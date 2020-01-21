Буддийский взгляд на экономику России

В этой статье я буду писать о мирской и не мирской мудрости. Не мирская мудрость – это закон кармы, ментальные факторы, т.е. то, что не потрогать руками и не увидеть глазами. Это наше сознание, душа. Все мы живём в мире перерождений (сансара, санскритское слово). Сансарный мир крайне не совершенен, не устойчив, не надёжен, потому в нём нет ничего постоянного, стабильного, независящего от причины и условий. Эти причины и условия тоже меняются от момента к моменту.

Но мы хотим цепляться в сансаре за что-то постоянное, стабильное, независящее от причины и условий. Из-за нашего неведения мы часто обманываемся, веря в нечто самосущее, независящее от причины и условия. Мы обманываемся много раз с безначальных времен. В народе есть такое тувинское выражение «мегечи сарыг ѳртемчей». Его смысл таков: этот мир иллюзорен, не стоит воспринимать всё буквально. Это тувинское выражение сказано высокими духовными практиками, которые овладели двумя истинами: относительной и абсолютной. Скорее всего, это были наши тувинские ламы, которых в 30-ые годы репрессировали.

Одним из таких высоких практиков можно назвать Его Святейшество Далай-ламу XIV. К нему на поклон приходят разные люди со всей планеты. Его Святейшество Далай-лама XIV притягивает как магнит духовных лидеров других концессий, представителей законодательной и исполнительной власти, учёных и т.д. Несколько лет назад к нему приехали учёные, экономисты из России и других стран. Они рассказали о тупиковой ситуации, которая сложилась в России во всех сферах деятельности (здравоохранении, образовании и т.д.). На что Его Святейшество Далай-лама XIV с буддийским мировоззрением нарисовал такую схему (см. рисунок).

С точки зрения буддийской философии, экономика России представляет собой перевёрнутую пирамиду, здесь 99,9% ресурсов страны принадлежит олигархам, друзьям Путина В.В. и самому Путину В.В. Почти все корпорации, градообразующие предприятия (ГЭС, ТЭЦ, РЖД), Роснедра и т.д. Вся прибыль от этих предприятий госкорпораций, добычи полезных ископаемых, древесины, водных и биологических ресурсов, а также прибыли от коммерческих банков выводится за границу, в оффшоры. И только 0,1% прибыли всей экономики принадлежит 140 млн. населения России.

Такова мирская достоверность, но с не мирской точки зрения буддийской философии такая перевернутая пирамида одна из самых эгоистичных экономик в мире. Поэтому эта «перевернутая пирамида» как и экономика должна была рухнуть ещё в 2014 и даже в 2011 году, но почему она ещё держится? Дело в том что, Путин делает подпорки к перевернутой пирамиде, то есть проводит всякие экономические форумы, северный поток в Германию, южный поток в Турцию и т.д. Всё это делается для того, чтобы эта перевернутая пирамида» не падала, т.е. не рушилась вертикаль власти, которую Путин строил с 2000-х годов.

На другой схеме, где правильная пирамида, экономики с альтруистическими намерениями. Все ресурсы этих стран (финансовые, экономические, природные и биологические) принадлежат всему населению и находятся в пользовании всего народа. Поэтому страны с прочной и надёжной экономической платформой менее всего подвержены мировому кризису. Не зря валюты этих стран и даже государственные облигации пользуются большим спросом на мировом рынке.

Вспомним нашу историю, было такое государство – царская Россия, там тоже, как на схеме, была перевернутая пирамида, экономика царской России была одной из самых эгоистичных экономик, и поэтому она была обречена на провал. Но почему она рухнула именно в 1917 году, и не раньше, и не позже? Дело в том, что в 1917 году сошлись все причины и условия, чтобы царская Россия рухнула. Даже есть фильм «Демон революции» с участием Федора Бондарчука, сыгравшего роль Паргуса. Конечно, в царской России были дальновидные и самоотверженные люди, такие как декабристы, именовавшие себя как «Союз спасения», недавно фильм вышел в кинотеатрах.

Вспомним недавнее время: почему рухнул СССР? Это государство рухнуло не из-за эгоистичной экономики, а по другим причинам. У СССР была альтруистическая экономика, практически всё принадлежало народу. Причины, по которым рухнул СССР:

1) массовые репрессии: самых добродетельных и умных людей репрессировали. Вспомните, сколько духовно реализованных лам репрессировали;

2) уничтожение всякой религии: духовность не нужна, а раз духовность не нужна, то сознание, ум просто не совершенствовались, т.е. система гнила изнутри. Однако в марксистко-ленинской теории есть нечто общее с буддизмом. Как и в буддизме, коммунисты отрицали бога-создателя, Аллаха-создателя, отрицали судьбу (по-тувински, салым). Помните, как в той песне: никто мне не даст освобождения – не Бог, не царь и не герой, а освободимся собственной рукой.

Экономика СССР напоминала правильную пирамиду, но она сгнила изнутри, потому что держалась силовыми методами.

Путинская Россия тоже рухнет при хорошей встряске мировой экономики, несмотря на подпорки, которые Путин делает последние 12 лет. По подсчётам мировых экономистов, учёных, профессоров и даже ясновидящих, эгоистичная экономика продержится максимум до 2023-2024 годов. Потому что в этом мире, т.е. сансаре, нет ничего надёжного, стабильного, независящего от причин и условий. Даже страны с экономикой правильной пирамиды когда-нибудь через много лет всё равно рухнут.

Теперь мы подходим к самому главному: рухнула царская Россия, рухнул СССР и теперь скоро рухнет Путинская Россия. Почему в нашей стране ничего не получается? У нас много ресурсов, земли, много талантливых и образованных людей. Всё дело в нашей эгоистичной ментальности, уровня духовности, нравственности. Мы всегда делали внешние революции, но главнее всего внутренняя революция. Этот эгоизм является для нас самым сильным врагом и источником страданий. Все внешние враги по сравнению с внутренним врагом ничто. Он в миллиарды раз, а то и больше, сильнее всех внешних врагов, вместе взятых. Его действительно трудно победить. Если его легко можно было бы победить, то представители других концессий (христиан, мусульман и т.д.) давно это сделали бы. И только в буддизме теоретически и практически, поэтапно и последовательно объяснено по полочкам.

Но на практике не всем это удается, конечно, эта практика требует много времени, и даже сам Будда перед тем, как уничтожить свой эгоизм, накапливал много добродетелей в течение очень долгого времени. Но у нас, простых смертных, нет столько времени, поэтому нам нужен Учитель всемирного масштаба, такой, как Его Святейшество Далай-лама XIV, на которого можно опереться. Он может объединить всех людей разного склада ума, концессий, пола, национальности. России как никогда нужна национальная идея, которая объединит всех людей. Эта идея – философия буддизма.

Орлан Дамбыл