Судья – коррупционер, но с государственными льготами

Высшая квалифколлегия судей рассмотрела две жалобы бывшего главы КС Тывы, которого обвиняют в хищении вверенного ему имущества.

В январе 2019 года региональная ККС разрешила следствию возбудить в отношении экс-главы КС Тывы Аяса Сааи уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК за хищение вверенного ему имущества.

По версии следствия, которую представил присутствовавший на заседании ВККС представитель СК Роман Понарин, председатель КС поручил начальнику финансового отдела обналичить часть средств, выделенных на проведение конференции, одним из организаторов которой был КС Республики Тыва. Тот выполнил поручение – снял 1,96 млн руб. и передал их на хранение начальнику. Однако на оплату конференции ушло значительно меньше – около 0,37 млн. руб. Примерно 1,6 млн. руб. остались у председателя. Были изготовлены фиктивные документы о покупке 20 тувинских ножей с серебряными рукоятками, футляров из дерева и обёртки. Соответствующий финансовый отчёт утвердил председатель КС.

Изначально региональная ККС отказалась дать ход представлению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в отношении Аяса Сааи. Но ВККС отменила это решение. Теперь экс-глава КС попытался в очередной раз оспорить и решение о даче согласия на привлечение его в качестве обвиняемого по уголовному делу, и решение от 26 апреля 2019 года о прекращении его отставки судьи. «Я вижу, что меня хотят просто репрессировать за мою работу», – сказал Саая.

В своём выступлении он обратил внимание на то, что у него были принципиальные разногласия с правоохранительными органами по вопросам полномочий вмешательства в полномочия органов местного самоуправления. Сложившаяся ситуация – провокация и результат его принципиальной позиции по вопросу независимости местной власти, указал Саая. Он указал, что сотрудник оговорил его под давлением правоохранительных органов. Представители правоохранительных органов пытались давить и на других сотрудников, сказал он. «На основании какого закона вы обратились в коллегию, пытаясь привлечь к ответственности председателя КС РФ субъекта?» – поинтересовались члены коллегии у представителей СК. Это общий порядок, ответили те.

ВККС оставила решение ККС региона без изменений и не удовлетворила жалобу экс-главы КС.

Со второй жалобой – на решение о прекращении отставки судьи Конституционного суда Республики Тыва – ему повезло больше: её удовлетворили (Саая получил статус отставника после упразднения суда). Причиной, скорее всего, послужило то, что при принятии этого решения ККС региона не соблюдала необходимые процедуры.

Ирина Кондратьева

«Право»