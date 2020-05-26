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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 20, 26 мая / 25 мая. Тува: эпидемиологическая обстановка
   
 
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№20, 26 мая 2020 года.

25 мая. Тува: эпидемиологическая обстановка

25 мая. Тува: эпидемиологическая обстановка

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва и регионального минздрава в Республике Тыва за весь период проведено 37 265 лабораторных исследований. По результатам активных противоэпидемических действий выявлено 760 случаев заболевания COVID-19 в Республике Тыва. В активной форме заболевания находится 674 человека, за последние сутки выявлено 54 случая заболевания.

За весь период зарегистрирован один летальный случай от covid, по одному случаю проводится патологоанатомическая экспертиза по установлению причины смерти.

Выписаны в связи с выздоровлением 84 пациента.

В инфекционных отделениях медицинских организаций районов республики с covid-19 находится всего 51 человек. К увлаженному кислороду подключено 51 больных с covid. К аппарату ИВЛ подключен 1 пациент, к НИВЛ – 1.

Всего 242 отягощенных пневмонией случаев заболевания, в том числе у 13 детей и 1 беременной женщины.

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 risk-inform.ru/article_8723.html
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