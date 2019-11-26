По трупам своих подельников – к собственному благополучию

Все мы не вечны. У каждого отмеренный судьбой свой срок. Но бывают случаи, когда смерть человека вызывает смешанные чувства. Это когда человеку явно кто-то «помог» уйти на тот свет. Думается, такой случай произошёл 23 ноября 2019 года, когда на 55-ом году жизни умер уроженец Хову-Аксы Леонид Доржу. Ушёл тихо, за неделю до кончины отпросившись из больницы домой и перед смертью пообщавшись с матерью.

Тихий спокойный майор вневедомственной охраны МВД в отставке Леонид Иванович Доржу стал известным из-за громкого скандала по привлечению его к уголовной ответственности за срыв строительства Станции переливания крови в г. Кызыле. Полиция вменила ему вину в хищении более 120 млн. рублей, выделенных на строительство Станции. Судьба сыграла с ним злую шутку: сорвав строительство одного объекта, Леонид чудесным образом получил новый, ещё более серьёзный. Каким-то странным образом к нему воспылал нежными чувствами сам министр обороны России наш замечательный земляк Сергей Шойгу. И отдал ему подряд на строительство Военкомата в Кызыле стоимостью под миллиард рублей. При этом для Сергея Кужугетовича вряд ли было тайной проблема со строительством Станции...

А началась строительная карьера милицейского пенсионера Леонида с того, что он близко сошёлся с тёзкой – родным братом Главы тувинского правительства, который и предложил ему услуги по получению государственных контрактов на строительство бюджетных объектов в обмен на участие в окончании строительства коттеджа премьера Тувы в Серебрянке. Для чего свёл с первым заместителем председателя правительства опытным авантюристом и проходимцем Шолбан-оолом Иргитом. И Леонид, отличавшийся повышенной доверчивостью, полностью отдался на милость властной верхушке республики и выполнял всё, что ему указывали. Это его и сгубило. Как в переносном смысле, так и прямом. Собственно, эти люди и свели Леонида в могилу. Правда, им тоже пришлось изрядно понервничать. Последние годы они тряслись от страха разоблачения. Из следственных органов постоянно утекали сведения о том, что он готов дать показания в отношении братьев Кара-оолов и Шолбан-оола Иргита. Но страх за возможную расправу братьев заставлял его затем отказываться от своих намерений. А теперь, после его смерти, братья могут, наконец, выдохнуть: он уже никогда никому не расскажет, когда, где и сколько миллионов передал главной чиновной семье.

Справедливости ради следует отметить, что никаких достоверных сведений о личных контактах Леонида Доржу и Сергея Шойгу не имеется. Как и сведений о том, что Леонид Иванович лично сам передавал Сергею Кужугетовичу какие-то деньги. И вообще, скорее всего, он имел дело только с братьями Кара-оолами и Шолбан-оолом Иргитом. Но он уже никогда не сможет дать официальные показания о том, какую часть из денег, полученных на строительство Станции, он отдал Иргиту, уже тогда находившемуся под уголовным преследованием за махинации с компенсациями Минсельхоза РФ за несуществующее мясо, а какую передавал своему тёзке.

Единственное, что можно предположить с достаточно высокой степенью достоверности, так это то, что курорт Чедер он покупал на деньги, выделенные военным ведомством под строительство военкомата, для самого Шойгу. Но большие деньги всегда оставляют следы. Леонид Доржу на деньги Военкомата построил гараж во дворе правительства и гостиницу по ул. Интернациональной в Кызыле. Строительная техника, которую он приобретал, сейчас находится на территории, подконтрольной одному из чёрных братьев. Да и курорт Чедер самому Леониду был нужен не более, чем корове седло. Сейчас Шолбан Кара-оол проговаривается о варианте восстановления и использования его за счёт военного ведомства. Впрочем, гадание на кофейной гуще скоро закончится: Кара-оол всерьёз обсуждает варианты восстановления разрушенного курорта. Так что не исключено, что теперь курорт отойдёт под контроль Шойгу или Кара-оола.

Но сейчас речь не о том, кому достанется имущество Доржу. Речь о другом. О том, как чиновники и правоохранители свели в могилу человека. Леонид Иванович, когда понял, в какой капкан его загнали, и что здоровье его уже на исходе, решил дать следствию откровенные показания о том, как всё было на самом деле, и у кого осели государственные деньги.

17 мая 2019 года Л.Доржу обратился к следователю СЧ СУ МВД майору юстиции А.Хертек с просьбой допросить его в качестве обвиняемого по уголовному делу «с целью изложения обстоятельств по предъявленному обвинению». Однако Хертек 20 мая выносит Постановление об отказе в допросе, ссылаясь на то обстоятельство, что к ходатайству не приложен ордер адвоката, а без него допрос невозможен. Тогда Доржу 23 мая сообщает данные на адвоката, который может участвовать при допросе. Но Хертек в тот же день выносит Постановление об отказе, теперь ссылаясь на невозможность участия Доржу в следственных действиях «по состоянию его здоровья». Доржу настаивает, отправляет Генеральному прокурору РФ Обращение, в котором сообщает, что его вопреки медицинским показаниям незаконно гноят в СИЗО, при этом он сообщает: «я неоднократно предпринимал попытки дать показания», однако «следователь предпринимает попытки провести в отношении меня судебно-медицинскую экспертизу с целью признания моей невозможности участвовать в следственных действиях». Доржу просит прокурора вмешаться и обеспечить «расследование уголовного дела в полном соответствии с законом». «Считаю, что следствие предпринимает попытки вывести меня из уголовного дела, лишить меня права давать показания, знакомиться с материалами уголовного дела». А главное – «ИЗОБЛИЧАТЬ ВИНОВНЫХ ЛИЦ». Но прокурорский механизм неповоротлив и нетороплив. Следователь Хертек с маниакальной настойчивостью продолжает игнорировать заявления подследственного и не желает допрашивать его. И 31 мая выносит очередное Постановление об отказе. Доржу был вынужден обратиться к нотариусу, чтобы зафиксировать показания.

В своих показаниях Леонид Доржу описывает, как он был втянут в водоворот событий, которые привели его в СИЗО. Рассказывает о роли Ирины Капковой, которая фактически управляла строительством Военкомата, набирала работников и распоряжалась материальными ресурсами ООО «Инвестстрой». Именно её он обвиняет в создавшемся критическом финансовом положении предприятия. И в этом он винит себя: «когда появилась Ира Капкова в 2014 году, я понял, что в моей жизни появился помощник, о котором может мечтать любой руководитель», «она себя проявила как профессионал, и я начал ей всецело доверять». Однако впоследствии «она начала принимать решения самостоятельно без моего ведения».

Леонида Ивановича можно понять: строительство – это сложная технологически, технически и организационно отрасль. Даже людям со специальным образованием разобраться бывает трудно. А Доржу – не строитель. И ему действительно было очень трудно работать. В этом плане примечательно, что в команде Шолбана Кара-оола почти все, кто занимается строительством, ничего в этом не понимают. К примеру, даже министр строительства Овсянников – бывший неудачный милиционер, не имеющий ни малейшего строительного опыта. Поэтому чего удивляться развалу строительной отрасли в Туве?

В своих откровениях Леонид Доржу вспоминает Анатолия Купцова, с которым «познакомился в 2009 году, когда он в Хову-Аксах занимался ремонтами жилых домов». Кстати, Купцов тоже проходит по делу обвиняемым. Ему вменяют отмывание денег. Якобы он не поставлял «Инвестстрою» материалы, а обналичивал бюджетные деньги. Леонид характеризует Купцова как «надёжного человека», который никого «никогда не подводил». И приводит большой список поставляемого, которым Купцов обеспечивал стройку Минобороны от спецодежды и пенополистирола до металлокассет и товарного бетона. Упоминаются там и такие материалы, как электроды, битумная мастика, доска обрезная, строительный и облицовочный кирпич и металлопрокат.

Леонид поясняет, что все поставки материалов от ООО «ПРОМСТРОЙСНАБ» на сумму больше 60 млн. руб. были реальными, а не криминальными, как это пытается представить следствие. Но когда он «изучил материалы уголовного дела, был поражён той ложью и наглостью, с которой его обвинили в совершении преступления», которого он не совершал. Следствие упирает на то, что многих материалов, закупленных у Купцова, на стройке не оказалось. Доржу в своём последнем послании следствию указывает: «фактически в предъявленном обвинении указывается, что ООО «ПРОМСТРОЙСНАБ» в лице его директора Купцова А.В. не осуществило поставку металлокассет», «но это не правда, поставка была осуществлена в полном объёме». Потом поясняет: «возникли сложности с выплатой заработной платы работникам, и они с Капковой Ириной вынуждены были продавать частично строительные материалы за наличный расчёт, чтобы рассчитаться с работниками». «Мы с Капковой думали, что перекроем задолженность по заработной плате таким образом, а потом приобретём строительные материалы, исходя их следующего авансирования со стороны заказчика». Доржу допустил, что Капкова «воровала со стройки строительные материалы», но следствие её как будто покрывает и «никак не реагирует». Он «писал заявления о привлечении её к уголовной ответственности за то, что она подделала доверенности и получала со счёта моей фирмы деньги, но следствие опять как будто её прикрыло и никаких мер не принимало». Поэтому Доржу «разочаровался в законе, в лицах, которые должны соблюдать его, разочаровался в правосудии», и у него «сложилось впечатление, что все они решили, чтобы он сгнил в тюрьме».

Конечно, печальная история, которая закончилась безвременной смертью человека, которого следователи просто отказались слушать. Складывается впечатление, что Леонид Иванович и все, кто его окружал, стали опасными свидетелями чудовищной коррупции, охватившей Минобороны и Республику Тува. Доржу не стало, однако безжалостный молох предвзятых следователей готов перемалывать новые судьбы, ломая их. Капкова, Купцов, другие – какая разница! Кто-то должен нести ответственность за украденные деньги, на которые построен гараж правительства, гостиница Главы правительства, приобретены курорт Чедер и новая строительная техника.

Но главный урок Доржу состоит в том, что простому человеку очень опасно входить в личные отношения с Шолбаном Кара-оолом и Сергеем Шойгу. Всё может закончиться летальным исходом, потому что им не нужны опасные свидетели. Думается, эта трагическая история станет уроком для таких приближённых к телу Кара-оола строителей, как Сергей Уюсов, Виталий Левин, Михаил Пережегин, Юрий Якушев, Николай Крапивин, Роберт Доржу, Оскал-оол Кысыгбай или Геворг Жамкосян. Они, наверное, надеются, что в случае чего Кара-оол и Шойгу их прикроют от уголовного преследования. Ну да. Леонид Доржу когда-то тоже гордился такой дружбой и надеялся на их поддержку... Но у них хорошая перспектива из разряда друзей стать опасными свидетелями. И тогда судьба Доржу для них будет перспективной.

А всё потому, что для чиновников рангом Шойгу или Кара-оола люди – расходный материал. Ступенька к личному благополучию. И не более того. Верить в их искренность – значит опасно заблуждаться.

Я ещё вернусь к теме взаимоотношений чиновников и предпринимателей и постараюсь пролить свет на природу их отношений. Леонида Доржу с нами уже нет. Но многие другие пока живы. И о них мы должны знать всю правду.

Семён Сучков-Задиристый