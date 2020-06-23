22 июня. Тува: эпидемиологическая обстановка

По данным Управления Роспотребнадзора по РТ и Минздрава РТ, за весь период выявлено 3575 случаев инфицирования. Выявлено за сутки 140 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 1,3.

За последние сутки выздоровело 100 пациентов. Всего выписано в связи с выздоровлением 1687 (47,2%) человек. По данным официального общероссийского сайта стопкоронавирус.рф, на 22 июня в Туве числится 579 выздоровевших – почти в три раза меньше, чем по данным тувинского минздрава.

Умерло за май текущего года с основным диагнозом covid 2 человека, в июне по предварительным данным – 6. От других хронических заболеваний, отягощенных подтвержденным covid за май умерло 17 человек, в июне – 14.

За весь период проведено 93073 лабораторных исследований.