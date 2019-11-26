В Туве власти обокрали верующих

На этот раз в фокусе «8 телеканала» оказался правительственно-религиозный конфликт, развернувшийся вокруг Буддийского храма «Цеченлинг» в г. Кызыле, который правительство Тувы попросту присвоило, нагло и бесцеремонно отобрав у верующих.

Буддийский храм был построен в 1998 году на пожертвования верующих. 15 тыс.долларов США на строительство внёс лично Сергей Шойгу, 20% стоимости покрыл директор возводившей здание строительной компании «Сельстрой» Сергей Сафрин. Красивое здание возле парка, запроектированное и отстроенное в буддийском стиле, всегда имело статус религиозного назначения и являлось визитной карточкой Тувы. Но всему хорошему когда-то приходит конец. Настал он и в религиозном спокойствии в республике – в мае этого года Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва по указанию председателя правительства Тувы Шолбана Кара-оола (скорее всего, с подачи уголовника Каадыр-оола Бичелдея, являющегося духовным наставником Главы), сняло с буддийского храма статус религиозного назначения. Осознавая, что верующие наверняка примут в штыки такие шаги правительства, сделано это было втихушку, тайно, без уведомления общественности и управления Камбы-Ламы, которое до настоящего времени считает здание Храмом и использует его по назначению.

В республике известна скаредность Главы правительства и его буйная ненасытность. Однако, как выяснили журналисты «8 канала», дело тут не столько в желании Кара-оола подгрести под себя религиозное имущество верующих, сколько в стремлении подчинить себе руководство управления Камбы-Ламы и через него активно влиять на настроения верующих, среди которых Шолбан Кара-оол по известным причинам авторитетом не пользуется. Немаловажным является и фактор китаезации буддизма в Туве.

А разразился конфликт после того, как Шолбан Кара-оол решил изменить ориентацию хуураков. Известно, что в Туве основная религия – это буддизм. В 1997 г. прошёл республиканский съезд об утверждении должности Камбы-Ламы РТ. В Управление вошли восемь помощников. Из всех лам, кто знал тибетский язык и Учение Будды, был Хертек Аганак. Он первым и возглавил управление. После окончания его срока следующими Камбы-Ламами избирались тувинские хуураки, обученные в монастыре Дрепунг Гоманг. Так в Туве укрепился буддизм.

Ранее государство не вмешивалось в процесс обучения хуураков, руководство управления свято чтило традиции, которые до прихода во власть в республике Шолбана Кара-оола никто не нарушал. Во главе стоит ученик Дрепунг Гоманг монастыря Камбы-Лама – главный духовный лидер всех буддистов Тувы. Его выбирают на пять лет. Сейчас эту должность занимает Лопсан Чамзы (в миру Баир Шыырап). Камбы-Лама является координатором и руководителем всех лам республики. В его обязанности входит также и обучение новых священнослужителей, которых традиционно вот уже более 300 лет обучают в Индии в монастыре Дрепунг Гоманг. И эту традицию раньше никто и никогда не нарушал. В республике было принято не вмешиваться в процесс обучения буддийских лам. Но чтобы ламы и абитуриенты были приняты в религиозный университет, они должны получить печать от главного духовного лидера региона.

А когда глава республики решил изменить курс на подчинение тувинского буддизма китайскому, то взял этот вопрос под свой контроль. Он решил изменить традицию, чтобы тувинские хуураки учились не в индийском университете, а китайском. Но встретил сопротивление. Тогда он не нашёл ничего другого, как вызвать Камбы-Ламу к себе «на ковёр». Вот как описывает эту ситуацию Лопсан Чамзы: «Когда я пришёл в приёмную главы правительства, там сидели родители хураков, адвокат и лама Лопсан Дуптен». Кара-оол с ходу накинулся на него со словами: «ты вообще понимаешь, что творишь?». Я ответил: «понимаю». И объяснил: «это традиция учиться в нашем университете, а не в другом», потому «что политика у университета совершенно другая и противоречит нашей религии». На это «глава республики рассердился и сказал, что это он – глава, он – закон, он – Конституция!». И «приказал подписать разрешение, на что я ему ответил отказом».

С тех пор главный буддийский лидер Тувы вошёл в чёрный список правительства Тувы. Репрессии начались с того, что Храм должен принадлежать правительству, а не религиозной организации. Воспользовавшись пробелом в законодательстве и зависимостью судей от исполнительной власти, Кара-оол в судебном порядке через арбитражный суд, используя министерство земельных и имущественных отношений Тувы, установил, что собственниками храма являются власти, а не управление Камбы-Ламы. Сейчас правительство республики по документам передало столовую на цокольном этаже внутри храма, где кормили буддистских лам, на баланс хозяйственного управления Министерства культуры республики Тувы.

Как считает корреспондент «8 канала» Альмира Сенди, «из-за того, что Камбы-Лама не дал своего согласия на обучение хуураков в другом университете, глава республики решил ему отомстить и начал бить по самым больным точкам. Начал с самого главного храма «Цеченлинг». В Туве сложилась уникальная ситуация, какой нет ни в одном регионе РФ: «Цеченлинг» утратил статус храма и является просто «нежилым помещением». И это сложилось благодаря нынешней власти, которая «хочет приравнять политику и религию на одну ступень». Фактически мы видим «рейдерский захват, где губернатор из-за конфликтов с Камбы-Ламой решил, «Цеченлинг» должен стать ручным», утратить былую самостоятельность и стать зависимым от Кара-оола. Поскольку «сам духовный лидер ходил бы на поклон чиновникам каждые три месяца, чтобы продлить договор аренды» Храма, ранее принадлежащего верующим.

Как известно, в России церковь отделена от государства. Духовный лидер региона не обязан ходить на поклон к разного рода ворью, казнокрадам и бандитам, окопавшимся во власти. И очень хорошо, что «8 канал» поднял тему властного беспредела в Туве, ограничивающего права верующих.