернаторы поставить? Будет хоть один руководитель «с яйцами» у нас.

Аноним, 29-11-2019 #4[ru]

Кстати насчет иностранных агентов – Дина Оюн, получившая американский грант и долгие годы оправдывая надежды Америки – каким агентом является на самом деле, что скажет прокурор Тувы?

Аноним, 27-11-2019 #1[ru]

Да!!! Медицина – это не поход по пивнушкам! Здесь кадры решают ВСЁ А этого не могут понять чинодралы (больше никак назвать их не могу) А больные, это их совсем не беспокоит, они молят, чтобы «Чабанская» не загнулась. Тогда им ХАНА!!

Аноним, 27-11-2019 #2[ru]

Минздрав и противотуберкулезный диспансер трубят, что снизилась заболеваемость и смертность, вылечили 400 с лишним человек... Главный врач, чтобы остаться в кресле, безбожно мухлюет со статистикой. А мы, Тува – маленький народ. С нами так нельзя. Это похоже на геноцид.

Аноним, 28-11-2019 #3[ru]

Как так случилось, что Дерипаска дерёт с тувинцев 3 шкуры за наш уголь, а Кара-оолу и Шойгу – «до лапочки»?

Аноним, 28-11-2019 #4[ru]

Да кто вы такие для Кара-оола и Шойгу? Мусор на дороге!

Аноним, 28-11-2019 #5[ru]

Что они могут сделать с Дерипаской, когда сами кормятся с этого угля?

Аноним, 28-11-2019 #6[ru]

Заметьте: начали проверять «экономическую обоснованность цены» угля Каа-Хемского разреза. А раньше почему не проверяли?

Аноним, 28-11-2019 #7[ru]

Достижение! Признали ТГРК доминирующим предприятием на рынке угля!

Аноним, 29-11-2019 #9[ru]

Наоборот, все случилось с точностью наоборот, как тут пишут. Планировалось, что цена на уголь вырастет в январе. После поездки его в Москву вроде остановили планируемый рост цены угля, если сам Кирюхин об этом пишет.

Аноним, 28-11-2019 #1[ru]

Неужели они найдут, кто подделал подпись Чечек?

Аноним, 28-11-2019 #2[ru]

Да кто ж им позволит?! Скажут – не получилось!

Аноним, 28-11-2019 #3[ru]

Дело Чечек к Педобществу передали от Шулуу к Кужугет. Видимо, больше тянуть не будут – лишат Ощепкову полномочий. И поделом ей, дуре старой. Взялась играть в игры, в которых ничего не понимает.

Аноним, 30-11-2019 #4[ru]

Милиция выстраивалась на протяжении 80 лет именно для борьбы с преступностью во имя защиты интересов конкретного человека, а не интересов и защиты ныне действующей власти, частной собственности и ее обладателей... Старые кадры милиции, истинные профессионалы, давно покинули ряды полиции... Вот потому и требуется больше времени, чтобы разобраться в мошенничестве Ощепковой!

Аноним, 27-11-2019 #1[com]

ВОР должен сидеть в тюрьме! Вот хваленое правосудие – ВОР своровал и вместо наказания теперь стал судья в отставке с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ содержанием! Воровская и продажная судебная система своих не выдает!

Аноним, 28-11-2019 #5[ru]

Этот Саая – конченная сволочь! Они с Карликом эти деньги попилили вместе! Карлу Бог наградил даром ничего не делать даром!

Аноним, 27-11-2019 #1[ru]

Так и есть: у Карликов руки полностью в крови. И весь полицейский мусор отсасывает у них.

Аноним, 28-11-2019 #2[com]

Такова суровая реальность... С такими людьми опасно иметь дело. Надо это понимать, а не надеяться на авось!

Аноним, 28-11-2019 #3[ru]

Был ещё Сергей Пешков, директор мебельной фабрики. Застрелился, чтобы не садиться в тюрьму. Жил не тужил, пока не связался с бывшим мэром Хованыком. Земля ему пухом.

Аноним, 28-11-2019 #5[ru]

Лёня был хорошим мужиком. Это Иргит и Кара-оолы его испортили. А ещё эта Капкова сука. Она обобрала Лёню, пользуясь его доверчивостью.

Аноним, 28-11-2019 #6[ru]

Интересно, а Капкову привлекли к уголовной ответственности за подделку доверенностей и получение денег?

Аноним, 28-11-2019 #7[ru]

Капкова сейчас работает на Карлу – строит ему фазенду на Ергаках. Её выведут из-под уголовной ответственности.

Аноним, 28-11-2019 #8[ru]

Если РИСК за неё взялся – хрен её «выведут»!

Аноним, 28-11-2019 #3[ru]

Кара-оол не отстанет от СТ-ТБО, пока не отберёт право воровать мусорные деньги. Или пока его не снимут.

Аноним, 28-11-2019 #2[ru]

У Кара-оола нет ничего святого! Храм-то ему зачем?!

Аноним, 28-11-2019 #3[ru]

Буддийский Храм – путь к сердцам тувинцев! Поэтому Кара-оолу нужен СВОЙ ХРАМ, в котором ЕГО ЛАМЫ, выученные в его любимом КИТАЕ!

Аноним, 28-11-2019 #4[ru]

А кто сомневается, что Карлик продался китайцам?

Аноним, 28-11-2019 #5[ru]

Интересно, а что за судья отобрал храм «Цеченлинг» у верующих? Гореть ему в аду!

Аноним, 28-11-2019 #8[ru]

Говорят, бывший судья Дондупай пообещал храм вернуть. Посмотрим.

Аноним, 28-11-2019 #9[ru]

Неужели Кара-оолу не страшно за свою карму творить такие страшные дела? Гореть ему в аду!

Аноним, 28-11-2019 #10[ru]

Некогда любимая Тува стала территорией хаоса, вранья, ворья, пьянства... и т.д. В детстве у нас никогда не возникал вопрос национальности. Сейчас же просто жуть во всем.