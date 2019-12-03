Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Слияние двух Енисеев. Раздел: Родной край
Комментариев: 8
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 90
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 42
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 48, 3 декабря / Перекрёсток мнений
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№48, 3 декабря 2019 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Крокодиловы слёзы тувинской власти

Аноним, 27-11-2019 #1[com]

Шоб он сдох! И желательно в страшных муках! Да придет КОНЕЦ Карле!

Аноним, 27-11-2019 #6[com]

Очень примечательная информация по поводу подозрительной лояльности к подрядчику в виде отсутствия исковых требований к ООО «Строительный холдинг «Тезис» о неустойке за просрочку обязательств... Ни Минстрой, ни УКС, ни Госстройзаказ не имеют никакой самостоятельности и все делают только по указке сверху. А чья это указка и так ясно всем.

Аноним, 27-11-2019 #7[ru]

Что Вы всё этого Карлика «пиарите»!? Карлик – мелкий воришка. Его не трогают потому, как он соблюдает, видимо, свою квоту на воровство. И подставляет дурачков-министров в целях борьбы с коррупцией. Вот такие пироги. Всё тихо, сыро и тепло.

Аноним, 27-11-2019 #10[ru]

Расскажу один случай при строительстве спорткомплекса в Каа-Хеме. Практически рабочие там – чеченцы на 80%, т.к. «Тезис» – это чеченская фирма в Москве. Так вот как-то весной 2019 г. эти бородатые слуги Аллаха сильно избили одного рабочего тувинца. Били толпой, чуть не сделали калекой. И что вы думаете? После этого приехали какие-то люди с большими погонами, за ними приехали господа из бригады «Сыны Тувы» или как их там парни молодые, погрозили пальчиками этим бородатым слугам Аллаха – и все!!! Где посадки? Где наказание? Где проверки органов на принадлежность этих сынов гор к террористическим организациям? А если бы было наоборот? К примеру, если бы тувинские парни избили на стройке в Грозном чеченца? Предали всё и всех и народ и нацию, за бабло!!

Аноним, 27-11-2019 #11[ru]

Этого Овсяникова уже давно на свободное плавание отпустить надо. Строительство детских садов, переселение из аварийного и ветхого жилья имеет прямое отношение к его работе!

Аноним, 27-11-2019 #14[ru]

Дерипаску лишили кипрского гражданства. И это только начало...

Аноним, 27-11-2019 #21[ru]

Это же неприкрытое воровство сотен миллионов рублей! Куда смотрит прокуратура, ФСБ? Что за страна воров???

Аноним, 27-11-2019 #23[ru]

Правильно, что пригрозил Дерипаске! А то он совсем распоясался: наш же уголь нам дороже продавать, а за пределы – по дешёвке! Гнать этого Дерипаску надо из Тувы!

Аноним, 28-11-2019 #26[ru]

Карликол приказывает Дерипаске! ха-ха-ха, хо-хо-хо! Единственное и очевидное достижение карашойги – это переселение большинства русских за пределы республики. Тут у них всё хорошо. Переселение продолжается полным ходом. Ничего не проходит без последствий. Аукнутся страшной бедой ныне происходящее всем Карликам, их прихлебателям и наставникам во все времена!

Аноним, 28-11-2019 #27[ru]

Не только русские, но и тувинцы тоже уезжают – и очень многие уехали.

Аноним, 28-11-2019 #32[ru]

24й, эту терапию Кара-оол на бумаге уже 3 раза ввёл в эксплуатацию.

Аноним, 28-11-2019 #35[com]

С момента появления Тена сразу он мне не понравился – какой-то скользкий тип. Зачем его вообще к нам взяли работать?

Аноним, 28-11-2019 #36[ru]

Вы что, слепые, что ли? Просто тупо воруют деньги, а прокуратура – спит!

Аноним, 28-11-2019 #37[com]

Оооо, Зимин-то в дело разреза каким боком оказался? Шойгу вообще в тот момент был в МЧС.

Аноним, 28-11-2019 #40[ru]

Неужели кто-то надеется, что Кара-оол сможет договориться с Дерипаской по снижению цены на уголь? Кто Кара-оол и кто – Дерипаска?! Не будет олигарх с ним ничего решать. Пошлёт – всё!

Аноним, 28-11-2019 #41[ru]

Кара-ооловские чиновники возмущаются, что про «Тезис» и Терапию – всё враньё. Ну и пусть они подают в суд на газету! Что-то про иски ничего не слышно.

Аноним, 28-11-2019 #42[ru]

Какие иски, если это по материалам проверки московских контролёров Казначейства?! Вы что, с ума посходили? Конвиз три раза перестрахуется, а уже потом напишет. Иначе сначала по судам затаскают, раззорят, а потом заведут уголовное дело за клевету.

Аноним, 28-11-2019 #45[ru]

Карлик на услужении у олигарха Дерипаски. Ничего он не решит. А на народ ему наплевать!

Аноним, 28-11-2019 #47[ru]

Что-то про цену на электричество Кара-оол замолчал. Видно, слабо.

Аноним, 28-11-2019 #48[ru]

Вы, наверное, удивитесь, если узнаете, что прокуратура отказалась в суде от взыскания с ООО «Энергострой» 68 млн. рублей в пользу бюджета. Что и прокуроры продались? Интересно, сколько они за это получили? 10 млн.? 20 млн.?

Аноним, 28-11-2019 #49[ru]

Есть ещё кто-то, кто думает, что Карлик что-то решает? Вы заблуждаетесь. Проснитесь! Пока мы тут пишем, он, наверное, уже что-нибудь украл. Вор на службе Шойгу под прикрытием.

Аноним, 28-11-2019 #50[ru]

А что, прокуроры – не люди и им кушать не хочется? Берут все!

Аноним, 28-11-2019 #51[ru]

Анониму 48: А чему тут удивляться? Им дали указание – они его выполнили. Также как выполнили указание вывести из под уголовного преследования Пережегина (руководителя НСК-Град) по двум эпизодам по части 4 ст. 159 УК РФ по программе переселения. Пережегин должен был построить 4 дома. Не сдал ни одного квадратного метра. Теперь с ним подписали Мировое Соглашение. А прокуратуре – всё по барабану. Клепают заказные дела.

Аноним, 29-11-2019 #52[ru]

Такой беспредел не мог остаться без внимания. Такого воровства в Туве давно не было. И вот что выяснилось... Проверкой установлено, что во исполнение положений федерального законодательства ГКУ РТ «Госстройзаказ» (Покупатель) и ООО «Орион» (Продавец) 28 августа 2017 года по итогам электронных аукционов заключены 3 государственных контракта на приобретение 76 жилых, благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Кызыл Республики Тыва. На момент проверки установлено, что обязательства по государственному контракту ООО «Орион» не исполнены, фактически жилые помещения не переданы в государственную собственность, акт приема-передачи жилых помещений с ГКУ «Госстройзаказ» не подписан. Вот и льёт крокодиловы слёзы Ш. Кара-оол и вся тувинская С*рать, отвечающая за срыв в выполнении программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Вор должен сидеть в тюрьме, а не в начальственном кресле.

Аноним, 29-11-2019 #54[ru]

Карлик – мелочь. Он забирает установленный ему определённый кэш. Вопрос: кто разрешил и за что такое счастье? Сами не догадаетесь?

Аноним, 29-11-2019 #56[ru]

Овсянников купил себе коттедж за 15 млн., а жене купил салон красоты. Наверное, он взяток от Нск Града Пережёгина «не берёт».

Аноним, 30-11-2019 #59[ru]

Карлики убили Доржу Леонида Ивановича! Умер он мученической смертью. Сколько ещё глупых смертей впереди? Холу ханныг сукакараоол уходи!

Коротко

Аноним, 27-11-2019 #2[ru]

Единственный человек из Госдумы и Совфеда, проголосовавший против закона об иностранных агентах, – сенатор от Тувы Людмила Нарусова. Может, ее вместо Карлы в губернаторы поставить? Будет хоть один руководитель «с яйцами» у нас.

Аноним, 29-11-2019 #4[ru]

Кстати насчет иностранных агентов – Дина Оюн, получившая американский грант и долгие годы оправдывая надежды Америки – каким агентом является на самом деле, что скажет прокурор Тувы?

Обзор прессы

Аноним, 27-11-2019 #1[ru]

Да!!! Медицина – это не поход по пивнушкам! Здесь кадры решают ВСЁ А этого не могут понять чинодралы (больше никак назвать их не могу) А больные, это их совсем не беспокоит, они молят, чтобы «Чабанская» не загнулась. Тогда им ХАНА!!

Аноним, 27-11-2019 #2[ru]

Минздрав и противотуберкулезный диспансер трубят, что снизилась заболеваемость и смертность, вылечили 400 с лишним человек... Главный врач, чтобы остаться в кресле, безбожно мухлюет со статистикой. А мы, Тува – маленький народ. С нами так нельзя. Это похоже на геноцид.

Аноним, 28-11-2019 #3[ru]

Как так случилось, что Дерипаска дерёт с тувинцев 3 шкуры за наш уголь, а Кара-оолу и Шойгу – «до лапочки»?

Аноним, 28-11-2019 #4[ru]

Да кто вы такие для Кара-оола и Шойгу? Мусор на дороге!

Аноним, 28-11-2019 #5[ru]

Что они могут сделать с Дерипаской, когда сами кормятся с этого угля?

Аноним, 28-11-2019 #6[ru]

Заметьте: начали проверять «экономическую обоснованность цены» угля Каа-Хемского разреза. А раньше почему не проверяли?

Аноним, 28-11-2019 #7[ru]

Достижение! Признали ТГРК доминирующим предприятием на рынке угля!

Аноним, 29-11-2019 #9[ru]

Наоборот, все случилось с точностью наоборот, как тут пишут. Планировалось, что цена на уголь вырастет в январе. После поездки его в Москву вроде остановили планируемый рост цены угля, если сам Кирюхин об этом пишет.

Полиции требуется больше времени, чтобы разобраться в мошенничестве Ощепковой

Аноним, 28-11-2019 #1[ru]

Неужели они найдут, кто подделал подпись Чечек?

Аноним, 28-11-2019 #2[ru]

Да кто ж им позволит?! Скажут – не получилось!

Аноним, 28-11-2019 #3[ru]

Дело Чечек к Педобществу передали от Шулуу к Кужугет. Видимо, больше тянуть не будут – лишат Ощепкову полномочий. И поделом ей, дуре старой. Взялась играть в игры, в которых ничего не понимает.

Аноним, 30-11-2019 #4[ru]

Милиция выстраивалась на протяжении 80 лет именно для борьбы с преступностью во имя защиты интересов конкретного человека, а не интересов и защиты ныне действующей власти, частной собственности и ее обладателей... Старые кадры милиции, истинные профессионалы, давно покинули ряды полиции... Вот потому и требуется больше времени, чтобы разобраться в мошенничестве Ощепковой!

Судья – коррупционер, но с государственными льготами

Аноним, 27-11-2019 #1[com]

ВОР должен сидеть в тюрьме! Вот хваленое правосудие – ВОР своровал и вместо наказания теперь стал судья в отставке с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ содержанием! Воровская и продажная судебная система своих не выдает!

Аноним, 28-11-2019 #5[ru]

Этот Саая – конченная сволочь! Они с Карликом эти деньги попилили вместе! Карлу Бог наградил даром ничего не делать даром!

По трупам своих подельников – к собственному благополучию

Аноним, 27-11-2019 #1[ru]

Так и есть: у Карликов руки полностью в крови. И весь полицейский мусор отсасывает у них.

Аноним, 28-11-2019 #2[com]

Такова суровая реальность... С такими людьми опасно иметь дело. Надо это понимать, а не надеяться на авось!

Аноним, 28-11-2019 #3[ru]

Был ещё Сергей Пешков, директор мебельной фабрики. Застрелился, чтобы не садиться в тюрьму. Жил не тужил, пока не связался с бывшим мэром Хованыком. Земля ему пухом.

Аноним, 28-11-2019 #5[ru]

Лёня был хорошим мужиком. Это Иргит и Кара-оолы его испортили. А ещё эта Капкова сука. Она обобрала Лёню, пользуясь его доверчивостью.

Аноним, 28-11-2019 #6[ru]

Интересно, а Капкову привлекли к уголовной ответственности за подделку доверенностей и получение денег?

Аноним, 28-11-2019 #7[ru]

Капкова сейчас работает на Карлу – строит ему фазенду на Ергаках. Её выведут из-под уголовной ответственности.

Аноним, 28-11-2019 #8[ru]

Если РИСК за неё взялся – хрен её «выведут»!

Почему Тува тонет в мусоре?

Аноним, 28-11-2019 #3[ru]

Кара-оол не отстанет от СТ-ТБО, пока не отберёт право воровать мусорные деньги. Или пока его не снимут.

В Туве власти обокрали верующих

Аноним, 28-11-2019 #2[ru]

У Кара-оола нет ничего святого! Храм-то ему зачем?!

Аноним, 28-11-2019 #3[ru]

Буддийский Храм – путь к сердцам тувинцев! Поэтому Кара-оолу нужен СВОЙ ХРАМ, в котором ЕГО ЛАМЫ, выученные в его любимом КИТАЕ!

Аноним, 28-11-2019 #4[ru]

А кто сомневается, что Карлик продался китайцам?

Аноним, 28-11-2019 #5[ru]

Интересно, а что за судья отобрал храм «Цеченлинг» у верующих? Гореть ему в аду!

Аноним, 28-11-2019 #8[ru]

Говорят, бывший судья Дондупай пообещал храм вернуть. Посмотрим.

Аноним, 28-11-2019 #9[ru]

Неужели Кара-оолу не страшно за свою карму творить такие страшные дела? Гореть ему в аду!

Аноним, 28-11-2019 #10[ru]

Некогда любимая Тува стала территорией хаоса, вранья, ворья, пьянства... и т.д. В детстве у нас никогда не возникал вопрос национальности. Сейчас же просто жуть во всем.

(прочитано 543 раза)

 risk-inform.ru/article_8399.html
+2

Остальные материалы номера 48:
 
   
   
 
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

«Всё равно нищие – так уж хоть пойдём по миру!» (Виктор Шендерович).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru Счетчик PR-CY.Rank