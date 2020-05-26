«Летом рубль рухнет до 110 за доллар. Это я знаю точно»

В интервью политолог Валерий Соловей даже называет конкретный срок, когда страна проснется и увидит новое соотношение рубля и доллара в обменниках: после голосования по поправкам в Конституцию. Напомним, что наиболее вероятными датами проведения «всероссийского опроса» эксперты считают 24 июня и 8 июля.

– Валерий Дмитриевич, падение рубля волнует абсолютно всех. Каковы шансы на то, что это действительно произойдет?

– Шансы очень велики. Чрезвычайно, – считает Соловей. – Хотя, разумеется, в таких вещах никогда не бывает абсолютных гарантий. Но при условии того, что цены на нефть не поднимутся существенно выше 30 долларов за баррель – а пока прогноз правительства на год именно таков, власти считают, что надо проводить девальвацию.

Поочередно: девальвацию, затем секвестр бюджета. И это обсуждалось еще в середине марта, когда экономика стала входить в штопор.

– Обсуждалось где? Между кем и кем?

– Это уже, в общем, не секрет. На стол президенту положили записки, которые были подготовлены министром Силуановым, подписаны Набиуллиной и завизированы премьером Мишустиным. В этом плоде совместного творчества говорилось о том, что рубль надо отпускать до уровня 100-110 за доллар – и желательно поскорее. Причём было даже принято решение о том, кто станет жертвой. Набиуллина. Предполагалось, что ее отправят в отставку за то, что «не смогла удержать курс национальной валюты». Таков был сценарий.

Но потом президент сказал, что нельзя это делать до плебисцита – «будем держать». Вот они сейчас держат. Надеясь на то, что давление на рубль удастся снизить. Пока что Центробанк тратит на поддержку рубля очень значительные суммы. Надолго ли хватит резервов? Сейчас курс рубля помогает удерживать и то, что нет давления импортеров – сейчас валюта не нужна, и её не закупают в больших количествах. Это во-первых.

А во-вторых, есть несколько крупных игроков – госкорпорации и госбанки, которые спешно переводят рубли в доллары. И им выгоден низкий курс. Потом они это всё выводят за пределы России. В общем, существует, я бы сказал, фактически законспирированная даже не серая, а черная зона, связанная с девальвацией. И я знаю, что это чрезвычайно важный фактор.

В общем, в вороньей слободке, которая сейчас горит с шести сторон, очень много заинтересованных в том, чтобы рубль девальвировать. Чтобы потом наполнить бюджет и вообще скрыть следы того, что они натворили. Сейчас печатают минимум два триллиона рублей. Но будет и больше. Словом, девальвация – хоть и не предрешенное, но высоковероятное решение. И я не исключаю, что это вообще произойдет неожиданно, в силу какого-то стечения обстоятельств.

– Какие будут последствия для людей?

– Тяжелые. Надо готовиться к тому, что будет гораздо хуже, чем сейчас. Если вдруг станет лучше, что маловероятно, – ну слава Богу, мы этому порадуемся. Но это вряд ли.

– Дадите практический совет, что нужно людям делать?

– Если у вас ещё есть свободные рубли – конвертируйте их в валюту (курс доллара сейчас снижается немножко). Возможно, вы хотели в обозримом будущем купить какие-то товары, – их можно купить сейчас, поскольку цены ещё не на все успели вырасти.

И я бы не советовал держать валютные депозиты в банках. Потому что государство ваши вклады может воспринять как собственный резерв.

– Что оно может сделать? Заморозить, принудительно конвертировать?

– Возможно сразу всё. Их могут заморозить и выдавать частями: «Зачем вам больше 500 долларов в месяц? Нормально же. Не, мы вам всё вернём, вы не думайте, но мы сейчас не можем. А вообще, хотите мы вам облигации федерального займа выдадим? У них прекрасная доходность! Не хотите? Ну хорошо. Тогда мы вам вклад конвертируем». Да много чего могут придумать, поверьте.

Как поступить со вкладами, во власти обсуждается ещё с апреля. Пока власть считает это вариантами на крайний случай, но это реально обсуждается. И сам факт этих обсуждений я считаю очень плохим симптомом. Значит, рано или поздно они примут такое решение.

– Есть такая народная примета: как только у нас министр финансов или кто-то другой его уровня говорит, что заморозки не будет, дефолта не будет, – так всё...

– ...Да-да, значит, готовьтесь к прямо противоположному. И паники при девальвации не избежать.

А паника выражается у нас так: кто-то бросается покупать в магазинах технику, кто-то пытается купить недвижимость, что совершенно бессмысленно, а кто-то бросается забирать вклады. Люди бросаются в банки, банки испытывают чрезмерное давление и вынуждены вводить ограничения. Если только Центробанк очень быстро не подсуетится и не снабдит их ликвидностью. Но сейчас, на фоне эпидемии, кризиса и массовой потери работы, у людей нервы натянуты как струны. И как они отреагируют, если им ещё и перестанут их вклады отдавать? По вполне, кстати, объективным причинам скажут: мы вам через месяц всё вернём, не беспокойтесь. Я ума не приложу, тут возможно всё.

Словом, надо готовиться к тяжёлым временам. Власть к ним готовится и, в общем, особо не скрывает собственных предположений, что ситуация резко ухудшится.

– Валерий Дмитриевич, вы говорили, что у вас есть инсайдерские источники. Но скажите, насколько ваша информация достоверна?

– На 100 процентов. Даже на 146. Абсолютно достоверная информация.

– Вы сказали, что покупать сейчас недвижимость бессмысленно. Почему?

– Если вы хотели купить квартиру в ипотеку и держите деньги в валюте, то это неплохо. Рублевые цены на недвижимость останутся прежними, а доллар растёт. И тут есть два более-менее нормальных варианта.

Первый: в надежде на экономическое восстановление, которое начнётся не раньше, чем через 2-2,5 года, купить недвижимость эконом-класса рядом с метро, где всегда будет спрос на ваше жилье.

И второй вариант, если у вас много денег, – покупать элитную недвижимость. Но следует учесть, что дороговизна – не главный критерий «элитности». Главные критерии – это уникальное месторасположение, архитектурный проект и вписанность в историко-культурный ландшафт. Такой недвижимости на самом деле очень мало. Но вкладываясь в неё, вы можете быть уверены в том, что в ситуации экономического роста вы через три года получите прибыль где-то 15-20%. А через 5 лет – и все 50%. На жильё такого класса всегда есть спрос.

Анна Балуева,

«Собеседник»